Pression sur les Jeux de Paris « pour relancer un nouvel âge d’or olympique »

Paris (AFP) – Les Jeux de Paris ont l’opportunité de “lancer une résurgence de la marque olympique” après les deux dernières éditions touchées par le Covid et les Jeux d’hiver de Sotchi 2014, ravagés par le dopage, a déclaré à l’AFP Terrence Burns, ancien responsable marketing du CIO.

A seulement six mois de la cérémonie d’ouverture dans la capitale française, les organisateurs seront confrontés à de nombreux obstacles s’ils veulent saisir cette opportunité.

Les principaux problèmes concernent la sécurité concernant la cérémonie d’ouverture révolutionnaire et le tout premier système de billetterie numérique.

Affichant un flair artistique typiquement français, la cérémonie se déroulera sur la Seine plutôt que dans un stade.

Burns, qui depuis qu’il a quitté le CIO a joué un rôle clé dans cinq campagnes de candidatures olympiques réussies, admet que “le monde a radicalement changé” depuis que le plan de la cérémonie a été approuvé.

“Je connais Etienne (Thobois, directeur général du comité d’organisation) et Tony (Estanguet, chef du comité d’organisation) et je suis sûr qu’ils se rendent compte que cette question, la sécurité, peut faire ou défaire leurs Jeux en fonction de l’issue”, Burns a déclaré à l’AFP.

“Ils sont sérieux et prudents.”

Burns dit que Paris a une énorme opportunité en accueillant la pièce maîtresse du 26 juillet au 11 août.

“Je pense que Paris 24 réalise à quel point ces Jeux sont importants pour le mouvement (olympique) et pour le monde”, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que Paris serait les premiers Jeux depuis Londres en 2012 “à atteindre un sentiment d’opportunité comparative”.

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 et de Pékin 2022 ont été excellents, mais « leur impact mondial a été atténué au-delà de leurs propres frontières », en raison des protocoles Covid stricts en place, a-t-il déclaré.

Entre-temps, Rio en 2016 “a été en proie à une multitude de problèmes d’organisation qui ont conduit à des reportages négatifs sans fin” et Sotchi “a lutté contre le dopage” et une controverse sur le respect de la communauté LGBTQ en Russie.

“Jamais banal”

Il incombe donc à Paris de redorer l’image des Jeux, ce qui représente un formidable défi.

“Nous espérons ardemment que Paris 24 brillera avec brio et contribuera à relancer la marque olympique et les Jeux à travers le monde”, a déclaré Burns à l’AFP.

« Les belles et merveilleuses choses qui nous inspirent sont généralement rares et difficiles à réaliser ; si elles étaient faciles, elles seraient banales.

“Les Jeux ne sont jamais banals.”

La billetterie sera un test crucial pour savoir si Paris peut accueillir des Jeux réussis.

Les organisateurs français voudront éviter une répétition de la débâcle de la finale de la Ligue des champions 2022 qui a laissé les responsables français rougis après avoir pointé du doigt les supporters de Liverpool alors qu’en fait la police était à blâmer.

Les organisateurs des Jeux de Paris prieront pour qu’il n’y ait pas de répétition du chaos de la billetterie de la finale de la Ligue des champions 2022 © THOMAS COEX / AFP

Le président de World Athletics, Sebastian Coe, est mécontent du prix des billets, mais pour Michael Payne, ancien responsable du marketing du CIO, les nerfs pourraient être encore plus tendus à cause du tout nouveau système.

“Cette fois, la billetterie sera numérique, une première”, a déclaré à l’AFP l’Irlandais de 65 ans.

“J’espère qu’ils ont testé et retesté les systèmes, avec une charge complète, comme si pour une raison quelconque le système tombait en panne, ou s’il ne pouvait pas supporter la charge, alors un énorme problème était à venir.”

Coe a comparé défavorablement les prix à ceux des Jeux olympiques de Londres de 2012 qu’il a organisés.

Cependant, son point de vue n’est pas partagé par le président de l’Association olympique britannique, Hugh Robertson, qui était le ministre du gouvernement responsable de l’organisation des Jeux de Londres.

“Je pense qu’il est avant tout important d’avoir des billets disponibles à différents niveaux de prix afin que les Jeux puissent rester à la fois accessibles et durables pour les années à venir”, a déclaré Robertson à l’AFP.

“Le comité d’organisation a bien fait de trouver un équilibre — pour Paris, le prix général des billets commence à 24 euros (26 dollars) et près de la moitié est à 50 euros ou moins — et ils en ont déjà vendu plus de sept millions.”

La guerre en Ukraine a inévitablement jeté une ombre sur Paris, mais Burns, Payne et Robertson ont convenu que si l’Ukraine boycottait les Jeux pour protester contre la présence, même limitée, de concurrents russes, cela ne ferait que nuire aux athlètes.

“Je pense que ce serait vraiment dommage. (L’Ukraine) peut faire une déclaration bien plus grande en concourant qu’en n’étant pas présente”, a déclaré Payne, qui, en vingt ans au CIO, a été reconnu pour avoir remanié sa marque et ses finances grâce au parrainage.

Burns pense que les critères du CIO auxquels les Russes doivent répondre – aucun sport d’équipe, aucun athlète ayant des liens avec l’armée ou la sécurité et aucun athlète ayant soutenu la guerre – pourraient rendre la menace ukrainienne superflue.

“Étant donné que le CNO et le gouvernement russes ont déjà déclaré qu’ils ne soutiendraient pas un athlète qui ‘remplit’ les critères de participation du CIO, ce (boycott de l’Ukraine) pourrait effectivement être un point discutable”, a-t-il déclaré.

