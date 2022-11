“Presque tous les magasins ont fait faillite” – des villes australiennes coupées car de fortes pluies provoquent des inondations majeures

Plus de pluie a frappé les Australiens fatigués des inondations.

De nouveaux ordres d’évacuation ont été émis en Nouvelle-Galles du Sud.

Il y a plus de 100 avertissements d’inondation en place.

De fortes pluies ont déclenché des crues soudaines qui ont coupé certaines villes de l’intérieur du sud-est de l’Australie lundi, avec de nouveaux avertissements d’évacuation émis pour des milliers de résidents ruraux.

La quatrième inondation majeure du pays cette année a vu le temps sauvage frapper des parties du sud-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW) et du nord-est de Victoria pendant la nuit, faisant éclater les berges et aggravant la douleur des résidents fatigués par les inondations.

Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré sur Twitter que les crues soudaines “créaient des conditions dangereuses” et que le gouvernement fédéral travaillait en étroite collaboration avec les États sur les efforts de sauvetage.

Dans les régions rurales de NSW, des routes, des ponts et des fermes ont été submergés.

Molong, à environ 300 km au nord-ouest de Sydney et qui abrite plus de 2 000 habitants, a été l’une des villes touchées par de fortes inondations. Des images sur les réseaux sociaux montraient un conteneur d’expédition et des articles ménagers flottant dans le centre-ville.

Le maire Kevin Beatty a déclaré à la station de radio 2GB :

Presque tous les magasins ont coulé.

Il a dit que ce qui semblait être un conteneur d’expédition ou une caravane était coincé sur l’autoroute près de la ville, ce qui rendait plus difficile pour les équipes d’urgence d’atteindre Molong.

Les habitants d’Eugowra, qui compte 800 habitants, ont reçu l’ordre de se déplacer vers des terrains plus élevés après que les autorités ont jugé qu’une évacuation serait dangereuse en raison d’inondations soudaines.

La côte est de l’Australie souffre d’une rare troisième année consécutive du phénomène météorologique La Nina, associé à une augmentation des précipitations.

Les gens font du vélo et des voitures roulent dans les rues jonchées de boue touchées par les inondations dans la banlieue de Melbourne, Maribyrnong. AFP Guillaume West, AFP

Il y a actuellement plus de 100 avertissements d’inondation en place dans la Nouvelle-Galles du Sud et 84 à Victoria après que les données du bureau météorologique aient montré que certaines zones avaient reçu plus d’un mois de pluie sur 24 heures.

“Nous avons vu beaucoup d’inondations soudaines là où les rues ont été inondées. L’eau a ensuite pénétré dans les maisons … de l’eau jusqu’aux chevilles à certains endroits”, a déclaré le chef des opérations d’urgence de l’État de Victoria, Tim Wiebusch, à la télévision ABC.

De fortes pluies et des orages ont également frappé l’État d’Australie-Méridionale au cours du week-end.

Des dizaines d’écoles y ont été contraintes de fermer, tandis que des milliers de foyers sont toujours privés d’électricité.