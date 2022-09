Prêt à aimer Clifton et Joi engagés

Après avoir rencontré et fusionné Internet avec leur connexion et leur chimie, un couple qui s’est rencontré sur “Ready To Love” d’OWN se marie.

Joi et Clifton de l’itération Potomac de “Ready To Love” se marient. Au cours de leur saison, les deux ont immédiatement cliqué après le premier jour lors d’un mixage pour célibataires qui donnerait le ton à leur relation.

Joi Carterune chanteuse/graphiste brillante et souriante avec une personnalité pétillante, ne pouvait s’empêcher de rougir en rencontrant Clifton Petitepropriétaire d’une société de conseil en gestion de projet de 44 ans, marié deux fois, “Dieu exprimé”, âgé de 44 ans.

Bien qu’ils aient rencontré d’autres célibataires au cours du processus hébergé par Tommy Miles, ils se sont finalement choisis à la fin de leurs voyages “Ready To Love”.

Clifton a avoué que depuis le premier jour, il avait eu une “vision tunnel” pour Joi et Joi a dit qu’elle avait vu un “meilleur ami” à Clifton depuis le début.

Plus tard, le couple a révélé qu’ils étaient si sérieux au sujet de leur amour qu’ils ont encré des tatouages ​​​​Roi et Reine assortis sur leurs mains…

et pendant la réunion de l’émission, Clifton s’est mis à genoux et a donné à Joi une clé de sa maison.

Maintenant, les tourtereaux franchissent une nouvelle étape dans leur relation et Clifton se remet à genoux.

Joi et Clifton se fiancent

Le couple est apparu sur “Good Day DC” Clifton aux côtés de leur ami/compagnon “Ready To Love” Carmen Felder pour discuter de leurs mises à jour de la vie.

Au cours de la discussion, cependant, l’ancre Wisdom Martin a déclaré qu’il y avait des “dernières nouvelles” à partager pendant que Joi regardait sans rien savoir.

Clifton s’est ensuite dirigé vers un producteur qui lui a passé une seule rose et il a posé la question après avoir prononcé un discours émouvant.

“Nous nous sommes donc rencontrés devant le monde le 18 septembre 2021, cela fait un an. Comment te sens tu à propos de ça?” demanda Clifton. “Je suis toujours amoureux de toi”, a déclaré Joi “Je veux que notre succès public ne soit pas un échec privé et notre voyage public a fait de nos moments privés une réalité”, a déclaré Clifton. “Pendant la réunion, je me suis mis à genoux et je t’ai donné une clé. Mais aujourd’hui, je suis à genoux et je veux savoir si tu veux être mesquin avec moi. « Serez-vous mesquin avec moi ? a demandé Clifton en retirant une bague de la rose que Joi avait initialement manquée.

Elle, bien sûr, a dit: “Oui.”

Joi et Clifton ont depuis partagé la vidéo sur Instagram avec hashtag ; “#Petite4Eva.”

Ces deux-là sont trop mignons ! Félicitations à l’heureux couple !