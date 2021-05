«  Prêt à mourir pour 3 points  »: la star du Derby s’écrase en poste, se rétablit en quelque sorte pour marquer DEUX FOIS alors que les hommes de Rooney évitent la chute

Surnommés le « jour J » par la presse locale, les Rams ont rencontré leurs collègues lutteurs du championnat à Pride Park samedi après-midi avec une défaite de chaque côté les rétrogradant au troisième niveau du football anglais.

Derby n’ayant récolté que cinq points lors de ses 13 derniers matches, ce développement se matérialisant pour la première fois depuis 1986 semblait une réelle possibilité.

Désireux de mettre son corps en jeu pour la cause, Waghorn a donné l’exemple dès le début en essayant de saisir la fin d’une grande chance dans le premier quart d’heure.

Waghorn prenant une victoire absolue sur le poteau là-bas. pic.twitter.com/9Z90zyyBRE – CeltsAreHere (@HereCelts) 8 mai 2021

En arrière-plan, l’attaquant a frappé juste à côté du but de mercredi.

Mais en se jetant sur le ballon, il a accidentellement percuté le poteau à un rythme soutenu et a été laissé au sol à l’agonie.

En l’absence de fans dans le stade, les téléspectateurs à la maison ou sur Internet – où le clip était largement partagé – pouvaient entendre l’impact de Waghorn frappant littéralement les boiseries.

Alors que les médecins le soignaient, il bougeait à peine, ce qui augmentait les inquiétudes croissantes qu’il avait été assommé.

Finalement, se remettre sur pied au bout de quatre minutes, alors qu’une inspection plus approfondie montrait que Waghorn avait frappé le poteau avec sa poitrine et non son visage, le numéro 9 continuerait à avoir un impact plus important sur la cravate alors qu’il continuait.

Sam Hutchinson a marqué pour les visiteurs dans les temps d’arrêt et a envoyé Derby dans le tunnel dans une humeur sombre à l’intervalle.

À la 49e minute, cependant, Waghorn a répondu pour faire 1-1 en envoyant un centre du flanc gauche.

Trois minutes plus tard, il a mis en place Patrick Roberts à travers ce qui a été décrit comme « un jeu d’avant-centre classique » dos au but et a donc obtenu une passe.

52 ‘Waghorn avec un jeu d’avant-centre classique. Fort, de retour au but, le retient et nourrit Roberts qui l’envoie avec précision. Derby a inversé la tendance. Waghorn joue si bien là-bas. – Ryan Conway (@ RJConway92) 8 mai 2021

Les Owls ont égalisé via Callum Peterson à la 62e minute, et quand ils sont allés 3-2 grâce à Julian Borner sept minutes plus tard, il semblait que le tertre de la mort avait de nouveau été sonné pour Derby.

Pour couronner la performance de l’homme du match, Waghorn a sauvé la mise avec une pénalité à la 78e minute et a aidé ses hommes à éviter la chute.

À la suite du match nul 3-3, mercredi ont été relégués aux côtés de leurs compatriotes South Yorkshiremen Rotherham United et Wycombe, qui ont fait match nul 1-1 avec Cardiff et battu Middlesborough 3-0 respectivement.

L’équipe de Derby de Wayne Rooney évite la relégation en Ligue 1 avec une pénalité à la 78e minute. pic.twitter.com/OQlx4WmGRq – ESPN FC (@ESPNFC) 8 mai 2021

Le patron du comté de Derby Wayne Rooney avec de gros câlins tout autour après avoir évité la relégation! 👏 pic.twitter.com/mcRiWL6DP8 – Football Quotidien (@footballdaily) 8 mai 2021

Survivant d’un seul point, c’était des câlins tout autour à temps plein pendant que Waghorn parlait de sa performance et de l’impact positif de son patron dans l’ancienne légende de Manchester United Wayne Rooney.

« En tant que personne qui a absolument tout gagné, il a juste essayé de nous calmer en tant qu’équipe » Dit Waghorn.

« Il nous a dit qu’il croyait en nous dès le premier jour. Il a inculqué cette croyance pour continuer. »

Plus tard, commentant le résultat lui-même, Rooney a révélé à quel point il était proche de « Waggy » en tant que joueur.

« Nous avons joué sur PlayStation tout le temps, » Rooney a ajouté son temps devant pour Derby, avant de succéder à Phillip Cocu lorsque le Néerlandais a été limogé plus tôt dans la saison avec l’équipe en bas de la ligue.

« [And] quand je suis devenu manager j’ai dû prendre mes distances [from him] et ça fait mal.

« Je suis tellement content pour lui aujourd’hui. Son premier but …[I’m] tellement heureux, » Rooney a conclu.

🗣 « Les 20-15 dernières minutes ont été un enfer absolu. » 🗣 « C’est ce pour quoi nous vivons, les hauts et les bas. » Martyn Waghorn parle à Sky Sports après que Derby reste debout le dernier jour. Regardez la réaction sur Sky Sports Football 📺 pic.twitter.com/LIpyHJkXJX – Sky Sports Football (@SkyFootball) 8 mai 2021

Waghorn admettant que « les 20-15 dernières minutes étaient un enfer absolu », mais que les footballeurs « vivent pour » les « hauts et les bas », le duo peut désormais célébrer et mettre une campagne de cauchemar derrière eux.