Prestation canadienne pour les personnes handicapées : le ministre parle d’un échéancier et d’une pétition

Alors que la communauté des personnes handicapées continue d’attendre que le gouvernement fédéral mette en place la Prestation canadienne pour les personnes handicapées, promise depuis longtemps, la nouvelle ministre responsable affirme qu’elle se concentre sur la mise en place d’un programme « adéquat ».

« Je sais que les Canadiens handicapés souhaitent que cet avantage devienne réalité le plus tôt possible », a déclaré le ministre de la Diversité, de l’Inclusion et des Personnes handicapées, Kamal Khera, dans une entrevue avec CTV News.

« Ce sera un programme national générationnel. Je pense qu’il est vraiment important que nous trouvions l’équilibre entre, bien sûr, l’opportunité et le soin dont il a besoin pour nous assurer que nous faisons les choses correctement, avec un engagement avec la communauté. Donc, c’est exactement ce à quoi je m’engage dans ce nouveau rôle.

Le projet de loi C-22, tel qu’il était intitulé, a été adopté par le Parlement le 20 juin avec le soutien de tous les partis à la Chambre et une poignée d’amendements apportés par le Sénat.

Présenté par Carla Qualtrough, alors ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, des pressions ont été exercées sur les libéraux fédéraux pour qu’ils respectent cet engagement depuis des années, après qu’une version précédente du projet de loi soit morte à la Chambre avec l’appel du dernier élection fédérale.

Il propose de créer un supplément de revenu fédéral pour des centaines de milliers de personnes handicapées à faible revenu en âge de travailler, sur le modèle du Supplément de revenu garanti.

Les statistiques fédérales estiment que plus de 900 000 Canadiens handicapés en âge de travailler vivent dans la pauvreté et que seulement 55 pour cent des Canadiens handicapés âgés de 25 à 64 ans ont un emploi rémunérateur.

Alors que la communauté de défense des droits des personnes handicapées célébrait l’adoption du projet de loi C-22 comme une étape historique comblant un trou béant dans le filet de sécurité sociale du Canada, de nombreuses questions restaient en suspens quant à la portée et à l’ampleur de la prestation, ce qui a incité l’attention à se tourner rapidement vers le processus réglementaire qui déterminera le paramètres de l’avantage.

Au cours de l’interview, Khera n’a pas pu fournir plus de détails sur ce à quoi ressemblera la prestation ni sur la date à laquelle les Canadiens admissibles pourront y prétendre, affirmant qu’elle souhaite que la prestation soit co-créée de manière significative avec la communauté des personnes handicapées.

« Ils se sont battus si dur pour nous amener à cette étape et je veux m’assurer qu’une fois que nous l’aurons déployé, c’est quelque chose que la communauté souhaite », a-t-elle déclaré.

OÙ EST L’AVANTAGE ?

Lorsque le projet de loi C-22 a été adopté, le ministre responsable estimait qu’il faudrait peut-être plus d’un an pour mettre en place la prestation avant que les fonds soient réellement versés.

Le dernier budget prévoyait 21,5 millions de dollars à dépenser au cours de l’exercice 2023-2024 pour travailler à la prestation future de la prestation. Cependant, aucun argent fédéral n’a été mis de côté pour financer réellement ce qui devrait être un programme de plusieurs milliards de dollars par an une fois lancé.

En juillet, le gouvernement fédéral a présenté le calendrier et les détails des consultations sur la nouvelle réglementation, indiquant qu’il faudra probablement attendre jusqu’en 2024 avant que le cadre de prestations final entre en vigueur.

Le processus de mobilisation actuellement en cours a été divisé en deux phases : la première étant une phase de conception réglementaire qui comprend des tables rondes et des réunions avec des Canadiens handicapés, des intervenants et des experts sur la structure potentielle de la prestation.

Cela devrait prendre jusqu’à l’hiver et se terminer par un sondage en ligne et un processus de soumission ouvert pour recueillir les commentaires des Canadiens, probablement sur l’admissibilité proposée, le montant des prestations et le processus de demande.

