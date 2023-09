[Press Conference Highlights] Samsung partage sa vision de l’avenir de la vie à la maison à l’IFA 2023 – Samsung Global Newsroom

Lors de l’IFA 2023, le plus grand salon grand public d’Europe organisé à Berlin, en Allemagne, Samsung Electronics a souligné sa vision de l’avenir de la vie à la maison, alimentée par les appareils de pointe de l’entreprise et ses principaux produits sur mesure.

Des personnalités notables de Samsung et de sociétés partenaires ont présenté les projets de Samsung visant à susciter un changement positif grâce à une innovation exceptionnelle, ayant un impact sur la vie individuelle des utilisateurs ainsi que sur le monde qui les entoure.

Benjamin Braun, directeur du marketing chez Samsung Europe, a commencé par revenir sur certaines des innovations déterminantes de l’entreprise qui ont changé le statu quo et façonné le développement technologique. Samsung a réitéré son engagement à innover sans crainte, démontrant ainsi sa position de leader au sein du secteur.

« Nous sommes fiers d’être les premiers et nous continuerons à innover, même si cela semble étrange au début », a déclaré Braun.

Dans un monde en constante évolution, Braun a souligné à quel point Samsung a été activement à l’écoute des consommateurs au fil des années, en fabriquant des produits de pointe qui répondent à leurs besoins et ajoutent de la valeur à leur vie. Poursuivant cette quête, Samsung s’est concentré sur le développement d’appareils et d’appareils qui à la fois responsabilisent les utilisateurs à l’échelle mondiale et contribuent à la création d’un avenir plus durable.

Améliorer la vie et améliorer la planète

Le changement climatique étant au premier plan des préoccupations des gens, Samsung a souligné l’engagement continu de l’entreprise à réduire son impact environnemental et à donner la priorité aux solutions positives pour le climat, en abordant les objectifs définis dans sa nouvelle stratégie environnementale annoncée en 2017. Septembre 2022. Consciente de l’urgence de la crise climatique, l’entreprise s’est fixé des objectifs ambitieux pour atteindre zéro émission nette de carbone pour sa division Device eXperience (DX) d’ici 2030 et dans l’ensemble de l’entreprise d’ici 2050. Pour atteindre ces objectifs, Samsung a noté les progrès réalisés en transition vers des sources d’énergie renouvelables, avec 31 % de ses opérations fonctionnant actuellement à l’énergie propre, contre 11 % en 2021. De plus, Aimee Holloran, responsable du développement commercial chez Samsung Climate Solutions UK, a expliqué comment l’engagement environnemental de Samsung est intégré dans ses produits, permettant aux utilisateurs du monde entier vivre de manière plus durable grâce aux appareils et appareils électroménagers de l’entreprise.

Pour créer des solutions innovantes basées sur des données scientifiques, Samsung s’est associé à divers leaders de l’industrie tels que Ocean Wise et Patagonia pour lutter contre les problèmes environnementaux qui frappent la planète. En septembre 2022, les entreprises se sont associées pour développer le cycle Less Microwave™ pour les machines à laver sur mesure, une étape remarquable dans la lutte contre les émissions de microplastiques.

Pour aller plus loin, Samsung a tiré parti de son partenariat avec les entreprises pour développer une autre innovation révolutionnaire en juin 2023. Charlie Cox, responsable des solutions microplastiques chez Ocean Wise, a souligné le développement du nouveau filtre révolutionnaire LessMicrofiber™ pour les lave-linge Samsung afin de réduire jusqu’à 98 % d’émissions de microplastiques provenant des cycles de lessive.

« En seulement un an, Ocean Wise et Samsung ont démontré l’opportunité qui existe pour les leaders de l’industrie — donner à leurs communautés les moyens de prendre des mesures positives et de créer un impact à grande échelle», a ajouté Cox.

Le filtre Less Microfibre™ est un excellent exemple de l’approche globale de Samsung en matière de développement de produits durables – offrant aux consommateurs des solutions qui les aident à vivre de manière écologique avec un minimum d’effort. Conformément à cette vision, Samsung continue d’équiper ses appareils Galaxy de composants internes et externes fabriqués à partir de matériaux recyclés, en plus de créer des emballages de produits utilisant du papier 100 % recyclé.

Alors que le changement climatique crée de nouveaux défis pour les populations du monde entier, des solutions avant-gardistes deviennent de plus en plus nécessaires. Pour répondre aux pénuries énergétiques mondiales et faire progresser la transition vers une énergie propre, Samsung a souligné ses efforts visant à développer la technologie des pompes à chaleur et à devenir leader sur un marché en croissance rapide en Europe.

