Presque tous les décès dus au COVID aux États-Unis sont parmi les non vaccinés, selon les données

Presque tous les décès dus au COVID-19 aux États-Unis concernent des personnes non vaccinées, selon les données gouvernementales analysées par l’Associated Press.

Les infections «percées», ou les cas de COVID chez les personnes entièrement vaccinées, représentaient 1 200 des plus de 853 000 hospitalisations aux États-Unis, soit 0,1% des hospitalisations. Les données ont également montré que 150 des plus de 18 000 décès liés au COVID-19 étaient des personnes entièrement vaccinées, ce qui signifie qu’elles représentaient 0,8% des décès.

Bien que les données des Centers for Disease Control and Prevention ne collectent que des données sur les infections à percée dans 45 États qui signalent de tels cas, elles démontrent à quel point le vaccin est efficace pour prévenir les décès et les hospitalisations dus au COVID-19.

Le président Joe Biden s’est fixé pour objectif de faire vacciner 70 % des adultes américains avec au moins une dose du vaccin COVID-19 d’ici le 4 juillet. Actuellement, 63 % des personnes éligibles au vaccin, celles de 12 ans ou plus, ont reçu au moins une dose du vaccin, et 53 % sont entièrement vaccinées, selon le CDC.

Lors d’un briefing à la Maison Blanche mardi, la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, a déclaré que les vaccins sont «près de 100 % efficaces contre les maladies graves et la mort.

« Presque tous les décès, en particulier chez les adultes, dus à COVID-19, sont, à ce stade, entièrement évitables », a-t-elle poursuivi.

Aussi dans l’actualité :

►Le Missouri a le taux le plus élevé du pays de nouvelles infections au COVID-19, en grande partie en raison d’une combinaison de la variante delta à propagation rapide et de la résistance obstinée de nombreuses personnes à se faire vacciner.

►Presque tous les décès dus au COVID-19 aux États-Unis concernent désormais des personnes qui n’ont pas été vaccinées, une démonstration stupéfiante de l’efficacité des vaccins et une indication que les décès par jour – maintenant inférieurs à 300 – pourraient être pratiquement nuls si tout le monde était éligible obtenu le vaccin.

►L’administration Biden a prolongé d’un mois l’interdiction nationale des expulsions pour aider les locataires qui ne sont pas en mesure de payer leur loyer pendant la pandémie de coronavirus, mais a déclaré que ce serait la dernière fois qu’elle le ferait.

►Les infections à coronavirus continuent de monter en flèche en Russie, les autorités signalant jeudi 20 182 nouveaux cas et 568 décès supplémentaires. Les deux décomptes sont les plus élevés depuis fin janvier.

►San Francisco exige que tous les employés de la ville reçoivent le vaccin COVID-19 une fois que la FDA l’aura pleinement approuvé. C’est la première ville et le premier comté de Californie, et peut-être des États-Unis, à imposer la vaccination aux travailleurs de la ville.

►Les États-Unis enverront jeudi trois millions de doses du vaccin Johnson & Johnson au Brésil, qui vient de franchir 500 000 morts cette semaine, selon la Maison Blanche.

►Le gouvernement israélien a reporté la réouverture prévue du pays aux touristes vaccinés en raison des inquiétudes concernant la propagation de la variante delta. Israël devait rouvrir ses frontières aux visiteurs vaccinés le 1er juillet.

►Un cluster COVID-19, considéré comme la variante delta, a été identifié dans un district scolaire de Reno, Nevada, y compris un jardin d’enfants.

►Un peu plus de la moitié des adultes de l’Idaho ont maintenant reçu au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus – environ deux mois après que la barre des 50 % a été atteinte à l’échelle nationale.

►La première dame Jill Biden est arrivée à Nashville, Tennessee, mardi lors de sa dernière étape d’une tournée de promotion des vaccins, mais seules quelques dizaines de vaccinés ont reçu le vaccin à la clinique pop-up à laquelle elle a assisté. Lire la suite ici.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,57 millions de cas confirmés de coronavirus et au moins 602 800 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 179,53 millions de cas et plus de 3,89 millions de décès. Plus de 150,79 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit près de 45,5% de la population, selon le CDC.

Ce que nous lisons : La pandémie de coronavirus a creusé l’écart d’espérance de vie entre les États-Unis et d’autres pays à revenu élevé, selon une nouvelle étude, et les experts disent qu’il pourrait prendre des décennies à surmonter. Lire la suite ici.

Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

Sydney resserre les restrictions pandémiques au milieu d’une épidémie de variante delta

La plus grande ville d’Australie est confrontée à des restrictions pandémiques accrues alors qu’un groupe de variantes delta se propage.

Les résidents sont désormais invités à rester chez eux, les rassemblements sont limités à cinq personnes et le port du masque obligatoire a été rétabli, selon le New York Times. Les États australiens ont fermé leurs frontières aux voyageurs en provenance de certaines parties de Sydney ou de n’importe où dans l’État de Nouvelle-Galles du Sud. La Nouvelle-Zélande a également arrêté les voyages sans quarantaine depuis la Nouvelle-Galles du Sud pendant au moins trois jours.

