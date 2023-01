Preston v Tottenham: quatrième tour de la FA Cup – en direct

maintenant 13h32 HNE 30 minutes: Davinson Sanchez fait un petit-déjeuner de chien total de sa tentative de gérer une longue balle à l’intérieur gauche mais parvient à peu près à se ressaisir et à renvoyer le ballon à Fraser Forster sous la pression de Tom Cannon.



il y a 3 m 13h29 HNE 28 mn : En possession du ballon large à droite, Ryan Ledson lève les yeux, étudie ses options et arrive à la conclusion qu’il n’en a qu’une. Il coupe à l’intérieur et décoche un tir qui navigue au-dessus de la barre transversale.



il y a 4 mois 13h28 HNE 27 mn : Il y a une courte pause dans le jeu alors que certains joueurs sont appelés à faire éclater une charge de ballons blancs qui ont trouvé leur chemin sur le terrain. Avec près d’une demi-heure passée, c’est sans doute le point culminant du match jusqu’à présent.



il y a 6 mois 13h26 HNE 24 mn : Divers joueurs des Spurs jouent une série de passes tippy-tap autour du bord de la pénalité de Preston sur une grande longueur mais sans grand effet. Finalement, Son décide de tenter sa chance mais son effort de déviation à distance est bien sauvé par Woodman. C’est une excellente défense de Preston. Harry Kane au chaud sur le banc. Photographie : Lee Smith/Action Images/Reuters

il y a 9 mois 13h23 HNE 22 mn : Son gère le ballon juste à l’extérieur de la surface de réparation de Preston et l’équipe locale a un coup franc. Freddie Woodman le lance et Preston remporte une remise en jeu près du drapeau du coin. Rien n’en sort et les Spurs ont un coup de pied de but.



il y a 10 mois 13h22 HNE 21 mn : Les Spurs continuent de dominer, mais sans créer grand-chose d’occasions. Ils ont un bref tergiversation dans leur propre surface de réparation alors que Preston envoie le ballon vers l’avant grâce à un coup franc en profondeur mais finalement clair.



il y a 13 mois 13h19 HNE 18 mn : Ched Evans casse le terrain sur le comptoir, vérifie sa course pour tenir le ballon pendant que les renforts arrivent, puis choisit Ali McCann en bonne position. Il donne le ballon à moindre coût.



il y a 14 mois 13h18 HNE 18 mn : Coin des Spurs. Son fait boucler le ballon vers le premier poteau, où il est dégagé.



il y a 15 mois 13h17 HNE 16 mn : Un bon arrêt de Freddie Woodman dans le but de Preston. Ayant d’abord semblé embobiné par un effort enroulé de Son qu’il a vu tard ou qui a peut-être pris une déviation, il ajuste ses pieds et fait bien de se baisser et de sauver. Son Heung-min de Tottenham Hotspur tire mais son effort est bien sauvé. Photographie : Molly Darlington/Reuters

il y a 18 mois 13.14 HNE 13 mn : Tottenham essaie patiemment de se frayer un chemin à travers la défense de Preston, attaquant sur la gauche avec Sessegnon, Lenglet et Bissouma à tour de rôle sur le ballon. Ils essaient de le travailler vers Perisic, qui s’était précipité vers la ligne de signature mais Preston a dégagé leurs lignes.



il y a 19 mois 13.13 HNE 10 minutes: Le milieu de terrain de Preston, Ali McCann, envoie un bras au visage et il y a une pause dans le jeu alors qu’un physio vient éponger le bordeaux résultant et boucher sa narine avec un coton-tige. Après avoir changé sa chemise pour une chemise propre sans sang sur le devant ni nom et numéro sur le dos, McCann est suffisamment en forme et présentable pour continuer.



il y a 22 mois 13.10 HNE 9 minutes : Rodrigo Bentancur commet une faute sur Tom Cannon et Preston remporte un coup franc juste à l’intérieur de sa moitié de terrain. Le ballon est joué longtemps vers Cannon, mais Yves Bissouma l’emporte devant l’attaquant de Preston.



il y a 24 mois 13.09 HNE 8 minutes : Tottenham s’est bien installé et domine ces premières étapes, Preston ayant du mal à sortir le ballon de sa propre moitié de terrain.



il y a 25 mois 13.08 HNE 5 minutes : Japhet Tangana tombe sous un défi tardif de Ben Whiteman et Tottenham remporte un coup franc en bonne position. Perisic se tient au-dessus du ballon mort et frappe un tir bas dans le mur défensif. Le ballon casse gentiment pour Dejan Kulusevski, dont le tir depuis l’intérieur de la surface de réparation est bien contré par le milieu de terrain de Preston Ryan Ledson. Dejan Kulusevski de Tottenham Hotspur tire au but. Photographie : Molly Darlington/Reuters

il y a 27 min 13.05 HNE 5 minutes : Son et Perisic s’associent pour tirer un corner court dont rien ne sort.



il y a 28 mois 13.04 HNE 4 minutes : Ryan Sessegnon capte une passe sur l’aile gauche et décoche un centre vers le second poteau. Sous la pression de Doherty, Brady sort le ballon en corner.



il y a 29 min 13.03 HNE 3 minutes : Les Spurs jouent à l’arrière, avec Japhet Tanganga jouant le ballon à Matt Doherty. Rien à voir ici pour autant que les deux équipes essaient de se frayer un chemin dans le match.



il y a 30 min 13.02 HNE 2 minutes : Rodrigo Bentancur chevauche un tacle près de la ligne médiane et joue une passe latérale à Clément Lenglet alors que les Spurs envoient le ballon au milieu du tiers.



