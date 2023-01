Prêt à gouverner ? Comment le parti vert allemand a transformé sa réputation

Le parti vert allemand s’est autrefois fait un nom en faisant campagne contre les dépenses militaires élevées, l’énergie nucléaire et les combustibles fossiles sales.

Cependant, depuis qu’ils ont pris leurs fonctions au sein du gouvernement de coalition tripartite “feux de circulation” d’Olaf Scholz en décembre dernier, Die Grünen est devenu le défenseur le plus virulent du Bundestag pour soutenir la résistance ukrainienne avec des armes lourdes. Ils ont prolongé la durée de fonctionnement de trois centrales nucléaires qui devaient fermer à la fin de l’année, réactivé des centrales au charbon mises sous cocon et construit les premiers terminaux du pays pour l’importation de combustibles fossiles sous forme liquéfiée.

Plus surprenant encore, les électeurs semblent apprécier.

Contrairement à leurs deux partenaires de partage du pouvoir, le SPD de centre-gauche et le FDP libéral, les Verts obtiennent actuellement une part de voix plus élevée qu’aux élections fédérales de septembre dernier. Leurs deux personnalités politiques les plus en vue, la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, et le ministre de l’Énergie, Robert Habeck, ont le taux d’approbation les plus élevés dans le pays. Un an plus tard, le parti écologiste peut à juste titre être qualifié de l’un des premiers gagnants de l’ère post-Angela Merkel.

« Les Verts ont prouvé qu’ils étaient prêts à gouverner », a déclaré Andrea Römmele, professeur de sciences politiques à la Hertie School of Governance de Berlin. “En politique, vous faites campagne en poésie et gouvernez en prose, et ils sont apparus comme un parti qui ne veut pas seulement travailler sur son manifeste, mais s’engager dans de nouveaux défis.”

Les deux phares des Verts ont cherché à se présenter comme un groupe d’acteurs, franchissant les lignes rouges d’antan d’une manière étonnamment rapide en cours de route.

Bien qu’il ait fait campagne sur la promesse de s’opposer à “l’exportation d’armes et d’armements vers les zones de guerre” aussi récemment qu’en septembre 2021, c’est Baerbock qui a ouvertement remis en question la réticence de Scholz à expédier des chars en Ukraine cet été.

Apparemment vidée de confiance à l’issue de sa course infructueuse à la chancellerie, elle a semblé dans son élément depuis qu’elle a pris la tête du ministère des Affaires étrangères, affrontant le ministre russe des Affaires étrangères avec une candeur non sentimentale qui manquait à ses prédécesseurs.

Lors d’un voyage au Nigeria en début de semaine, où Baerbock et la commissaire allemande à la culture, Claudia Roth, ont rendu 20 objets de musée jadis pillés au royaume du Bénin, un changement de génération entre les deux anciens chefs du parti vert était palpable.

Là où Roth, 67 ans, était enthousiaste et enthousiaste, son alliée de 42 ans a montré des éclairs d’acier même lors de la cérémonie de passation émouvante, utilisant à un moment donné l’éloge du masque d’une femme royale pour réprimander poliment son homologue nigérian pour le bas pourcentage de femmes dans son gouvernement.

L’ancien co-dirigeant de Baerbock, Habeck, a quant à lui été contraint de faire des choix qui contredisent la défense des énergies renouvelables par son parti alors que la guerre de la Russie en Ukraine a bouleversé des décennies de politique énergétique allemande.

Mais il l’a fait avec vigueur : sous sa direction, le ministère de l’Économie a adopté 29 nouvelles lois au cours des 11 premiers mois – ses prédécesseurs lors de chacun des trois derniers mandats électoraux en ont réussi une quarantaine en quatre ans.

Habeck a nationalisé l’énergéticien Uniper, premier importateur de gaz du pays, placé sous tutelle les filiales allemandes des sociétés russes Rosneft et Gazprom et réussi à remplir à 100 % les réservoirs de stockage de gaz du pays au début de l’hiver, malgré une arrêt total des livraisons depuis la Russie. Si le pays peut éviter un scénario de rationnement du gaz cet hiver, ce sera en grande partie en mettant le pragmatisme au-dessus des postures idéologiques.

“Ce gouvernement a hérité d’une pagaille complète et montre au moins le genre d’ambition et de dynamisme en essayant de nettoyer le gâchis qui manquait à ses prédécesseurs”, a déclaré Claudia Kemfert, experte en énergie à l’Institut économique allemand. “Il fait des erreurs, mais il réussit aussi beaucoup de choses.”

Cependant, blâmer les gouvernements du passé pour le dilemme énergétique actuel de l’Allemagne ne servira pas les Verts pendant la durée d’un mandat de quatre ans, surtout s’il y a le sentiment que ses propres lignes rouges idéologiques ont contribué à créer la situation difficile en premier lieu.

La confiance dans la capacité de Habeck à éviter les problèmes à l’économie s’est ébranlée au cours de l’automne, alors qu’il renonçait à une série de nouvelles politiques.