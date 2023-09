Presque en pleine forme suite à une blessure à l’aine, Tajinderpal Singh Toor est confiant dans sa capacité à défendre l’or au lancer du poids aux Jeux asiatiques

Seul Indien détenteur du record d’Asie en athlétisme dans les épreuves individuelles, Tajinderpal Singh Toor dit qu’il est presque en pleine forme après une blessure à l’aine qu’il a subie en juillet et qu’il espère défendre sa médaille d’or au lancer du poids aux Jeux asiatiques de Hangzhou.

Le joueur du Pendjab, âgé de 28 ans, avait remporté l’or aux Jeux asiatiques de 2018 à Jakarta avec un lancer de 20,75 m. Depuis, il a amélioré ses performances et détient actuellement le record d’Asie avec son lancer à 21,77 m tout en remportant l’or aux Championnats nationaux inter-États en juin à Bhubaneswar.

Il s’était blessé à l’aine alors qu’il remportait l’or aux Championnats d’Asie en juillet à Bangkok, où son lancer du premier tour de 20,23 m était suffisant pour lui valoir la première place.

« Je suis prêt pour les Jeux asiatiques et je suis convaincu que je défendrai l’or que j’ai remportée aux Jeux de 2018. Je suis en forme à 95 pour cent », a déclaré Toor à PTI lorsqu’on l’a interrogé sur sa blessure.

« Je m’entraîne actuellement au NIS Patiala et je serai à 100 % au moment où les Jeux asiatiques commenceront », a-t-il ajouté.

Les Jeux asiatiques de Hangzhou débutent le 23 septembre, mais l’épreuve du lancer du poids aura lieu le 1er octobre.

Outre Toor, l’équipe masculine de relais 4×400 m détient également le record d’Asie avec l’effort du quatuor indien en 2 minutes 59,05 secondes aux Championnats du monde à Budapest le mois dernier.

Toor s’était également qualifié pour les Championnats du monde, mais a dû se retirer alors qu’il se remettait d’une blessure à l’aine.

« Je me préparais à faire de mon mieux aux Championnats du monde, mais cette blessure à l’aine s’est produite. J’ai été déçu mais on ne peut rien faire en cas de blessure », a-t-il déclaré.

« Je me suis donc concentré sur les Jeux asiatiques et j’espère remporter à nouveau l’or. »

Dans une épreuve longtemps dominée par les Indiens, Toor espère perpétuer la tradition en tant que nation la plus titrée au lancer du poids dans l’histoire des Jeux asiatiques.

« Tout dépend du jour, si je fais de mon mieux, je gagnerai une autre médaille d’or, j’en suis sûr », a déclaré Toor, confiant, qui a remporté deux médailles d’or aux Championnats d’Asie (2019 et 2023) et une d’argent (2017).

Les Indiens ont remporté l’or au lancer du poids masculin à neuf reprises lors des 18 éditions précédentes des Jeux asiatiques.

Si Toor défend sa médaille d’or à Hangzhou, il deviendra le quatrième lanceur de poids indien à le faire après Parduman Singh Brar (1954 et 1958), Joginder Singh (1966 et 1970) et Bahadur Singh Chouhan (1978 et 1982).

Le rival le plus proche de Toor pourrait être Abdelrahman Mahmoud de Bahreïn, qui a lancé un record de 20,65 m cette saison.

« Je ne me soucie pas de mes adversaires. Je me concentre uniquement sur ma performance. L’or aux Championnats d’Asie m’a donné la confiance que je peux également remporter l’or aux Jeux asiatiques », a déclaré Toor qui participera à ses deuxièmes Jeux asiatiques.

Toor avait subi une intervention chirurgicale au poignet gauche de son bras lanceur juste après les Jeux olympiques de Tokyo.

« Mon poignet va bien, le problème était à l’aine et tout ira bien », a-t-il conclu.

