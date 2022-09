ALBUQUERQUE, NM (AP) – Les affluents du fleuve Colorado au Nouveau-Mexique apportent de l’eau aux champs de luzerne des Four Corners et aux collines boisées de la nature sauvage de Gila dans la partie sud-ouest de l’État.

Mais la gestion du fleuve Colorado et des réservoirs a été conçue pendant une période beaucoup plus humide.

Et maintenant, les responsables de l’eau se demandent comment se débrouiller avec moins.

L’ingénieur d’État Mike Hamman, le plus grand gestionnaire de l’eau du Nouveau-Mexique, a déclaré que l’État « ressent vraiment les pénuries » parce qu’il n’a pas les grands réservoirs des autres États dans le bassin du fleuve Colorado.

“C’est le dilemme – regarder comment nous pouvons réduire la demande avec un coup aussi doux que possible”, a déclaré Hamman.

Cette année, la commissaire du Bureau of Reclamation des États-Unis, Camille Touton, a chargé les États du fleuve Colorado de créer un plan de conservation ambitieux.

Touton a déclaré que les États devaient conserver 2 à 4 millions d’acres-pieds d’eau supplémentaires l’année prochaine pour protéger les niveaux du lac Powell en Arizona et en Utah et du lac Mead au Nevada et en Arizona.

Un plan de conservation à l’échelle du bassin ne s’était pas concrétisé à la date limite de la mi-août.

Le Nevada, l’Arizona et le Mexique recevront tous moins d’eau du fleuve Colorado l’année prochaine en raison du déclin rapide des réservoirs, a annoncé le ministère de l’Intérieur le 16 août.

Les responsables de l’intérieur n’ont émis aucune coupure d’eau obligatoire pour le Nouveau-Mexique.

Mais les programmes de conservation de l’eau existants de l’État pourraient faire l’objet d’une surveillance accrue.

Les États du bassin supérieur du Nouveau-Mexique, du Colorado, de l’Utah et du Wyoming ont publié cet été un plan en cinq points qui souligne les options de conservation «limitées» de la région.

Pendant deux ans, les États ont libéré de l’eau supplémentaire d’au moins trois réservoirs – dont le réservoir Navajo du Nouveau-Mexique – pour soutenir les niveaux du lac Powell.

Ces libérations du réservoir du bassin supérieur se poursuivront probablement l’année prochaine, ont déclaré des responsables de l’Intérieur.

Un climat plus aride signifie que tous les usagers de l’eau doivent travailler plus dur pour “vivre selon nos moyens”, a déclaré Estevan López, représentant du Nouveau-Mexique à la Commission du fleuve Colorado supérieur.

“Il semble certainement que nous devons redéfinir nos attentes quant à ce que nous pourrions essayer de sortir de la rivière”, a déclaré López, un ancien commissaire à la remise en état.

En 2021, les gestionnaires de l’eau ont envisagé de libérer encore plus d’eau du réservoir Navajo pour aider les niveaux d’eau dans les réservoirs en aval.

Mais López a déclaré que la libération supplémentaire aurait pu compromettre l’approvisionnement en eau de la région.

“En fin de compte, nous nous sommes opposés”, a-t-il déclaré. “La remise en état n’aurait peut-être pas été en mesure de remplir ses obligations contractuelles envers des gens comme la nation Navajo et Jicarilla Apache et d’autres qui dépendent de l’eau de Navajo.”

Les mêmes problèmes pourraient refaire surface l’année prochaine si les autorités considèrent le réservoir du Nouveau-Mexique comme un approvisionnement d’urgence pour les utilisateurs en aval.

Le plan du bassin supérieur repose sur les programmes de conservation existants.

Les stratégies comprennent la mise en jachère des champs et une irrigation plus efficace.

Mais toute la région doit travailler ensemble, a déclaré López, pour éviter d’autres coupes obligatoires.

“Si nous pouvons amener les utilisateurs d’eau dans des endroits comme le bassin de San Juan à accepter des accords de partage des pénuries, alors il n’y a pas besoin d’une administration prioritaire stricte”, a-t-il déclaré. “C’est une solution plus acceptable, en général.”

Les affluents du fleuve Colorado desservent des portions relativement petites du nord-ouest et du sud-ouest du Nouveau-Mexique.

Mais l’eau du bassin est essentielle pour la plus grande ville de l’État : Albuquerque.

Les débits du Rio Grande à Albuquerque sont étroitement liés au Colorado via le projet d’eau potable de San Juan-Chama.

Le système de tunnels et de barrages à la frontière de l’État du Nouveau-Mexique détourne l’eau vers le bassin du Rio Grande.

L’approvisionnement municipal d’Albuquerque a droit à jusqu’à 15 milliards de gallons d’eau de San Juan-Chama chaque année.

David Morris, le porte-parole des services d’eau de la ville et du comté, a déclaré que l’eau du fleuve Colorado a permis à la région de se sevrer du pompage non durable des eaux souterraines.

Depuis 2008, les niveaux de l’aquifère sous la ville ont rebondi jusqu’à 40 pieds.

“C’est exactement ce que nous espérions que notre utilisation de l’eau de surface permettrait à l’aquifère de faire”, a déclaré Morris. “Nous sommes dans une situation très chanceuse ici à Albuquerque d’avoir deux sources d’approvisionnement différentes et distinctes.”

Mais moins d’accumulation de neige et de ruissellement printanier résultant du changement climatique ont conduit à plusieurs années consécutives où le service public et d’autres entités du Nouveau-Mexique ont reçu beaucoup moins d’eau que prévu du projet inter-bassins.

“Il est important pour nous d’investir dans des choses comme la conservation et la réutilisation de l’eau à l’extérieur”, a déclaré Morris. “Il est tout à fait possible qu’il n’y ait tout simplement pas autant d’eau disponible à San Juan-Chama à l’avenir en raison de la sécheresse et du changement climatique.”

Le Colorado River Compact a été signé en 1922, 10 ans seulement après que le Nouveau-Mexique soit devenu un État.

Le Nouveau-Mexique n’utilise encore qu’environ la moitié de son attribution dans le cadre du pacte chaque année.

Cela pourrait changer à mesure que davantage de tribus atteindront des accords sur les droits à l’eau et construiront des infrastructures pour utiliser ces droits.

Les agences progressent sur de grands projets pour fournir de l’eau aux communautés Navajo dans l’ouest du Nouveau-Mexique.

Un avenir résilient sur le Colorado doit avoir la souveraineté tribale au premier plan, a déclaré Daryl Vigil, administrateur de l’eau de la nation Jicarilla Apache et ardent défenseur de l’inclusion tribale dans les questions de gestion de l’eau.

“Le terme ‘consultation’ est souvent utilisé dans le bassin”, a déclaré Vigil. « Mais si vous connaissez une tribu, vous ne connaissez qu’une seule tribu. Avoir un siège à la table signifie travailler avec chaque tribu pour connaître leurs droits et besoins spécifiques en matière d’eau.

Le ministère américain de l’Intérieur a déclaré qu’il s’engagerait avec les tribus du bassin alors que les parties établissent certains détails de gestion du pacte qui doivent expirer après 2026.

Un afflux historique de financement pour les infrastructures et la réponse à la sécheresse pourrait également aider le Nouveau-Mexique et d’autres États du bassin à réduire leur consommation d’eau et à se préparer à un avenir plus sec.

“Je suis optimiste que nous allons résoudre certains de ces problèmes les plus délicats avec une bonne solution collaborative”, a déclaré Hamman.

Theresa Davis, Associated Press