Presque tous les habitants du Haut-Karabakh sont partis, selon le gouvernement arménien

EREVAN, Arménie (AP) — Un exode ethnique arménien a presque vidé le Haut-Karabakh de ses habitants depuis que l’Azerbaïdjan a attaqué et ordonné aux militants de la région séparatiste de désarmer, a déclaré samedi le gouvernement arménien.

Nazeli Baghdasaryan, attaché de presse du Premier ministre arménien Nikol Pashinyan, a déclaré que 100 417 personnes étaient arrivées en Arménie en provenance du Haut-Karabakh, qui comptait environ 120 000 habitants avant que l’Azerbaïdjan ne reprenne la région lors d’une offensive éclair la semaine dernière.

Au total, 21 043 véhicules ont traversé le pont Hakari, qui relie l’Arménie au Haut-Karabakh, depuis la semaine dernière, a indiqué Baghdasaryan. Certains ont fait la queue pendant des jours parce que la route de montagne sinueuse, la seule route vers l’Arménie, était bloquée.

Le départ de plus de 80 % de la population du Haut-Karabakh soulève des questions sur les projets de l’Azerbaïdjan concernant l’enclave internationalement reconnue comme faisant partie de son territoire. Le gouvernement séparatiste arménien de la région a annoncé jeudi qu’il se dissoudrait d’ici la fin de l’année, après trois décennies de tentative d’indépendance.

Pashinyan a affirmé que l’exode ethnique des Arméniens équivalait à « un acte direct de nettoyage ethnique et de privation du peuple de sa patrie ». Le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a fermement rejeté cette qualification, affirmant que la migration massive des habitants de la région était « leur décision personnelle et individuelle et n’a rien à voir avec une réinstallation forcée ».

Au cours de trois décennies de conflit dans la région, l’Azerbaïdjan et les séparatistes soutenus par l’Arménie se sont accusés mutuellement d’attaques ciblées, de massacres et d’autres atrocités, laissant les populations des deux côtés profondément méfiantes et craintives.

Alors que l’Azerbaïdjan s’est engagé à respecter les droits des Arméniens de souche du Haut-Karabakh, la plupart fuient parce qu’ils ne font pas confiance aux autorités azerbaïdjanaises pour les traiter humainement ou pour leur garantir leur langue, leur religion et leur culture.

Après six années de combats séparatistes qui ont pris fin en 1994 après l’effondrement de l’Union soviétique, le Haut-Karabakh est passé sous le contrôle des forces de souche arménienne, soutenues par l’Arménie. Puis, au cours d’une guerre de six semaines en 2020, l’Azerbaïdjan a repris certaines parties de la région des montagnes du sud du Caucase ainsi que les territoires environnants que les forces arméniennes avaient revendiqués plus tôt.

En décembre, l’Azerbaïdjan a bloqué le corridor de Lachin, la seule route reliant le Haut-Karabakh à l’Arménie, accusant le gouvernement arménien de l’utiliser pour des livraisons illégales d’armes aux forces séparatistes de la région.

Affaiblies par le blocus et alors que les dirigeants arméniens se distanciaient du conflit, les forces de souche arménienne de la région ont accepté de déposer les armes moins de 24 heures après le début de l’offensive de l’Azerbaïdjan. Des pourparlers ont commencé entre des responsables de Bakou, la capitale azerbaïdjanaise, et les autorités séparatistes du Haut-Karabagh sur la « réintégration » de la région à l’Azerbaïdjan.

Lilit Demuryan, Associated Press