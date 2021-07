Presque tous les décès, hospitalisations parmi les non vaccinés

Alors que de plus en plus de personnes se font vacciner contre Covid-19 aux États-Unis, une grande majorité des hospitalisations et des décès surviennent chez des personnes qui n’ont pas encore reçu de vaccin Covid, ont déclaré jeudi des responsables de la Maison Blanche.

« Pratiquement toutes les hospitalisations et tous les décès liés au Covid-19 aux États-Unis se produisent désormais parmi des personnes non vaccinées », a déclaré le coordinateur de la réponse au coronavirus de la Maison Blanche, Jeff Zients, lors d’un point de presse. Il a déclaré que les cas continueraient d’augmenter, en particulier chez les personnes non vaccinées, alors que la variante delta hautement transmissible s’installe aux États-Unis.

Rochelle Walensky, directrice des Centers for Disease Control and Prevention, a déclaré que les vaccins Covid actuellement utilisés s’avèrent efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus à la variante delta.

Des données récentes montrent que « les vaccins sont effectivement efficaces contre » la variante delta, a déclaré le conseiller médical en chef de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, lors du briefing.

« En fin de compte, il n’y a tout simplement aucune raison pour que toute personne de 12 ans et plus soit gravement touchée par ce virus », a déclaré Zients.

Les responsables fédéraux constatent de plus en plus d’épidémies dans les communautés à faible taux de vaccination, ont-ils déclaré.

Walensky a déclaré que la variante delta représente désormais environ 80% de tous les nouveaux cas dans certaines parties du Midwest et des États des hautes montagnes, selon les premières données.

« Cette augmentation rapide est troublante. Nous savons que la variante delta a augmenté la transmissibilité et qu’elle augmente actuellement dans les poches du pays à faible taux de vaccination », a déclaré Walensky lors du briefing.

Les remarques sont intervenues alors que l’équipe Covid du président Joe Biden vise à inoculer le reste de la population qui n’a pas encore reçu les coups de feu.

Des millions de personnes aux États-Unis ne sont toujours pas vaccinées, « et à cause de cela, leurs communautés sont en danger, leurs amis sont en danger, les personnes qui leur sont chères sont en danger », a déclaré Biden mardi. Il a déclaré que l’administration se concentrait davantage sur l’augmentation de la disponibilité de la vaccination dans des endroits tels que les cabinets médicaux et les lieux de travail, tout en élargissant les efforts de sensibilisation porte-à-porte.

La variante delta, qui a été détectée pour la première fois en Inde, s’est maintenant propagée dans plus de 100 pays, dont les États-Unis, selon l’Organisation mondiale de la santé.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.