Presque tous les Alaskiens recevront cet automne un chèque pétrolier de 1 312 $. Le bénéfice unique est une bénédiction et une malédiction

JUNEAU, Alaska (AP) — Presque tous les Alaskiens recevront un chèque de 1 312 $ à partir de cette semaine, leur part annuelle des revenus du fonds pétrolier de l’État. Certains utilisent cet argent pour des extras comme des vacances tropicales, mais d’autres – en particulier dans les zones rurales de l’Alaska où les emplois et les logements sont limités – en dépendent pour le chauffage domestique ou les machines à neige qui sont essentielles au transport.

Mais cet avantage unique à l’Alaska est devenu une bénédiction et une malédiction dans un État qui a connu pendant des décennies le cycle d’expansion et de récession du pétrole, et qui est désormais en concurrence pour le financement avec des services tels que l’éducation publique, les programmes de soins de santé et la sécurité publique. les législateurs puisent dans les revenus pour aider à financer le budget de l’État. Les querelles sur le montant des chèques pétroliers ont entraîné une paralysie législative, et une proposition du Sénat visant à résoudre le débat sur les dividendes cette année a échoué sans aucun accord.

Alors que l’Alaska peine à attirer des travailleurs et à endiguer une tendance à l’exode depuis des années, certains habitants se demandent comment le dividende s’intégrera dans l’avenir d’un État sans impôt sur le revenu ni taxe de vente à l’échelle de l’État.

« Vous ne pouvez pas cultiver quoi que ce soit sans y investir… et nous n’investissons pas d’argent dans l’éducation, notre système universitaire, ni dans la garde d’enfants. Nous n’investissons pas dans les services de base qui contribueront à la croissance de notre État », a déclaré Caroline Storm, qui dirige un groupe de défense de l’éducation, et a déclaré que ses beaux-enfants ont quitté l’Alaska après le lycée parce qu’ils n’y voyaient pas d’opportunités.

Cette année, la législature de l’État a approuvé une augmentation de financement unique de 175 millions de dollars pour les écoles en réponse aux appels des administrateurs qui ont déclaré qu’ils étaient obligés de supprimer des programmes ou d’augmenter la taille des classes. Mais le gouverneur républicain Mike Dunleavy a réduit le financement de moitié.

La leader de la majorité au Sénat, Cathy Giessel, une républicaine qui milite en faveur d’un nouveau programme de retraite comme moyen de retenir les fonctionnaires, a déclaré qu’elle était en désaccord sur le dividende.

«Je comprends qu’il y a des familles qui en sont venues à compter sur cela, et cette dépendance a augmenté à mesure que le montant du dividende augmentait. C’est un ajustement difficile dans ces scénarios », a-t-elle déclaré. « Dans le même temps, si nous avions une économie plus robuste et des opportunités d’emploi avec des salaires décents et… une pension pour les fonctionnaires, les gens n’auraient pas besoin de dépendre autant des dividendes. »

Les résidents reçoivent le chèque connu sous le nom de dividende du fonds permanent depuis 1982, environ six ans après que les électeurs des premiers jours de l’exploitation pétrolière en Alaska ont créé le fonds permanent pour préserver une partie de la richesse pétrolière pour les générations futures.

Le fonds est inscrit dans la constitution de l’État, qui stipule qu’au moins 25 % des loyers miniers, des redevances et des autres revenus liés à l’exploitation pétrolière et minière sont versés au fonds. Le capital du fonds est protégé par la Constitution, mais ses revenus sont utilisables. Le dividende n’est pas dans la constitution.

Des détaillants tels que la chaîne de meubles La-Z-Boy et Alaska Airlines organisent des ventes qui coïncident avec la distribution en espèces, qui commence cette semaine avec les dépôts directs. Le chèque moyen sur les 42 ans d’existence du programme est d’environ 1 200 $.

Cynthia Erickson, qui vit dans le village intérieur de Tanana, à environ 209 kilomètres à l’ouest de Fairbanks, a déclaré que les 1 312 dollars de cette année n’iraient pas loin dans la communauté d’environ 220 habitants où les marchandises doivent être acheminées par avion ou par barge. L’essence coûte 7,79 $ le gallon et l’effondrement de la pêche au saumon et une mauvaise saison de chasse à l’orignal signifient que les congélateurs des habitants ne sont pas pleins à l’approche de l’hiver.

