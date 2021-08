Presque tous les médias britanniques, à l’exception de la BBC, exhortent le Premier ministre à laisser venir en Grande-Bretagne les journalistes afghans qui ont risqué leur vie.

PRESQUE toutes les grandes agences de presse britanniques – à l’exception de la BBC – ont fait appel à Boris Johnson pour secourir les journalistes afghans qui ont risqué leur vie pour couvrir la guerre avec des correspondants britanniques.

Plus de 20 médias, dont The Sun, ont averti que la vie des journalistes était menacée par les escadrons de la mort talibans déchaînés.

Presque tous les médias britanniques, à l’exception de la BBC, ont exhorté Boris Johnson et Dominic Raab à prolonger un programme de visa d’urgence pour les journalistes afghans Crédit : Getty

Ils ont demandé au Premier ministre et au ministre des Affaires étrangères Dominic Raab d’étendre un programme de visa d’urgence, mis en place pour les interprètes de l’armée, pour inclure nos courageux collègues des médias.

Le Sun s’est appuyé sur des hacks afghans pour rapporter depuis le front depuis le premier jour de l’invasion en 2001.

Leur courage et leur charisme ont sauvé la vie d’innombrables journalistes, qu’ils aient esquivé des balles, repéré des champs de mines ou échappé aux ennuis.

Sans eux, il aurait été impossible de couvrir la guerre de 40 milliards de livres sterling qui a coûté la vie à 457 soldats britanniques.

« Nos reportages ont été fortement tributaires de la loyauté et de l’engagement des journalistes afghans, des traducteurs et du personnel de soutien qui ont travaillé avec nous tout au long de cette période », a déclaré la lettre signée par The Mail, le Mirror, l’Express, le FT, le Guardian, Le Times et le Telegraph ont dit.

« Il existe des craintes très réelles de représailles brutales des talibans contre ceux qui travaillaient pour des organisations médiatiques britanniques », a-t-il ajouté.

« Ces dernières années, les talibans ont organisé une campagne d’assassinats ciblés contre des journalistes.

Nos reportages ont été fortement tributaires de la loyauté et de l’engagement des journalistes afghans, des traducteurs et du personnel de soutien qui ont travaillé avec nous tout au long de cette période. Le Mail, le Mirror, l’Express, le FT, le Guardian, le Times et le Telegraph

« Dans cet esprit, nous vous écrivons pour souligner le besoin urgent d’un programme spécial de visa afghan pour le personnel afghan qui a travaillé pour les médias britanniques afin qu’eux et leurs familles puissent quitter l’Afghanistan et trouver la sécurité au Royaume-Uni. »

Seules quelques dizaines de personnes devraient postuler, contre plus de 7 000 qui ont travaillé pour les forces britanniques.

La lettre a également été signée par Sky News et ITN – qui fait des nouvelles pour ITV, Channel 4 et Channel 5, ainsi que Reporters sans frontières.

Jusqu’à présent, 2 800 membres du personnel afghan – y compris des interprètes et leurs familles – se sont vu offrir refuge au Royaume-Uni dans le cadre de la politique d’assistance et de réinstallation afghane du gouvernement.

2500 autres devraient suivre d’un jour à l’autre, a annoncé hier le ministère de la Défense.

L’ambassade britannique à Kaboul a déclaré que des militants talibans déchaînés avaient « massacré des dizaines de civils dans des assassinats par vengeance » après s’être emparés d’une ancienne zone gouvernementale.

Des photographes rendent hommage au journaliste danois Siddiqui après sa mort en couvrant les combats entre les forces de sécurité afghanes et les talibans Crédit : AFP