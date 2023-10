"Prêt à mourir, mais sans avoir peur": Message de Sanjay Singh avant son arrestation

Dans un message fort adressé à ses collègues du parti Aam Aadmi avant son arrestation, le député du Rajya Sabha, Sanjay Singh, leur a rappelé qu’ils sont des soldats du parti et qu’ils doivent continuer la lutte contre le gouvernement « corrompu » du BJP au centre. «Marna Manzoor hai, Darna Nahin (Nous sommes prêts à mourir, mais sans avoir peur) », a déclaré le député provocateur.

Dans le message vidéo, enregistré avant son arrestation par la Direction de l’application des lois dans l’affaire de la politique de l’alcool à Delhi, M. Singh a déclaré qu’il luttait sans relâche et élevait la voix contre la corruption du gouvernement de Narendra Modi.

« Aujourd’hui, l’ED est arrivé soudainement chez moi et a effectué des recherches pendant toute la journée et a tout enquêté, mais n’a rien trouvé. Malgré cela, je suis arrêté. Mais nous sommes des soldats du parti Aam Aadmi et nous voulons le dire à Modi.ji qu’il perd les prochaines élections, et qu’il les perd lourdement », a affirmé M. Singh.

« C’est un signe de votre frustration et de votre défaite. C’est l’exemple d’un Premier ministre effrayé qui inflige cruauté et dictature et emprisonne des gens pour tenter de gagner les élections. Mais je tiens à rappeler à Modiji que chaque fois que la tyrannie augmente, le peuple se lève pour élever la voix contre elle. Nous sommes prêts à mourir, mais sans avoir peur. Peu importe combien Modi souffreji m’inflige, j’ai toujours parlé et je continuerai de parler contre la corruption du gouvernement de Narendra Modi », a déclaré le député en hindi.

M. SIngh a affirmé qu’après son arrestation, de fausses nouvelles seraient lancées contre lui et de fausses informations seraient diffusées.

La Direction de l’application des lois a effectué une perquisition au domicile de Sanjay Singh mercredi matin et l’a arrêté dans la soirée. Il a été arrêté dans une affaire de blanchiment d’argent liée à l’enquête sur la politique de l’alcool à Delhi.

Alors que le BJP a justifié son arrestation et a même laissé entendre que des mesures seraient prises auprès du ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, l’AAP a insisté sur le fait que 15 mois d’enquête sur l’affaire n’avaient rien donné. L’ancien vice-ministre en chef Manish Sisodia avait également été arrêté dans le cadre de cette affaire en février.