Mais le chèque vaut « mieux que rien », a déclaré Erickson, qui dirige le magasin général de la ville et un bed and breakfast. Pour de nombreuses personnes dans la région, cet argent permet de payer des factures, comme le carburant ou l’électricité, ou de faire l’épicerie, a-t-elle expliqué.

Alors que les législateurs évaluent l’avenir du dividende, Erickson privilégie « quelque chose de raisonnable, ni trop petit ni trop grand. Nous ne voulons pas qu’un trop grand vienne l’anéantir. Nous voulons que cela dure plus longtemps, et dans une mesure raisonnable. Tout ce pour quoi nous sommes heureux, tout est utile.

La bataille autour du dividende dure depuis des années.

Pendant des années, jusqu’en 2015, le montant des revenus de placement alloués aux dividendes était basé sur une moyenne mobile des performances du fonds, et l’annonce du montant annuel était souvent diffusée en direct à la télévision. Cette année-là, le dividende était de 2 072 $, le plus élevé à ce jour.

Mais il a chuté d’environ la moitié l’année suivante, lorsque le gouverneur de l’époque. Bill Walker, un indépendant, a réduit le montant disponible pour les dividendes dans un contexte de prix du pétrole toujours bas et d’importants déficits budgétaires. La Cour suprême de l’État a confirmé sa décision, affirmant que le programme de dividendes devait rivaliser pour obtenir des fonds comme tout autre programme d’État.

Les législateurs ont alors commencé à puiser dans les bénéfices du fonds pétrolier pour aider à payer les services gouvernementaux alors qu’ils ne parvenaient pas à s’entendre sur de nouvelles taxes et qu’ils dépensaient leurs économies. Ils ont plafonné le montant pouvant être retiré mais n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur une nouvelle formule pour le diviser entre les chèques de dividendes et les services gouvernementaux. Le résultat aujourd’hui est un montant de dividende qui est décidé d’année en année par des législateurs ayant des intérêts concurrents, le tout en fonction de ce qui peut recueillir suffisamment de voix pour faire adopter un budget.

L’année dernière, année électorale, les Alaskiens ont chacun reçu un dividende et un chèque spécial d’aide énergétique totalisant 3 284 $, soit plus de 13 000 $ pour une famille de quatre personnes. Le coût total de 2 milliards de dollars était supérieur aux 1,3 milliards de dollars de soutien aux districts scolaires de la maternelle à la 12e année, l’invasion de l’Ukraine par la Russie ayant fait monter en flèche les prix du pétrole, réduisant ainsi la pression sur les législateurs pour qu’ils présentent un plan budgétaire.

La modération des prix du pétrole et la baisse des prévisions de revenus ont conduit à une baisse des dividendes cet automne – mais les législateurs ont promis un chèque de bonus pouvant atteindre 500 dollars l’année prochaine si les prix du pétrole dépassent les prévisions.

La proposition avancée par le Sénat cette année appelait à consacrer 75 % des revenus des fonds pétroliers au gouvernement et 25 % aux chèques de dividendes, et à porter ce chiffre à 50/50 si l’Alaska générait 1,3 milliard de dollars supplémentaires en nouveaux revenus récurrents et atteignait un objectif d’économies. Les options fiscales comprennent une taxe de vente, un impôt sur le revenu ou une augmentation des taxes sur des secteurs comme le pétrole, la ressource vitale de l’État.

Laura Norton-Cruz, assistante sociale et mère de deux enfants à Anchorage, a déclaré que les législateurs devraient envisager d’autres options que la réduction du dividende, comme un impôt sur le revenu progressif. L’État a besoin de recettes pour fonctionner, et l’absence d’un plan budgétaire est frustrante, a-t-elle déclaré.

« Nous devons mieux prendre soin des Alaskiens. Cela nécessite des services gouvernementaux », comme l’éducation et les soins de santé, a-t-elle déclaré.

La présidente de la Chambre républicaine, Cathy Tilton, a déclaré qu’il était important de financer adéquatement l’éducation, mais aussi de veiller à ce que l’argent soit utilisé de la manière la plus efficace possible dans les salles de classe. Elle a dit qu’elle pensait que le veto du gouverneur reflétait cela.

Il est essentiel de résoudre le conflit annuel autour du dividende, car l’État envisage un financement plus important pour l’éducation et d’autres besoins, mais c’est plus facile à dire qu’à faire quand tant de personnes dépendent de l’argent annuel.

« C’est un sujet chargé d’émotion », a déclaré Tilton. « Je ne sais pas si l’on peut éliminer l’émotion de cette question. »

Becky Bohrer, Associated Press