Les personnes les plus pauvres du Royaume-Uni ont supporté le poids des retombées économiques du coronavirus et risquent d’être les moins en mesure de se rétablir lorsque la pandémie prend fin, a averti un nouveau rapport.

L’organisation anti-pauvreté, la Fondation Joseph Rowntree, a déclaré que la situation révélée par son rapport annuel sur l’état de la nation équivalait à une «mise en accusation accablante» de la société.

Ils ont appelé le chancelier Rishi Sunak à abandonner son plan de réduction d’une augmentation temporaire de 20 £ par semaine des paiements de crédit universels en avril, première étape d’un plan visant à donner la priorité aux plus pauvres dans les efforts de reconstruction de l’économie après Covid.

Le rapport britannique sur la pauvreté 2020/21 publié aujourd’hui a révélé qu’avant même le début de la pandémie, les revenus des couches les plus pauvres de la société diminuaient déjà, en raison du gel des prestations, de la réduction des heures et des possibilités limitées de progresser au travail.

Près d’un quart (23%) des travailleurs des secteurs les moins bien rémunérés, comme le commerce de détail, vivaient dans la pauvreté, les femmes, les jeunes et les minorités ethniques étant les plus susceptibles d’être touchés. Les taux de pauvreté des travailleurs d’origine bangladaise et pakistanaise, à 35 pour cent, étaient trois fois plus élevés que ceux de leurs homologues blancs.

Lorsque la pandémie a frappé, les travailleurs les moins bien rémunérés ont subi la plus forte réduction du nombre d’heures en moyenne, 81 pour cent dans les secteurs les moins bien rémunérés ayant vu leur revenu diminuer.

Les travailleurs issus de minorités noires et ethniques étaient 14 pour cent plus susceptibles d’être mis au chômage et 13 pour cent moins susceptibles d’être licenciés, tandis que 45 pour cent des personnes handicapées qui occupaient un emploi au début de la crise ne percevaient aucun revenu au début de la crise. milieu de l’année.

Un locataire sur trois a été mis en congé et 30% ont déclaré qu’ils craignaient de payer leur loyer, avec 700 000 arriérés en octobre.

Aujourd’hui, quatre travailleurs sur dix au salaire minimum courent un risque élevé ou très élevé de perdre leur emploi, contre seulement 1 pour cent de ceux qui gagnent plus de 41 500 £ par an, selon le rapport.

La Fondation a averti qu’à moins que les ministres ne fassent de la pauvreté une priorité en 2021, ils risqueraient «d’être définis par un bilan d’aggravation des difficultés».

Melanie, une ancienne consultante en ressources humaines de Surrey, qui a été licenciée dans le krach financier et qui a créé sa propre entreprise uniquement pour qu’elle soit obligée de fermer en raison du premier verrouillage, a déclaré au rapport que les perspectives de travail étaient désormais «sombres».

«Je sais que ce verrouillage est nécessaire, mais c’est aussi une autre chose à affronter après toutes les luttes de l’année dernière, et je veux que le système fonctionne beaucoup mieux pour les personnes à ma place une fois que nous aurons traversé cela», a-t-elle déclaré.

«Une chose qui a un peu aidé est l’augmentation temporaire de 20 £ par semaine du crédit universel. Ces 20 £ supplémentaires ne sont pas allés aussi loin, mais cela a fait une différence. J’avais toujours besoin de cet argent supplémentaire pour réussir. »

La directrice de la JRF, Helen Barnard, a déclaré: «C’est un acte d’accusation accablant contre notre société que ceux qui ont le moins souffert le plus avant la pandémie et soient à nouveau durement touchés par la pandémie. Le gouvernement doit maintenant prendre les bonnes décisions pour éviter une autre décennie dommageable.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: «Nous nous engageons à soutenir les familles les moins bien rémunérées pendant la pandémie et au-delà afin de garantir que personne ne soit laissé pour compte.