Le Premier ministre fait pression sur le verrouillage le jour le plus meurtrier du Royaume-Uni

Boris Johnson fait face à la pression croissante des députés conservateurs pour définir une stratégie de sortie du verrouillage basée sur les prévisions de déploiement des vaccins, en utilisant le 8 mars comme date cible pour commencer à assouplir les règles. Les conservateurs du Covid Recovery Group, sceptique au verrouillage, ont souligné les suggestions scientifiques selon lesquelles les Britanniques les plus vulnérables atteindraient un niveau d’immunité significatif contre le virus trois semaines après avoir reçu leur première dose du vaccin. Cela survient alors que le Royaume-Uni enregistre son taux de mortalité quotidien le plus élevé de la pandémie. 1610 autres personnes sont décédées dans les 28 jours suivant un test positif. De nouveaux chiffres montrent qu’environ une personne sur huit en Angleterre avait contracté Covid-19 en décembre, contre une sur 11 en novembre. Lisez la suite pour plus de détails sur les données sur les anticorps du Bureau des statistiques nationales. Plus tôt, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, avait appris qu’il devait s’auto-isoler jusqu’à dimanche après avoir été interrogé par l’application NHS Test and Trace hier soir.

Pendant ce temps, le médecin-chef adjoint a déclaré que le retour à l’école pourrait être échelonné, les enfants de certaines régions du pays rentrant plus tôt que leurs pairs ailleurs. Le Dr Jenny Harries a déclaré que toutes les écoles ne pourront pas ouvrir après le semestre de février car les taux d’infection à Covid doivent encore être « observés et révisés » au cours des prochaines semaines. Lisez comment elle a laissé entendre que les écoles de Londres pourraient ouvrir plus tôt que celles d’ailleurs alors qu’elle parlait aux députés d’un comité restreint.

Présidence de Trump: les faits saillants (et les points faibles)

Deux membres de la Garde nationale sont renvoyés de la mission de sécurité pour assurer l’investiture présidentielle de Joe Biden en raison de liens avec des organisations violentes de droite, ont révélé des responsables. Cela survient alors que l’Amérique attend une série de pardons attendus lors du dernier jour complet de Donald Trump au pouvoir. Jamais ennuyeuse et souvent chaotique, l’ère Trump a été parsemée de controverses entre le moment où il a prêté serment et le jour où il quitte finalement – et à contrecœur – la Maison Blanche. David Millward revient sur les faits saillants (et les points faibles), tandis que l’éditeur nord-américain de la BBC Jon Sopel revient sur les quatre dernières années où il a vu le président sortant à son meilleur et terrifiant pire. Il vaut également la peine de parcourir cette galerie du temps de Trump au pouvoir.

Vive la révolution! Première étoile Michelin vegan de France

Un restaurant vegan du sud-ouest français a remporté une étoile au Guide Michelin, la première pour un établissement ne servant que des produits sans animaux en France. Claire Vallee dirige le restaurant ONA dans la ville d’Ares, près de Bordeaux, qu’elle a lancé en 2016 grâce au crowdfunding de supporters et d’un prêt d’une banque verte. Encore William Sitwell décrit comment le prix touche la célèbre cuisine française là où ça fait mal.

Audition de Meghan | La duchesse de Sussex a fait valoir que la publication d’une lettre privée «par excellence» qu’elle avait envoyée à son père était une invasion «à trois coups» de ses droits et que tout argument en faveur du contraire était «tout à fait fantaisiste». Lisez les dernières nouvelles de la Haute Cour.

Partout dans le monde: un vote pourrait faire tomber le Premier ministre italien

Le Premier ministre italien a appelé le Parlement à continuer de soutenir son gouvernement, affirmant que la pandémie de coronavirus avait frappé le pays comme « un ouragan » et que ce n’était pas le moment d’une crise politique. Giuseppe Conte fait face à un vote de confiance au Sénat, la chambre haute du parlement, plus tard dans la journée, avec le risque que s’il perd, il doive démissionner. Découvrez comment l’Italie est confrontée à une profonde incertitude.