il y a 31 min 13.01 HNE Preston contre Tottenham Hotspur c’est parti… 1 minute: Preston fait rouler le ballon dans un Deepdale bondé et remporte immédiatement une remise en jeu à mi-chemin dans la moitié de terrain de Totenham. Robbie Brady, qui jusqu’à il y a quelques heures je présumais avoir pris sa retraite, le prend.



il y a 33 mois 12h59 HNE Pas longtemps maintenant : Les équipes sortent, les Lilywhites d’origine en chemises blanches, shorts bleu marine et chaussettes à rayures blanches et bleu marine. Leurs visiteurs du nord de Londres portent – ​​des notes de carreaux – des chemises qui sont « un look éblouissant en turquoise foncé avec des accents et des garnitures en noir et blanc ». Le coup d’envoi est à une minute.

il y a 50 m 12h43 HNE Montre Giantkiller : Avec seulement deux matchs à jouer dans le calendrier de la FA Cup d’aujourd’hui, nous n’avons pas encore été témoins d’un bouleversement majeur malgré les vaillantes tentatives de Sunderland et de Grimsby Town, qui ont respectivement fait match nul avec Fulham et Luton Town. En verrons-nous un à Deepdale ? La réponse peu enthousiaste de Spurs Twitter à la sélection de l’équipe de leur manager suggère qu’il pourrait y en avoir un sur les cartes.



il y a 53 mois 12h40 HNE Les joueurs de Preston North End s’échauffent avant le coup d’envoi. Photographie : Molly Darlington/Reuters



il y a 54 mois 12h38 HNE De jeunes fans de Preston tenant une FA Cup en papier d’aluminium ? Cocher. Photographie : Lindsey Parnaby/AFP/Getty Images



il y a 1h 12h22 HNE Ces équipes : Ryan Lowe apporte deux changements à l’équipe qui a battu Birmingham lors de sa dernière sortie en championnat. Ched Evans sera partenaire de Tom Cannon à l’avant, en remplacement de Liam Delap, à égalité avec la Coupe. Ben Woodburn débute sur le banc et est remplacé au milieu de terrain par son proche homonyme Ben Whiteman. Antonio Conte apporte sept changements à l’équipe des Spurs qui a battu Fulham lundi soir, donnant à Fraser Forster un départ dans le but et apportant une toute nouvelle défense. Fait intéressant, il n’y a toujours pas de place dans l’équipe, ni même dans l’équipe du jour de match pour Djed Spence, un joueur que l’Italien semble lui avoir imposé pendant l’été et qui n’est clairement pas noté. Harry Kane commence aux côtés d’Arnaut Danjuma sur un banc des Spurs d’apparence raisonnablement solide. Un aperçu du vestiaire de Tottenham Hotspur, où l’on peut voir le maillot de la nouvelle recrue Arnaut Danjuma. Photo : Tottenham Hotspur FC/Getty Images

il y a 1h 12.13 HNE Les compositions de Preston contre Tottenham Hotspur Extrémité nord de Preston : Woodman; Storey, Lindsay, Hughes; Browne, McCann, Ledson, Whiteman, Brady ; Canon, Evans Sous-titres : Cornell, Bauer, Diaby, Cunningham, Potts, Fernandez, Johnson, Woodburn, Cross-Adair Tottenham Hotspur : Forster ; Tanganga, Sanchez, Lenglet ; Doherty, Bissouma, Bentancur, Sessegnon ; Kulusevski, Fils, Perisic Sous-titres : Austin, Dier, Davies, Royal, Skipp, Hojbjerg, Bryan, Danjuma, Kane



il y a 2h 11h58 HNE Officiels du match d’aujourd’hui Arbitre:Pierre Bankes

Arbitres assistants : Edward Smart et Nick Greenhalgh

Quatrième officiel : Jean Busby NB : Il n’y a pas de système VAR en fonctionnement à Deepdale ce soir et si le match se termine complètement après 90 minutes, il sera rejoué. Peter Bankes est chargé de maintenir le meilleur ordre lors du match d’aujourd’hui à Deepdale. Photo : Mick Walker/CameraSport/Getty Images



il y a 2h 11h58 HNE Premières nouvelles de l’équipe Les prêtés de Preston, Liam Delap et Troy Parrott, ne sont pas éligibles pour le match d’aujourd’hui, l’ancien à égalité avec la Coupe après avoir représenté Stoke City au troisième tour de la compétition lors d’un précédent prêt de Manchester City. Prêté par les Spurs, une règle complètement ridicule qui devrait être supprimée signifie que Parrott n’est pas autorisé à jouer contre son club parent. Ailleurs dans les rangs de Preston, il y a plusieurs autres absents. L’attaquant danois Emil Riis et les milieux de terrain Ben Whiteman et Brad Potts sont blessés, tandis que l’attaquant irlandais Sean Maguire a signé pour Coventry City il y a quelques jours après presque six ans à Deepdale. Avec un seul but requis et désireux de battre le record de buts de Jimmy Greaves à Tottenham le plus rapidement possible, Harry Kane a déclaré à Antonio Conte qu’il voulait jouer aujourd’hui malgré sa maladie pendant la semaine. Prêté à Villarreal après avoir été volé sous le nez d’Everton, Arnaut Danjuma devrait également faire partie de l’équipe de Tottenham le jour du match, tandis que Richarlison pourrait faire son premier départ pour les Spurs depuis la Coupe du monde. Preston prêt à apporter le bruit pour la visite des Spurs teintée d’histoire de la Coupe Lire la suite