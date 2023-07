Prestation dentaire : la deuxième période d’admissibilité commence le 1er juillet

La deuxième période de demande pour le programme de prestations dentaires du gouvernement fédéral commence samedi, de sorte que les parents ou tuteurs d’enfants éligibles peuvent obtenir jusqu’à 650 $ par enfant pour les services dentaires pour l’année prochaine.

Le montant de la « Prestation dentaire canadienne » disponible par enfant de moins de 12 ans dépend de son revenu familial annuel, de 260 $ si le revenu net rajusté de la famille se situe entre 80 000 $ et 89 999 $, à 390 $ s’il se situe entre 70 000 $ et 79 999 $, à 650 $ si c’est moins de 70 000 $.

Depuis le 1er juillet, les parents peuvent demander la prestation via leur compte en ligne de l’Agence du revenu du Canada, s’ils répondent aux critères suivants :

leur enfant a moins de 12 ans au 1er juillet 2023 ;

leur revenu net familial rajusté est inférieur à 90 000 $;

ils n’ont pas accès à une assurance dentaire privée; et

leurs frais de soins dentaires ne sont pas entièrement couverts par un autre programme de soins dentaires offert par n’importe quel palier de gouvernement.

Santé Canada conseille aux parents qui demandent la prestation d’avoir en main les coordonnées du professionnel des soins dentaires de leur enfant, ainsi que les coordonnées de leur employeur et la date (ou la date prévue) du rendez-vous chez le dentiste de leur enfant.

En novembre dernier, le projet de loi libéral sur l’abordabilité, soutenu par le NPD, prévoyant à la fois l’allocation pour soins dentaires et une augmentation des loyers pour les Canadiens à faible revenu – connu sous le nom de projet de loi C-31 – est devenu loi. La première période de demande pour la prestation dentaire a commencé le 1er décembre 2022.

L’automne dernier, l’agence financière fédérale a expliqué aux journalistes comment le système fonctionnera pour les Canadiens qui souhaitent demander ces prestations, qualifiant le système de « simplifié et convivial ».

Selon Santé Canada, plus de 315 000 enfants ont eu accès à la prestation au cours de la première période d’admissibilité, d’octobre 2022 à juin 2023.

Mais La Presse canadienne a rapporté en avril que des centaines de milliers de Canadiens avaient peut-être manqué à l’époque parce que le programme avait été «atroce».

La mise en place d’un régime de soins dentaires était un élément clé de l’accord de confiance et d’approvisionnement entre les libéraux et les néo-démocrates signé il y a près d’un an et demi, alors que les conservateurs et le Bloc québécois ont voté contre.

« Grâce à l’Allocation dentaire canadienne, nous aidons les enfants à avoir accès à des soins dentaires à un âge précoce », a écrit jeudi le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos dans un communiqué. « Ce faisant, nous favorisons une santé buccodentaire plus saine et prévenons la douleur et les infections. , des problèmes potentiels pour manger, parler, jouer ou apprendre, ainsi que d’autres problèmes de santé futurs. »

Les libéraux ont promis d’étendre le programme cette année aux moins de 18 ans, aux personnes âgées et aux personnes handicapées, et d’ici 2025 à toutes les familles canadiennes ayant un revenu annuel inférieur à 90 000 $, sans quote-part pour quiconque. gagner moins de 70 000 $ par année.



