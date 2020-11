Presque hors du temps: les dernières négociations sur le Brexit porteront-elles leurs fruits ce week-end?

Une intervention politique du Premier ministre britannique Boris Johnson est nécessaire pour sortir de l’impasse dans les négociations UE-Royaume-Uni, a déclaré vendredi à Euronews une source proche des pourparlers.

«Cela revient vraiment à un calcul politique de Boris Johnson. Vaut-il mieux conclure un accord ou peut-il cacher les conséquences d’un non-accord derrière COVID et les rejeter ensuite sur l’UE », a déclaré la source.

Le négociateur européen Michel Barnier se rend à Londres pour de nouvelles discussions au cours du week-end et la semaine prochaine.

Mais plusieurs sources affirment qu’il reste très peu à faire en termes de concessions.

«Nous y sommes presque en termes de travail technique et de texte juridique; il reste très peu de viande sur l’os à négocier », a déclaré une autre source.

Au fur et à mesure que le temps passe, on craint maintenant qu’il ne reste plus assez de temps pour que le processus de ratification ait lieu.

En ce qui concerne les questions en suspens, la pêche, les règles du jeu équitables et la gouvernance, il y a eu peu ou pas de progrès dans le domaine de la pêche.

“Le Royaume-Uni veut voir un changement massif dans la pêche – il veut bloquer l’accès à 90% aux chalutiers de l’UE, c’est bien, mais nous ne pourrons pas leur donner un accès complet au marché unique”, a déclaré une source.

“La semaine prochaine doit être une grande semaine, ce doit être une semaine de prise de décision par Boris Johnson, nous sommes presque vraiment à court de temps”, ont-ils déclaré.