De même, la société a souligné comment son écosystème domestique SmartThings utilise les dernières technologies pour aider plus de 280 millions d’utilisateurs enregistrés à économiser de l’énergie. En exploitant la puissance de l’IA dans sa gamme d’appareils électroménagers sur mesure, le mode AI Energy Mode de Samsung optimise la consommation d’énergie des appareils, réduisant ainsi le gaspillage d’énergie inutile et réduisant simultanément les factures d’énergie.

Transformer les maisons grâce à des solutions puissantes

En plus d’aider la planète, Samsung a présenté ses nouveaux produits qui ajoutent de la valeur à la vie des consommateurs. Zeena Hill, directrice marketing chez Samsung UK, a annoncé le lancement de Samsung Food, une nouvelle application basée sur l’IA qui permet aux utilisateurs d’accéder à des milliers de recettes. Samsung prévoit de relier Samsung Food à Samsung Health d’ici la fin de cette année, permettant aux utilisateurs de mieux suivre leurs objectifs en matière de santé et d’alimentation.

Samsung réorganise le divertissement à domicile et place les utilisateurs au centre de l’action grâce à ses nouvelles versions, comme le nouveau téléviseur Neo QLED 8K de 98 pouces. Les téléviseurs Samsung offrent une qualité d’image inégalée dans des formes élégantes, et la société continue de proposer des modèles et des designs uniques pour répondre aux besoins de style de chaque utilisateur. En tant que tel, Samsung s’est associé à Disney pour lancer The Frame-Disney100 Edition, une version spéciale en édition limitée de The Frame TV pour les amateurs de Disney.

En outre, la société a présenté son moniteur de jeu Odyssey Neo G9 récemment lancé et The Freestyle 2.sd Projecteur portable Gen : appareils parfaits pour les joueurs qui souhaitent élargir leur champ de vision pour s’assurer de ne jamais manquer un moment de jeu. Les utilisateurs peuvent découvrir des jeux comme Starfield, le nouveau jeu de rôle bourré d’action de Bethesda Game Studios, avec des détails époustouflants sur les téléviseurs et écrans Samsung. Florian Liewer, directeur principal du marketing international des jeux chez Microsoft, a discuté du partenariat entre les deux sociétés pour étendre le Samsung Gaming Hub, soulignant comment la technologie de Samsung offre l’expérience de jeu ultime.

« En collaboration avec Samsung, nous ouvrons une voie qui correspond à la vision de Xbox pour l’avenir du jeu : atteindre davantage de joueurs avec un contenu à couper le souffle », a déclaré Liewer.

En plus d’améliorer le divertissement, Samsung a expliqué comment il aide les utilisateurs à rester connectés au monde qui les entoure. La société a réaffirmé son engagement à garantir que ses appareils et produits répondent aux divers besoins des consommateurs et a expliqué comment ses dernières fonctionnalités d’accessibilité aident le plus grand nombre d’utilisateurs possible. Cela inclut TalkBack for Home Appliances and Services, qui lit le contenu des appareils électroménagers et des services sur SmartThings, et le mode Relumino, qui optimise le contenu sur les téléviseurs Samsung, pour les personnes malvoyantes.

Possibilités futures rendues possibles par la technologie

Les partenariats ont contribué à rendre possibles certaines technologies de Samsung et, plus largement, ont rapproché l’entreprise de la réalisation de sa vision d’un avenir meilleur. Conformément à son objectif d’améliorer la vie à la maison, Samsung s’est associé au fabricant de chargeurs de véhicules électriques ABB et à la marque d’onduleurs résidentiels SMA pour collaborer pour changer la façon dont les maisons sont construites.

« En intégrant les produits de Samsung à ceux d’ABB et de SMA, nous pouvons contribuer à rendre nos maisons encore plus sûres, plus intelligentes et plus durables », a déclaré Lu Han, vice-président directeur des solutions de construction et de domotique chez ABB.

Pour l’avenir, Samsung voit la valeur des technologies futures et des applications illimitées qu’elles peuvent avoir sur la vie des consommateurs. Avec de nouveaux projets tels que le déploiement de la 6G, l’expansion des capacités de l’IA et bien plus encore, l’entreprise reste enthousiaste et optimiste alors qu’elle explore le potentiel remarquable de la technologie. Braun a conclu la conférence en déclarant que Samsung continuera à améliorer la vie des utilisateurs en étant à l’écoute de leurs besoins.

« Avec l’aide de la 6G, de l’IA et de la XR, de la réalité augmentée, de la réalité mixte et de l’intelligence artificielle, nous réaliserons de grands progrès dans tous les domaines, des soins de santé au divertissement en passant par le travail à distance », a-t-il déclaré.

Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez Samsung.com.

Plus de photos de la conférence de presse de Samsung Electronics à l’IFA 2023 :