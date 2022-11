Prestations de retraite de la sécurité sociale et « non-retraite » : ce qu’il faut savoir

Une combinaison d’inflation élevée et de créations d’emplois pourrait inciter certains retraités à réintégrer le marché du travail.

Mais que vous envisagiez de revenir à temps partiel ou à temps plein, si vous percevez déjà des prestations de retraite de la sécurité sociale, il y a quelques choses que vous voudrez peut-être savoir en premier.

Selon Joe Elsasser, fondateur et président de Covisum, un fournisseur de logiciels de demande de sécurité sociale, les bénéficiaires de la sécurité sociale qui retournent au travail pourraient gagner plus à court terme et éventuellement augmenter leurs chèques de prestations mensuels.

Mais ils pourraient également être soumis à des changements de prestations à court terme qui valent la peine d’être planifiés. “C’est la surprise que les gens veulent éviter, c’est de ne pas savoir que le test des revenus va avoir lieu et qu’ils vont avoir une pénalité”, a déclaré Elsasser.