Preston North End vs Tottenham Hotspur diffusion en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi pour ce match de FA Cup

Preston North End vs Tottenham Hotspur diffusion en direct et aperçu du match

À la recherche d’un Preston North End (s’ouvre dans un nouvel onglet) contre Tottenham Hotspur (s’ouvre dans un nouvel onglet) direct? Nous avons ce qu’il vous faut. Preston North End vs Tottenham Hotspur est sur la BBC au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la FA Cup avec votre abonnement (s’ouvre dans un nouvel onglet) de partout.

La quête de Tottenham pour son premier argenterie en 15 ans les emmène à Deepdale pour un match nul au quatrième tour de la FA Cup avec Championship Preston.

Les Spurs devront probablement améliorer leurs performances au tour précédent, lorsque le but de Harry Kane les a vus dépasser la League One Portsmouth 1-0, s’ils veulent faire un pas de plus vers la levée de ce célèbre trophée pour la première fois depuis 1991 – bien qu’ils ne soient pas allés à l’opposition de la ligue inférieure depuis leur défaite 2-1 contre Leeds de deuxième niveau à ce stade il y a dix ans.

Preston – qui a battu son compatriote du championnat Huddersfield 3-1 au dernier tour – espère que les choses iront mieux que lors de leur précédente rencontre avec les Spurs : une défaite 5-1 à domicile lors de la Coupe de la Ligue 2009/10. Vainqueurs de la FA Cup en 1889 et 1938, les hôtes ont atteint le quatrième tour pour la première fois en cinq saisons ; ils ont atteint le cinquième tour pour la dernière fois en 2015.

Le coup d’envoi est à 18h00 GMT. Assurez-vous de savoir comment regarder la FA Cup (s’ouvre dans un nouvel onglet) où que tu sois.

Nouvelles de l’équipe

Le patron de Preston, Ryan Lowe, reste sans les attaquants blessés Emil Riis Jakobsen et Sean Maguire, tandis que l’avant-centre prêté des Spurs Troy Parrot n’est pas éligible pour affronter son club parent. North End pourrait cependant accueillir le duo de milieu de terrain important Ben Whiteman et Brad Potts après des licenciements pour blessure.

Quant aux Spurs, Antonio Conte sonnera probablement les changements – et, à l’exception de Lucas Moura, blessé, il pourrait avoir une équipe complète parmi laquelle choisir. Kane est un doute mineur en raison d’une maladie, mais Arnaut Danjuma pourrait faire ses débuts après avoir été prêté par Villarreal plus tôt cette semaine.

Former

Actuellement 11e du championnat, Preston est bien dans une course aux barrages extrêmement serrée. Les hôtes ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs toutes compétitions confondues, le plus récemment 2-1 à Birmingham City en championnat samedi dernier.

Quant aux Spurs, qui occupent la cinquième place de la Premier League, ils continuent de lutter pour la cohérence. La victoire 1-0 de lundi soir à Fulham – qui a vu Kane égaler Jimmy Greaves en tant que meilleur buteur de tous les temps du club – était leur troisième en cinq matches de championnat et de coupe, mais ils ont perdu leurs trois autres matches depuis le début de l’année. .

Arbitre

Peter Bankes sera l’arbitre de Preston North End contre Tottenham Hotspur.

Stade

Preston North End contre Tottenham Hotspur se jouera à Deepdale d’une capacité de 23 408 à Preston.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi de Preston North End contre Tottenham Hotspur est à 18h00 GMT au samedi 28 janvier au Royaume-Uni. Le jeu est diffusé sur BBC One, BBC iPlayer et le site Web de BBC Sport.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 13 h HE / 10 h HP. Le match sera diffusé sur ESPN+ aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match nul de la FA Cup, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la FA Cup, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

Droits TV internationaux de la FA Cup

• ROYAUME-UNI: Au Royaume-Uni, les droits de la FA Cup sont partagés entre les deux principaux diffuseurs terrestres, la BBC et ITV.

• ETATS-UNIS: ESPN+ (s’ouvre dans un nouvel onglet) est le siège de la FA Cup aux États-Unis.

• Canada: Au Canada, Sportsnet MAINTENANT (s’ouvre dans un nouvel onglet) est l’endroit idéal pour assister à l’action de la FA Cup.

• Australie: Paramount + est l’endroit où vous pouvez regarder les matchs de la FA Cup en Australie.

• Nouvelle-Zélande: En Nouvelle-Zélande, Sky Sport détient les droits de la FA Cup.