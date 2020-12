Le New York Times

Le message vulgaire d’une pom-pom girl invite à une confrontation avec le premier amendement

WASHINGTON – C’était un samedi au printemps 2017 et un élève de neuvième année en Pennsylvanie passait une mauvaise journée. Elle venait d’apprendre qu’elle n’avait pas réussi à faire partie de l’équipe de cheerleading de l’université et qu’elle resterait dans l’université junior.L’étudiante a exprimé sa frustration sur les réseaux sociaux, envoyant un message sur Snapchat à environ 250 amis. Le message comprenait une image de l’élève et d’un ami avec le majeur levé, ainsi qu’un texte exprimant un sentiment similaire. Utilisant un mot maudit à quatre reprises, l’étudiante a exprimé son mécontentement à l’égard de «l’école», du «softball», de «l’acclamation» et de «tout». une capture d’écran de celui-ci et l’a montré à sa mère, un entraîneur. L’école a suspendu l’élève de cheerleading pendant un an, affirmant que la punition était nécessaire pour « éviter le chaos » et maintenir un « environnement d’équipe ». L’élève a poursuivi le district scolaire, remportant une victoire éclatante devant la 3ème cour d’appel du circuit américain, en Crême Philadelphia. Le tribunal a déclaré que le premier amendement n’autorisait pas les écoles publiques à punir les élèves pour des discours en dehors des écoles.Le mois prochain, lors de sa première conférence privée après les vacances, la Cour suprême examinera s’il convient d’entendre l’affaire, Mahanoy Area School District c. BL, n ° 20-255. La décision du 3ème circuit est en tension avec les décisions de plusieurs autres tribunaux, et de telles divisions invitent souvent à la révision de la Cour suprême. le pouvoir de discipliner les élèves pour ce qu’ils disent en dehors de l’école. « La question posée revient constamment et est devenue encore plus urgente car le COVID-19 a obligé les écoles à fonctionner en ligne », a déclaré un mémoire pour le district scolaire. « Seul ce tribunal peut résoudre cette question liminaire du premier amendement qui tourmente les quelque 100 000 écoles publiques du pays. » Justin Driver, professeur de droit à Yale et auteur de « The Schoolhouse Gate: Public Education, the Supreme Court and the Battle for the American Mind, « d’accord avec le district scolaire, jusqu’à un certain point. » Il est difficile d’exagérer les enjeux de cette question constitutionnelle « , a-t-il dit. Mais il a ajouté que les écoles n’avaient aucune raison de dire aux étudiants ce qu’ils pouvaient dire lorsqu’ils n’étaient pas à l’école. « À l’ère moderne, un pourcentage énorme de discours des mineurs se produit hors campus mais en ligne », a-t-il déclaré. «Les décisions judiciaires qui permettent aux écoles de réglementer les discours hors campus qui critiquent les écoles publiques sont antithétiques au premier amendement. De telles décisions permettent aux écoles d’entrer dans le domicile de n’importe quel élève et de déclarer des déclarations critiques verboten, ce qui devrait profondément alarmer tous les Américains.» La clé précédent est d’une autre époque. En 1969, dans Tinker v. campus et hors était plus facile en 1969, avant l’essor des médias sociaux. De nos jours, la plupart des tribunaux ont permis aux écoles publiques de discipliner les élèves pour les publications sur les réseaux sociaux tant qu’ils sont liés aux activités de l’école et menacent de les perturber.Un jury divisé de trois juges du 3e circuit a adopté une approche différente, annonçant semble limiter la capacité des écoles publiques à traiter de nombreux types de discours dérangeants des élèves sur les réseaux sociaux, y compris les menaces racistes et la cyberintimidation.Dans une opinion concordante, le juge Thomas L. Ambro a écrit qu’il aurait statué pour l’élève sur des terrains. Il aurait suffi, a-t-il dit, de dire que son discours était protégé par le premier amendement parce qu’il ne perturbait pas les activités de l’école. La majorité a eu tort, a-t-il dit, de protéger tous les discours hors campus. Dans un mémoire exhortant la Cour suprême à entendre l’appel du district scolaire, la Pennsylvania School Boards Association a déclaré que la ligne tracée par le 3e circuit était trop grossière. Un tweet perturbateur ou préjudiciable est envoyé depuis la cafétéria de l’école ou après que l’élève a traversé la rue en rentrant chez elle, cela a le même impact », indique le mémoire. « La règle formaliste du 3e circuit rend les écoles impuissantes chaque fois qu’un message haineux est lancé depuis l’extérieur du campus. » L’étudiante, représentée par des avocats de l’American Civil Liberties Union, a déclaré à la Cour suprême que le premier amendement protégeait son « expression colorée de frustration, dans un Snapchat éphémère sur ses réseaux sociaux personnels, un week-end, hors campus, ne contenant ni menace, ni harcèlement, ni mention de son école, et qui n’a causé ni menacé de perturbation de son école. « Le mémoire se concentrait sur ce dernier point, et elle n’a pas passé beaucoup de temps à défendre l’approche plus large du 3e circuit. La Cour suprême a la réputation de protéger les droits du premier amendement. Le juge en chef John Roberts, lors d’une apparition dans une faculté de droit l’année dernière, s’est décrit comme « probablement le défenseur le plus agressif du premier amendement sur le tribunal maintenant. » Mais le tribunal a méthodiquement réduit les droits des étudiants au premier amendement depuis le Tinker décision en 1969. Et dans la dernière décision majeure du tribunal sur la liberté d’expression des étudiants, en 2007, Roberts a rédigé l’opinion majoritaire, se rangeant du côté d’un directeur qui avait suspendu un étudiant pour avoir affiché une bannière qui disait « Bong Hits 4 Jesus ». « Il y a au moins un domaine majeur où la défense du juge en chef Roberts du premier amendement est particulièrement laxiste: le discours des étudiants », at-il dit. «J’espère ardemment que Roberts retrouvera son penchant pour le premier amendement lorsque la cour résoudra enfin cette question urgente.» Cet article a été initialement publié dans le New York Times. 