Les responsables de la santé soupçonnent que le cluster est né lorsqu’un chauffeur de limousine de l’aéroport de Sydney qui n’était pas vacciné et ne porterait apparemment pas de masque a été infecté lors du transport d’un équipage aérien étranger. Jeudi, pas moins de 36 autres personnes étaient infectées, dont le ministre de l’Agriculture Adam Marshall.

La police envisage d’inculper le conducteur et son employeur.

« Depuis le début de la pandémie, c’est peut-être la période la plus effrayante que traverse la Nouvelle-Galles du Sud », a déclaré la Première ministre Gladys Berejiklian lors d’une conférence de presse jeudi.

Les taux de vaccination en Californie augmentent et la loterie d’État pourrait en être la cause

Le taux de vaccination en Californie a augmenté début juin après une longue période de baisse depuis le début de l’année, selon une analyse de données du Los Angeles Times. La hausse intervient juste après que le gouverneur Gavin Newsom a annoncé un programme d’incitation de 116,5 millions de dollars le 27 mai, offrant aux résidents californiens avec au moins une injection du vaccin COVID-19 la possibilité de gagner n’importe quoi, d’une carte-cadeau de 50 $ à 1,5 million de dollars.

Le Times a pris les données vaccinales du CDC pour trouver le pourcentage de doses quotidiennes administrées pendant les semaines du 27 mai au 2 juin et du 3 juin au 9 juin.

Le journal a découvert que la Californie administrait environ 121 000 doses par jour la première semaine et environ 161 000 doses la deuxième semaine. L’augmentation de 33 % des doses suggère que la loterie peut avoir influencé le moment de l’augmentation.

La Californie a l’un des taux de vaccination les plus élevés du pays avec 73% des adultes vaccinés avec au moins une dose. L’État est l’un des 16 États à atteindre l’objectif du président Joe Biden d’atteindre un taux de vaccination de 70% à l’échelle nationale.

Bien que l’État semble être à la pointe des efforts de vaccination, de faibles taux de vaccination persistent à travers les lignes raciales, car 41% des résidents latinos et noirs ont au moins une vaccination. Ce taux est inférieur à celui des autres groupes raciaux.

Myocardite plus élevée chez les jeunes après le vaccin, selon le CDC

Les autorités fédérales ont confirmé 323 cas d’inflammation cardiaque chez les personnes âgées de 12 à 29 ans qui ont reçu le vaccin Pfizer ou Moderna COVID-19, à des taux légèrement supérieurs à ceux qui n’ont pas reçu le vaccin.

Il n’y a eu aucun décès parmi les 323, et avoir COVID-19 reste beaucoup plus dangereux que l’effet secondaire rare, selon les données du CDC présentées mercredi à son comité consultatif sur les pratiques de vaccination.

« Les faits sont clairs : il s’agit d’un effet secondaire extrêmement rare, et seul un nombre extrêmement restreint de personnes en souffrira après la vaccination », a déclaré un communiqué co-signé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, le CDC et 15 médecins, les organisations de santé publique et les prestataires.

La maladie, appelée myocardite, est un gonflement du muscle cardiaque et peut inclure une péricardite, une inflammation de la paroi externe du cœur. Les deux peuvent provoquer des douleurs thoraciques, un essoufflement et des palpitations cardiaques.

Sur les 323 cas confirmés de myocardite au 11 juin, 309 ont été hospitalisés et 295 ont obtenu leur congé. Le temps médian d’hospitalisation était d’un jour, a déclaré au panel le Dr Tom Shimabukuro, membre de l’équipe de sécurité des vaccins COVID-19 du CDC.

Il n’y a eu aucun décès. Neuf personnes étaient toujours hospitalisées et il n’y avait aucune donnée sur l’issue de cinq patients. Lire la suite ici.

– Élisabeth Weise

Malgré la diminution de l’anxiété liée au COVID-19, près de la moitié des Américains prennent toujours des précautions contre les virus

Seuls 23 % des Américains se sont dits « très préoccupés » par un membre de la famille souffrant d’une maladie grave à cause du COVID-19, contre 60 % en janvier, selon un sondage de l’Université de Monmouth publié lundi.

Mais plus que cela – près de quatre Américains sur 10 – n’ont pas changé leurs habitudes de port de masque depuis que le CDC a abandonné les exigences de masque pour les personnes vaccinées à la mi-mai.

« Alors que le CDC a assoupli ses restrictions sur les masques pour les personnes qui ont été vaccinées, nous constatons que de plus en plus de personnes non vaccinées en profitent également pour retirer leurs masques, car vous pouvez essentiellement vous fondre dans la foule. » Patrick Murray, directeur du Monmouth University Polling Institute, a déclaré à USA TODAY.

Parmi ceux qui ont été vaccinés, 41% portent des masques aussi souvent qu’avant les nouvelles directives, selon le sondage.

Parmi les 1 Américain sur 5 qui ont déclaré ne pas se faire vacciner, seulement un quart a déclaré porter son masque aussi souvent que par le passé, et près de la moitié ont déclaré ne porter un masque que rarement pendant la pandémie. Lire l’histoire complète.

-Taylor Avery

Contribuer : The Associated Press.