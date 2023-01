Prêt à apprendre la RCR ? – Santé Harvard

Les événements récents soulignent l’importance de savoir comment pratiquer la RCR pour sauver des vies.



L’effondrement sur le terrain de football de la sécurité des Buffalo Bills, Damar Hamlin, à la suite d’un coup dur à la poitrine, a amené les secouristes à courir pour faire de la réanimation cardiorespiratoire (RCP) pour aider à redémarrer son cœur, qui avait cessé de battre.

Lorsqu’un cœur s’arrête de battre (arrêt cardiaque), recevoir même une version simplifiée et manuelle de la RCR peut au moins le double des chances de survie d’une personne. Pourtant, moins de la moitié des personnes victimes d’un arrêt cardiaque à l’extérieur d’un hôpital reçoivent une RCR d’une personne à proximité. Et puisque quatre arrêts cardiaques sur cinq surviennent à la maison, la vie que vous pourriez sauver grâce à la RCR est plus susceptible d’être celle d’un être cher ou d’une personne que vous connaissez qu’un étranger. Voici les bases de la RCR à connaître pour les adultes.

Connaître deux caractéristiques clés de l’arrêt cardiaque

Comment savoir si une personne est en arrêt cardiaque ? Deux fonctionnalités clés sont :

Ne répond pas. Aucune réaction si vous dites à haute voix : « Ça va ? et secouez fermement les épaules d’une personne.

Aucune réaction si vous dites à haute voix : « Ça va ? et secouez fermement les épaules d’une personne. Ne respire pas normalement. Vérifiez si sa poitrine se soulève et s’abaisse ou placez votre visage près de son nez et de sa bouche pour écouter les sons d’une respiration normale. Des respirations laborieuses et irrégulières qui ressemblent à des reniflements ou à des halètements ne sont pas une respiration normale et ne peuvent pas fournir au cerveau suffisamment d’oxygène.

Savoir comment pratiquer la RCP à mains seules

Tout d’abord, appelez le 911 – ou mieux encore, dites à quelqu’un à proximité de faire cet appel. Mettez le téléphone sur haut-parleur pour pouvoir commencer la RCP et recevoir les instructions de l’opérateur d’urgence. Ensuite, placez le talon d’une main au centre de la poitrine de la personne, juste au-dessus du sternum et entre les mamelons. Placez le talon de votre autre main directement sur le dessus. Entrelacez les doigts de votre main supérieure avec les doigts de la main inférieure. Positionnez vos épaules directement au-dessus de vos mains et poussez vers le bas, en gardant vos bras tendus. Poussez fort : utilisez votre poids corporel pour comprimer la poitrine d’au moins deux pouces. Faites les compressions à plusieurs reprises, en visant un objectif de 100 à 120 poussées par minute.

Regardez une vidéo pour vous aider à comprendre les étapes

Savoir quoi faire en cas d’urgence est inestimable. Celles-ci vidéos de RCR mains seules d’une minute de l’American Heart Association peut vous aider à apprendre les étapes et la bonne vitesse pour les compressions.

Les cours de RCR sont offerts par l’éducation communautaire, les hôpitaux, les lieux de travail et les American Heart Association. La pratique pratique d’un cours de RCR peut vous donner une meilleure idée de la pression et du moment corrects pour les compressions.

Inquiet du temps impliqué? Même une seule session de formation de 20 minutes – en face à face ou en utilisant la réalité virtuelle – offre des compétences et de la confiance, selon un 2022 Réseau JAMA ouvert étudier fait aux Pays-Bas. Lorsqu’on leur a demandé s’ils seraient prêts à pratiquer la RCR sur un étranger, un peu plus de 75% des jeunes adultes qui avaient suivi la courte session de formation six mois plus tôt ont répondu oui.