Ensuite, la phase « plus formelle » commencera avec la publication par le gouvernement des propositions de réglementation pour examen. Cela générera davantage de commentaires que les responsables fédéraux prendront en compte avant de rédiger la version finale du programme de prestations.

Un mois après le début de son nouveau portefeuille ministériel, Khera a déclaré que ce calendrier « reste inchangé ».

Parallèlement aux consultations réglementaires, des travaux sont menés avec les provinces et les territoires pour tenter de garantir que la prestation fédérale d’invalidité ne se heurte pas aux offres provinciales ou territoriales existantes « afin de garantir que les personnes handicapées ont plus d’argent dans leurs poches à la fin de chaque mois ». « .

Khera a déclaré qu’elle voulait s’assurer que la Prestation canadienne pour les personnes handicapées soit « un supplément de revenu et non un remplacement du revenu ».

PÉTITION POUR UNE AIDE PROVISOIRE

Au milieu de la frustration suscitée par le temps qu’il faut au gouvernement fédéral pour donner suite à ce programme de prestations, Jeffrey Salisbury, un résident de London, en Ontario, a lancé une pétition électronique en juillet via le système en ligne de la Chambre des communes qui permet aux Canadiens de faire pression pour que des mesures soient prises. causes et rassembler du soutien à travers le pays.

Salisbury demande au gouvernement de créer une « prestation de secours d’urgence pour les personnes handicapées afin de fournir un soutien immédiat aux personnes handicapées en attendant la mise en œuvre de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées ».

Au moment de sa publication, sa pétition est la deuxième pétition la plus signée parmi celles actuellement actives, avec plus de 5 200 Canadiens soutenant cet appel.



Dans une lettre à Khera au début du moisla députée néo-démocrate et porte-parole en matière d’inclusion des personnes handicapées, Bonita Zarrillo, a également demandé qu’une prestation de secours d’urgence soit versée jusqu’à ce que la Prestation canadienne pour les personnes handicapées soit entre les mains de ceux qui en ont besoin.

« Il faut agir maintenant », a écrit Zarrillo, ajoutant qu’elle a entendu dire que l’aide médicale à mourir (AMM) devenait « plus accessible en raison du manque d’infrastructures sociales pour les personnes handicapées. Ce n’est pas acceptable ».

Lorsqu’on lui a demandé si les libéraux envisageaient une forme provisoire d’aide financière provisoire, Khera n’a donné aucune indication qu’un tel avantage était sur la table.

Aux membres de la communauté qui réclament entre-temps une aide financière, la ministre a déclaré qu’elle se concentrait sur le fait de consacrer toutes ses ressources à la mise en place d’une « solution à long terme ».

« Mon objectif et celui de notre gouvernement est de faire en sorte que la Prestation canadienne pour les personnes handicapées soit opérationnelle et disponible le plus rapidement possible », a-t-elle déclaré.

Dans une entrevue avec CTV News, Salisbury a exprimé sa déception de constater que lui et d’autres continuent d’attendre un soutien fédéral pour les aider à joindre les deux bouts.

« Cela fait trois ans qu’ils ont fait la promesse de cette prestation et, pendant ce temps, la PCU (la Prestation canadienne d’urgence liée à la COVID-19) est passée et repartie. Cela n’a pris qu’un mois pour qu’ils commencent à la verser et nous attendons toujours. à ce sujet. Je ne sais pas pourquoi ça prend autant de temps, ça devient ridicule.

Salisbury a déclaré qu’il ne pensait pas que les libéraux accordaient au programme la priorité qu’il mérite.

La pétition électronique restera ouverte aux signatures jusqu’au 10 septembre. Peu de temps après, son parrain, le député du Parti vert Mike Morrice, pourra la présenter à la Chambre des communes, une démarche courante pour toute pétition recueillant plus de 500 signatures. .

Le gouvernement n’est pas tenu de donner suite aux pétitions électroniques, mais il devra répondre dans un délai de 45 jours.