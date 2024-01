Pressley, Raskin et 60 législateurs à la tête du Département d’État exhortent le Département d’État à affirmer l’opposition des États-Unis au déplacement forcé des Palestiniens de Gaza

Plus de 1,8 million de Palestiniens à Gaza ont été déplacés depuis le 7 octobre

« Les États-Unis doivent garantir qu’il ne fait aucun doute que les civils palestiniens qui souhaitent rester dans la bande de Gaza soient autorisés à le faire. »

Texte de la lettre (PDF)

WASHINGTON – Aujourd’hui, La députée Ayanna Pressley (MA-07) et Membre du Congrès Jamie Raskin (MD-08) a dirigé un groupe de 60 législateurs de la Chambre des représentants en exhortant le Département d’État à affirmer la ferme opposition des États-Unis au déplacement forcé et permanent des Palestiniens de Gaza et à soutenir une augmentation de l’aide humanitaire à la région. Depuis l’attaque brutale du Hamas le 7 octobre, plus de 1,8 million Les Palestiniens de Gaza – 80 % de la population – ont été déplacés en raison du conflit en cours.

Dans leur lettre au secrétaire d’État Anthony Blinken, les législateurs ont exprimé leur soutien à la ferme opposition de l’administration Biden à toute considération de l’idée d’un transfert forcé de Palestiniens et à des commentaires publics clairs réitérant cette position, et ont exprimé leur inquiétude face à la rhétorique extrémiste des responsables israéliens. et les propositions du gouvernement israélien appelant au transfert forcé des Palestiniens hors de Gaza.

“Nous vous exhortons à continuer de réitérer le ferme engagement des États-Unis sur cette position et vous demandons de fournir des éclaircissements sur certaines dispositions de la demande de financement humanitaire et de sécurité supplémentaire de l’administration”, les législateurs ont écrit. « Toute expulsion forcée de Palestiniens de Gaza ne ferait qu’exacerber le traumatisme et la douleur que les civils palestiniens de Gaza subissent déjà à la suite de ce conflit et provoquerait davantage de tensions et de conflits régionaux pour les décennies à venir. »

Les législateurs ont également demandé au secrétaire Blinken des éclaircissements sur la demande de financement humanitaire et de sécurité supplémentaire du président Biden transmise au Congrès le 20 octobre, qui demandait un financement pour « répondre aux besoins potentiels des Gazaouis fuyant vers les pays voisins ».

« À la lumière de la reconnaissance par le président de l’importance d’empêcher le déplacement des Palestiniens, nous visons à éviter toute confusion ou interprétation erronée selon laquelle cette demande de financement pourrait d’une manière ou d’une autre signaler le soutien des États-Unis à un éventuel transfert de Palestiniens hors de la bande de Gaza. » » ont poursuivi les législateurs. « Nous demandons une clarification de la position américaine sur cette question et que vous continuiez à exprimer clairement votre opposition américaine à tout transfert forcé de population vers le gouvernement israélien et le peuple palestinien. »

Citant l’aggravation de la crise humanitaire à Gaza, les législateurs ont également exhorté le secrétaire Blinken à soutenir l’augmentation de l’aide humanitaire entrant dans la bande de Gaza pour faire face à la catastrophe humanitaire.

« Les États-Unis doivent garantir qu’il ne fait aucun doute que les civils palestiniens qui souhaitent rester dans la bande de Gaza ont le droit de le faire. » les législateurs ont écrit.

Les représentants Pressley et Raskin qui ont signé la lettre sont les représentants Becca Balint, Nanette Barragán, Ami Bera, Donald Beyer, Earl Blumenauer, Suzanne Bonamici, Jamaal Bowman Cori Bush, Salud Carbajal, Tony Cárdenas, André Carson, Greg Casar, Sean Casten, Judy Chu, Steve Cohen, Gerard Connolly, Danny Davis, Madeleine Dean, Mark DeSaulnier, Lloyd Doggett, Anna Eshoo, Dwight Evans, Jesús « Chuy » García, Al Green, Raúl Grijalva, Jonathan Jackson, Sara Jacobs, Pramila Jayapal, Henry » Hank” Johnson, Sydney Kamlager-Dove, Marcy Kaptur, Rick Larsen, Barbara Lee, Summer Lee, Stephen F. Lynch, Seth Magaziner, Doris Matsui, Betty McCollum, James P. McGovern, Gwen Moore, Eleanor Holmes Norton, Alexandria Ocasio- Cortez, Ilhan Omar, Chellie Pingree, Mark Pocan, Mike Quigley, Delia Ramirez, Andrea Salinas, Linda Sanchez, Jan Schakowsky, Melanie Stansbury, Mike Thompson, Rashida Tlaib, Jill Tokuda, Paul Tonko, Nydia M. Velázquez, Bonnie Watson Coleman, et Susan Wild.

