«Presque comme des terroristes»? 3500 ROUNDS de munitions, d’armes à feu et d’épées saisis lors de raids contre des militants anti-lockdown en Autriche

Les forces de l’ordre et les services de sécurité intérieure autrichiens avaient lancé une série de raids avant le rassemblement prévu le week-end dernier à Vienne, a révélé jeudi le ministère de l’Intérieur. Le point de départ d’une enquête était un chat Telegram fréquenté par les opposants radicaux aux lockdowns de Covid-19.

Les membres du chat ont discuté de l’utilisation de cocktails Molotov contre des policiers ainsi que de la fabrication de bombes à fragmentation artisanales, a déclaré le ministre de l’Intérieur Karl Nehammer. Les suspects auraient prévu de mettre leurs idées en pratique lors du rassemblement du 15 mai dans la capitale autrichienne, ce qui a incité la police à intervenir.

Les officiers ont saisi un total de 3500 cartouches, ainsi que deux armes de poing, une arme d’épaule et deux épées au cours de plusieurs perquisitions et perquisitions menées dans les États de Basse-Autriche, de Haute-Autriche, de Styrie et du Vorarlberg, ainsi qu’à Vienne. Divers supports de données, appareils radio ainsi que des équipements de protection paramilitaires tels que des gilets blindés et des casques ont également été trouvés.

L’ampleur des résultats démontre le danger réel que de tels groupes pourraient potentiellement représenter, a déclaré Nehammer aux journalistes jeudi. « L’équipement paramilitaire rappelle presque les organisations terroristes », il a dit.

«Les attitudes radicales et la volonté de recourir à la violence contre les policiers doivent être condamnées dans les termes les plus forts», a déclaré le ministre sur Twitter, ajoutant que les services de sécurité autrichiens «A réussi à porter un coup décisif aux négationnistes radicaux de l’extrême droite du coronavirus.»

Cependant, aucune arrestation n’a été effectuée après les raids, a déclaré la police autrichienne, ajoutant que tous les suspects «Avoué» leurs plans pendant les interrogatoires. La police continue d’évaluer ses conclusions.

Les informations selon lesquelles certains des suspects étaient d’anciens policiers ou des membres de l’armée n’ont pas été confirmées par les responsables.

« Il fait encore actuellement l’objet d’une enquête », Dit Nehammer. Il a également exigé que les suspects «Être puni dans toute la mesure de la primauté du droit».

