« Prêt à allumer le feu »: les bagarreurs à mains nues Charissa Sigala et Pearl Gonzalez se préparent pour une confrontation imminente (PHOTOS)

« Je ne suis pas vraiment une fille « Namaste », je suis un beat the f+×÷= hors de quelque chose comme une fille ! Partir en guerre…, » a écrit Gonzalez sur Twitter, tout en partageant une photo d’elle en sueur et en train de frapper un sac lourd hier.

« L’échec ne me dépassera jamais si ma détermination à réussir est suffisamment forte » elle a aussi écrit ailleurs.

Je ne suis pas vraiment une fille « Namaste », je suis un beat the f+×÷= outta quelque chose de genre de fille ! Partir en guerre… regardez sur @poings nusApplication .tv…26 juin pic.twitter.com/GTl3xQLhHC – PERLE GONZALEZ (@PearlGonzalez) 16 juin 2021

Comme sa collègue pin-up Paige VanZant, Gonzalez est en train de passer du monde du MMA au cercle impitoyable des mains nues dans l’espoir d’améliorer les salaires et de mieux réussir.

« Pearl est un formidable ajout à notre liste croissante de combattantes », a déclaré le président Dave Feldman lors de sa signature.

« Ses meilleures compétences sont frappantes, ce qui en fait la transition parfaite pour sa carrière. Elle est très populaire dans le monde des sports de combat à la fois pour sa capacité de combat en plus de commenter sur différentes plateformes et nous avons hâte de commencer à travailler avec elle. »

« J’ai fait le plus grand sacrifice de ma vie, j’ai tout emballé et j’ai déménagé à Brooklyn, New York de façon permanente pour m’entraîner avec la plus grande boxeuse du monde, Amanda Serrano », Gonzalez elle-même a remarqué.

« Je promets de consacrer ma vie à devenir le prochain champion du monde BKFC et je ne pourrais pas être plus heureux de commencer ce nouveau chapitre de ma vie! »

Comme VanZant a déjà été battue par Britain Hart lors de sa première sortie pour sa première promotion, cependant, montrant d’horribles blessures au visage après, Gonzalez espère faire de meilleurs débuts.

Son ennemie est Charisa ‘Sweetheart’ Sigala, une autre recrue du BKFC qui détient un record de 4-2 en MMA après avoir joué dans les championnats Gladiator et Combate Americas.

« Prêt à amener le feu samedi prochain » elle a écrit de leur rencontre sur Instagram, aux côtés d’une série d’emojis de flammes.

Et avec le message effronté, elle a envoyé les fans en ligne en extase avec une chemise révélatrice qui montrait ses meilleures caractéristiques.