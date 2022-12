Prestations COVID-19 : 4,6 milliards de dollars sont allés à des bénéficiaires inadmissibles

Le vérificateur général du Canada affirme que même si le gouvernement fédéral a effectivement fourni des prestations d’urgence liées à la COVID-19 pendant la pandémie, la décision de ne pas procéder à une vérification initiale a entraîné des paiements en trop de 4,6 milliards de dollars à des personnes inadmissibles.

Après avoir envoyé une aide estimée à 211 milliards de dollars pour la COVID-19, un audit de performance déposé mardi à la Chambre des communes a révélé que l’Agence du revenu du Canada et Emploi et Développement social Canada « ne parviennent pas à suivre » la vérification tardive l’éligibilité des bénéficiaires.

L’audit note que, lors du déploiement initial d’avantages tels que la prestation canadienne d’intervention d’urgence (CERB) et la subvention salariale à partir de 2020, afin d’accélérer l’aide financière à ceux qui en avaient besoin, le gouvernement a choisi de s’appuyer sur les informations d’attestation fournies par les demandeurs et des chèques de prépaiement fédéraux limités avant que le financement ne soit fourni. Au fur et à mesure que la pandémie évoluait, ces plans de vérification des paiements ont été reportés davantage, tout en sachant à l’époque que l’argent aurait pu être distribué à des personnes qui n’étaient pas éligibles.

Maintenant que ces programmes d’aide financière massifs ont cessé, la vérificatrice générale Karen Hogan affirme que les organismes fédéraux responsables des programmes comptabilisent toujours combien d’argent a pu être versé à ceux qui ne sont pas éligibles. Et, à l’approche des échéances prévues par la loi, le gouvernement fédéral « pourrait manquer de temps » pour identifier et recouvrer les sommes dues et il est probable qu’une partie importante des fonds ne sera pas recouvrée.

Dans son rapport, Hogan a également noté que malgré ces problèmes, l’aide fédérale a empêché une augmentation de la pauvreté, a profité aux personnes les plus touchées par la pandémie et a aidé le Canada à rebondir après la crise mondiale.

Sur les 4,6 milliards de dollars en trop-payés à des bénéficiaires inadmissibles, la vérification a révélé que 3,1 milliards de dollars avaient été versés à 1,8 million de bénéficiaires qui avaient reçu un trop-payé forfaitaire d’assurance-emploi. Selon le rapport, cela aurait pu se faire soit par le biais de la prestation initiale d’intervention d’urgence de l’assurance-emploi, soit par l’évolution ultérieure de ce programme vers la prestation canadienne d’intervention d’urgence (CERB), tandis que 1,5 milliard de dollars ont été versés à plus de 710 000 bénéficiaires qui ont reçu plus d’un bénéfice par période.

Le vérificateur général a constaté qu’en plus des milliards de dollars de trop-payés, un autre montant estimé à 27,4 milliards de dollars de paiements aux particuliers et aux employeurs devrait faire l’objet d’une «enquête plus approfondie» pour une éventuelle inadmissibilité, dont 15,5 milliards de dollars qui ont été versés dans le cadre du programme de subventions salariales.

“Une estimation plus définitive des paiements effectués aux bénéficiaires non éligibles et des montants à recouvrer par le gouvernement ne sera déterminée qu’après que l’agence et le ministère auront terminé leurs vérifications après paiement”, indique le rapport.

Jusqu’à présent, les efforts de l’ARC pour recouvrer les trop-payés se sont largement limités à répondre aux Canadiens qui cherchent à rembourser volontairement leurs prestations liées à la COVID-19, a révélé la vérification. Grâce à ces efforts, environ 2,3 milliards de dollars ont été récupérés cet été.

QUE FAUT-IL POUR RÉCUPÉRER DES MILLIARDS ?

Hogan demande maintenant une série de changements pour voir autant que possible le financement indûment payé, notamment :

Mettre à jour les plans de vérification après paiement du gouvernement pour « inclure toutes les activités visant à identifier les paiements aux bénéficiaires non éligibles des programmes de prestations COVID 19 » ;

Veiller à ce que les données appropriées soient recueillies auprès des candidats à l’avenir afin de mieux évaluer les résultats ; et

Poursuivre la mise en place d’un système de paie en temps réel.

Le vérificateur général a également plaidé pour que l’ARC, avant la fin de l’année, « mette en place des fonctionnalités du système pour appliquer les remboursements aux sommes dues en raison de la COVID-19 », afin « d’augmenter le recouvrement des sommes dues en raison de la COVID-19 et de réduire les frais administratifs ». charge.”

Bien que le gouvernement fédéral ait accepté au moins en partie les conclusions de Hogan, il était sur la défensive quant à son approche basée sur l’attestation – qui a été soutenue par le Parlement – qui a finalement soutenu des millions de Canadiens.

L’ARC a déjà laissé entendre, dans sa réponse à Hogan, qu’elle n’irait pas chercher tous les fonds inadmissibles. L’ARC a déclaré que cela était dû au fait que : “Il ne serait ni rentable ni conforme aux meilleures pratiques internationales et de l’industrie de poursuivre 100% de toutes les demandes potentiellement inadmissibles.”

COMBIEN LE FÉDÉRAL A-T-IL PAYÉ EN AIDE COVID-19 ?

En plus de détailler les problèmes de paiement en trop et d’inadmissibilité, l’audit fournit une ventilation claire du montant que le gouvernement fédéral a versé dans le cadre de chacun de ses programmes de prestations COVID-19.

Voici la facture:

Subvention salariale d’urgence du Canada : 100,7 milliards de dollars

Prestation d’urgence de l’assurance-emploi/Prestation canadienne d’urgence : 74,8 milliards de dollars

Prestation canadienne de la relance : 28,4 milliards de dollars

Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants : 4,4 milliards de dollars

Prestation canadienne de maladie pour la relance économique : 1,5 milliard de dollars

Allocation canadienne pour le confinement des travailleurs : 0,9 milliard de dollars

Dans le cadre de l’audit, Hogan a constaté que bien qu’Emploi et Développement social Canada ait ajusté certains programmes de prestations pour tenter de contrer les obstacles au travail, il n’y avait pas suffisamment de données pour évaluer l’efficacité du programme de subventions salariales, en partie parce que les employeurs n’étaient pas tenus soumettre toute information sur la réembauche.

Dans leur réponse au rapport, les libéraux ont tenu à souligner combien de personnes ont bénéficié de chacun de ces programmes, affirmant que pour les 211 milliards de dollars dépensés, les programmes avaient aidé :

Subvention salariale d’urgence du Canada : 460 000 entreprises maintiendront 5,3 millions d’employés sur la liste de paie

Prestation d’urgence de l’assurance-emploi/Prestation canadienne d’urgence : 8,5 millions de personnes

Prestation canadienne de la relance : 2,3 millions de personnes

Prestation canadienne de la relance économique pour proches aidants : 560 000 personnes

Prestation canadienne de maladie pour la relance économique : 1,2 million de personnes

Allocation canadienne pour le confinement des travailleurs : 455 000 personnes



Plus à venir…