La lettre est également soutenue par J Street, l’Institute for Middle East Understanding (IMEU), Jewish Voice for Peace Action, Americans for Justice in Palestine Action, US Campaign for Palestine Rights (USCPR), Americans for Peace Now, American-Arab Anti- Comité contre la discrimination (ADC), Démocratie pour le monde arabe maintenant (DAWN), Peace Action, Fédération américaine de Ramallah, Palestine, Amnesty International USA, Indivisible, Win Without War, Center for International Policy, National Iranian American Council Action et Friends Committee sur la législation nationale.

Tout au long de ce conflit, le représentant Pressley a été un fervent et constant défenseur de la diplomatie, de la désescalade et du sauvetage de vies.

Le représentant Pressley a rejoint une coalition de près de 100 membres du clergé et chefs religieux interconfessionnels sur une déclaration commune appelant à un cessez-le-feu à Gaza.

Le représentant Pressley s’est joint à la députée Haley Stevens (Démocrate-MI) et à leurs collègues sur une résolution condamnant l’attaque brutale et la prise d’otages du Hamas, et exigeant que le Hamas libère immédiatement tous les otages.

Le représentant Pressley s’est joint aux représentants Alexandria Ocasio-Cortez (NY-14), Mark Pocan (WI-2), Betty McCollum (MN-4) et 20 de leurs collègues pour envoyer une lettre au président Biden, lui demandant de soutenir un cessez-le-feu bilatéral. à Gaza pour protéger le million d’enfants qui y vivent.

La représentante Pressley s’est jointe à ses collègues pour annoncer une résolution exhortant l’administration Biden à appeler à une désescalade immédiate et à un cessez-le-feu en Israël et à Gaza, à envoyer de l’aide et de l’assistance humanitaires à Gaza et à sauver autant de vies que possible. Elle a ensuite rejoint ses collègues et une coalition multiconfessionnelle et multiraciale de chefs religieux et d’organisateurs pour une prière et une conférence de presse afin de renouveler leurs appels à un cessez-le-feu. Le représentant Pressley s’est également joint à des dizaines de rabbins et de membres du Congrès pour une conférence de presse visant à renouveler les appels à un cessez-le-feu à Gaza.

Le représentant Pressley a rejoint les représentants Jan Schakowsky (IL-09), Mark Pocan (WI-02), Pramila Jayapal (WA-07), James P. McGovern (MA-02) et 50 collègues pour une lettre condamnant les attaques terroristes. par le Hamas sur le peuple israélien, appelant à ce que les opérations militaires israéliennes respectent les règles du droit humanitaire international et continuant à œuvrer en faveur de la paix dans la région.

La représentante Pressley s’est jointe aux représentants Grace Meng (démocrate de New York), Nicole Malliotakis (républicaine de New York) et près de 150 collègues pour exhorter le département d’État à utiliser tous les outils à sa disposition pour aider les Américains à quitter Israël et à rentrer chez eux aux États-Unis. États. Elle a félicité le Département d’État d’avoir répondu à ses appels le 12 octobre 2023 et continue de faire pression pour une évacuation urgente des Américains à Gaza.

Le représentant Pressley a publié une déclaration suite à l’évacuation en toute sécurité de Wafaa et Abood Okal, citoyens du Massachusetts, ainsi que de leur petit Yousef, un an, de Gaza.

La représentante Pressley a prononcé un discours dans lequel elle a condamné l’antisémitisme, l’islamophobie et toutes les formes de haine sur les campus universitaires.

