Presque tous les Américains ont réduit leurs dépenses au milieu de l’inflation: enquête CNBC

Presque tous les Américains réduisent leurs dépenses d’une manière ou d’une autre, selon une nouvelle enquête CNBC et Morning Consult. L’enquête a révélé que 92% des Américains se retirent, preuve supplémentaire de ce que les détaillants aiment Walmart , Cible , Dépôt à domicile et Meilleur achat appelé alors que les dépenses de consommation prudentes changent au cours du premier trimestre. Les acheteurs continuent de signaler que l’inflation comprime leurs finances, les inquiétudes étant particulièrement accrues chez les Américains à revenu moyen. Parmi les répondants à l’enquête, 92% des Américains à revenu moyen – ou ceux qui gagnent entre 50 000 et 100 000 dollars par an – ont déclaré être « quelque peu » ou « très » inquiets de la hausse des prix. C’est une proportion plus élevée que celle des groupes à revenu faible et élevé, 88 % de chacun de ces segments déclarant se sentir préoccupés par la hausse des prix. Un point positif : cette part de ménages à revenu élevé, représentés par ceux qui gagnent 100 000 $ ou plus par an, représente une amélioration par rapport à il y a un an, lorsque 92 % s’inquiétaient de l’inflation, selon l’enquête.

Une femme cherche des produits dans un grand magasin le 26 janvier 2023 à New York. Le produit intérieur brut des États-Unis a augmenté à un taux annuel de 2,9 % au quatrième trimestre 2022. Léonard Munoz | Actualités Corbis | Getty Images

Au cours des six derniers mois, la hausse des prix a conduit près de 80 % des consommateurs à réduire leurs dépenses en biens non essentiels, comme les divertissements, la décoration intérieure, les vêtements, les appareils électroménagers, etc., selon l’enquête. De plus, les deux tiers des répondants ont déclaré dépenser moins pour des articles essentiels, comme l’épicerie, les services publics et l’essence. Dans la catégorie de l’épicerie, plus de la moitié des consommateurs ont déclaré qu’ils achetaient des alternatives moins chères, comme des marques de distributeur, ou qu’ils achetaient généralement moins. « Les clients continuent de rechercher de la valeur compte tenu de l’impact de l’inflation », a déclaré le PDG de Walmart, Doug McMillon, lors de l’appel aux résultats du détaillant au premier trimestre. « La pénétration des marques privées est en hausse d’environ 110 points de base par rapport à l’année dernière pour Walmart US » Un point de base équivaut à un centième de point de pourcentage. Les dépenses dans les épiceries axées sur la valeur en mai ont dépassé les dépenses dans le segment global de l’épicerie, selon les données agrégées sur les dépenses par carte de crédit et de débit de la Bank of America. « Nous pensons que cela reflète une baisse du commerce due à des revenus plus élevés, conformément aux commentaires de Grocery Outlet et de Walmart », a déclaré Robert Ohmes, analyste chez Bank of America Securities. De plus, les consommateurs ne s’attendent pas à changer leurs habitudes de dépenses pour le reste de l’année. Les deux tiers des répondants à l’enquête CNBC et Morning Consult ont déclaré qu’ils prévoyaient toujours de réduire les dépenses en articles essentiels au cours des six prochains mois, et 77% prévoient de réduire les dépenses en biens non discrétionnaires, un pourcentage légèrement inférieur à ceux qui ont déclaré qu’ils ont déjà réduit dans ce domaine. L’enquête CNBC et Morning Consult a été menée en ligne plus tôt ce mois-ci et a interrogé plus de 4 400 adultes.

Catégories voyant des retraits

Parmi les catégories les plus durement touchées par les réductions de dépenses alimentées par l’inflation, les vêtements sont arrivés en tant que catégorie non essentielle n ° 1 où les consommateurs ont réduit, avec 63% déclarant acheter moins depuis le début de 2023. Walmart et Target, les plus grands détaillants multicatégories du pays, ont chacun signalé une faiblesse des dépenses en vêtements au premier trimestre.

Une femme cherche des produits dans un grand magasin le 26 janvier 2023 à New York. Le produit intérieur brut des États-Unis a augmenté à un taux annuel de 2,9 % au quatrième trimestre 2022. Léonard Munoz | Actualités Corbis | Getty Images