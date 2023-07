Presque tous les guichets en Angleterre fermeront d’ici 3 ans – ce qui pourrait déclencher encore PLUS de grèves chaotiques dans les trains

PRESQUE toutes les billetteries en Angleterre devraient fermer d’ici trois ans, révéleront les ministres demain.

Dans un mouvement qui exaspérera les syndicats et pourrait déclencher des grèves encore plus chaotiques, le Rail Delivery Group présentera des plans pour regrouper jusqu’à un millier de bureaux.

Les chefs des chemins de fer annonceront la fermeture de presque tous les guichets demain Crédit : AFP

Le Sun comprend que cela impliquera une consultation dans les deux mois et devra être signé par le secrétaire aux Transports, Mark Harper.

Les changements seront introduits progressivement sur trois ans.

Les initiés craignent que ce ne soit le « dernier clou dans le cercueil » de tout espoir de mettre fin à une année de grèves infernales.

Une annonce officielle est attendue demain matin.

Les Britanniques devront plutôt utiliser des distributeurs de billets en libre-service, utiliser leurs cartes de crédit ou acheter des billets dans le train ou en ligne.

Les ministres disent que cela aidera à faire sortir les travailleurs des kiosques et à aider les passagers.

Mais les critiques disent que cela causera un enfer aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui auront moins d’aide pour acheter des billets dans leurs gares – et pourrait entraîner encore plus de pertes d’emplois.

Seulement 12 % des ventes de billets sont effectuées par l’intermédiaire de bureaux, avec un peu moins de 1 000 guichets à travers la Grande-Bretagne.

La plupart des passagers réservent en ligne, utilisent des machines ou se connectent.

Le député Greg Smith, président du comité des transports, a déclaré au Sun: « Nous devons avoir une conversation réaliste sur les guichets, en particulier ceux qui ne sont tout simplement pas utilisés.

« Mais alors que les syndicats déchaînent un maximum de perturbations, avoir ce débat sur les billetteries maintenant met une fusée sous la colère des syndicats et ne fera qu’apporter plus de perturbations pour les voyageurs. »

Mais le secrétaire général par intérim de la TSSA, Peter Pendle, a déclaré: «Nous sommes clairs sur le fait que le gouvernement fera face à une forte opposition de la part de ce syndicat sur la fermeture massive totalement inutile des billetteries.

« Les ministres se rendront vite compte que la population n’a aucune envie de voir son réseau ferroviaire diminué de cette façon.

« Le fait inéluctable est que le personnel du bureau de réservation est vital car il donne aux passagers des conseils et une assistance sur les informations sur les billets, la sécurité des gares et peut aider les personnes handicapées, à mobilité réduite ou les jeunes enfants. »

Plus tôt, le ministère des Transports a annoncé d’autres plans pour que 53 stations supplémentaires obtiennent des installations de prise en charge, afin que les gens puissent utiliser des cartes bancaires ou des huîtres d’ici la fin de l’année.

Environ 200 gares devraient obtenir des billets à la carte, qui sont automatiquement les tarifs les moins chers.

Le ministère travaille également avec l’équipe de transition des Great British Railways (GBRTT) pour convenir d’un paiement au fur et à mesure des pilotes dans le Grand Manchester et les West Midlands d’ici la fin de l’année.

Pay As You Go est déjà disponible dans plus de 350 stations à travers Londres et le sud-est.

Plus tôt dans la journée, le syndicat ferroviaire TSSA s’est engagé à travailler main dans la main avec le public pour « s’opposer vigoureusement à la fermeture massive totalement inutile des billetteries » à travers le pays.

L’Association of British Commuters a affirmé que les ministres « veulent que les billetteries soient fermées d’ici Noël ».

L’avenir des billetteries est depuis longtemps un élément clé des lignes de salaire avec les syndicats – ce qui a conduit à des grèves continues.

Les garanties sur les emplois et les salaires n’étaient pas suffisantes, ont déclaré les syndicats, et ils ont rejeté l’accord sur la table pour une augmentation de 9% des salaires sur deux ans.

Le RMT Mick Lynch a déclaré qu’il « mettrait en vigueur toute la force industrielle du syndicat pour arrêter tout projet ».

Il a ajouté: « Nous n’allons pas rester les bras croisés et permettre que des milliers d’emplois soient sacrifiés ou que des passagers handicapés et vulnérables ne puissent pas utiliser les chemins de fer en conséquence.

« La RMT mettra en œuvre toute la force industrielle du syndicat pour stopper tout projet de fermeture de guichets, y compris lors de nos prochaines journées de grève des 20, 22 et 29 juillet dans le cadre du conflit ferroviaire national. »

Ils ont déjà convoqué trois dates de grève ce mois-ci – les 20, 22 et 29 juillet.

Cela est venu après que le patron d’Aslef, Mick Whelen, a averti hier qu’il pourrait y avoir 20 ans de grèves à cause de leur différend salarial.

Hier, 15 opérateurs ferroviaires ont accepté d’encore plus d’action – et refuseront de faire des heures supplémentaires du 17 au 22 juillet.

Une interdiction des heures supplémentaires jusqu’à samedi perturbe actuellement les services.

Un accord de rémunération de quatre pour cent qui porterait le salaire des conducteurs à 65 000 £ a jusqu’à présent été rejeté.

M. Whelan a déclaré : « Nous allons agir jusqu’à ce que quelqu’un écoute.

« Si nous devons siffler dans le vent pendant cinq, dix, 20 ans pour amener quelqu’un à la table, cela sera résolu à un moment donné, et quelqu’un nous parlera correctement. »

Le patron d’Aslef, Mick Whelan, a déclaré: « Nous allons agir jusqu’à ce que quelqu’un écoute »

Le Rail Delivery Group a riposté : « La direction d’Aslef continue de perturber les plans de voyage.

«Ils ont rejeté une offre juste et abordable sans la proposer à leurs membres, ce qui ferait passer le salaire moyen de base des chauffeurs pour une semaine de 4 jours sans heures supplémentaires de 60 000 £ à près de 65 000 £ d’ici la fin de 2023.

« Les compagnies ferroviaires travailleront dur pour minimiser l’impact de l’interdiction des heures supplémentaires. Il est conseillé aux clients de planifier leur voyage à l’avance et de vérifier avant de voyager. »