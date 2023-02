“Presque aucune activité sur les routes principales”: les rues du Myanmar se vident pour protester contre l’anniversaire du coup d’État

Les habitants du Myanmar sont en grande partie restés à l’écart des rues lors du deuxième anniversaire du coup d’État militaire.

Les militants ont appelé à la fermeture des commerces mercredi.

La junte militaire devrait annoncer des projets de scrutin.

Les rues se sont vidées et les magasins fermés en signe de protestation à travers le Myanmar mercredi, le deuxième anniversaire du coup d’État qui a renversé le gouvernement d’Aung San Suu Kyi, la junte laissant entendre qu’elle pourrait prolonger l’état d’urgence et retarder de nouvelles élections.

Le Myanmar est en ébullition depuis la prise de pouvoir de l’armée et la répression sanglante de la dissidence, qui a déclenché des combats dans des pans entiers du pays et fait chuter l’économie.

Les puissances occidentales ont lancé une nouvelle vague de sanctions contre les généraux à l’occasion de l’anniversaire, mais les séries précédentes n’ont montré que peu de signes de détournement de la junte.

Les rues du centre commercial de Yangon se sont en grande partie vidées depuis la fin de matinée, ont indiqué des correspondants de l’AFP, après que des militants ont appelé les habitants de tout le pays à fermer les commerces et à rester à l’intérieur de 10h00 (03h30 GMT) à 16h00.

Les routes menant à la célèbre pagode Shwedagon – un sanctuaire bouddhiste qui domine l’horizon de Yangon et qui est généralement bondé de fidèles – étaient en grande partie désertes.

La plupart des bus sur les routes ailleurs dans la ville étaient vides et il y avait une forte présence de sécurité.

C’était également calme dans la deuxième ville de Mandalay, a déclaré un habitant à l’AFP.

Requérant l’anonymat, le résident a déclaré:

Il y a quelques personnes qui se promènent ici et là dans les quartiers mais presque aucune activité sur les routes principales.

Les images des médias locaux montraient des rues vides dans la ville orientale de Moulmein.

Un groupe pro-militaire de “patriotes, d’amoureux de l’armée, de moines et du public” devait défiler dans les rues du centre-ville de Yangon plus tard mercredi.

L’ambassade des États-Unis dans la ville a mis en garde contre “une augmentation des activités et de la violence anti-régime” dans les jours entourant l’anniversaire.

Environ 300 manifestants se sont rassemblés devant l’ambassade du Myanmar à Bangkok, certains scandant des slogans contre l’armée et tenant des portraits de Suu Kyi.

L’armée a justifié sa prise de pouvoir du 1er février 2020 par des allégations non fondées de fraude généralisée lors des élections que le parti de Suu Kyi a remportées de manière écrasante.

L’état d’urgence imposé par la junte devait expirer fin janvier, après quoi la constitution stipule que les autorités doivent mettre en œuvre des plans pour organiser de nouvelles élections.

Un homme chevauche son trishaw dans une rue presque vide lors d’une “grève silencieuse” pour protester et marquer le deuxième anniversaire du coup d’État militaire à Yangon. AFP PHOTO : STR, AFP

On s’attendait à ce que l’armée annonce mercredi qu’elle se préparerait pour les élections.

Mais mardi, le Conseil de défense et de sécurité nationale composé de la junte s’est réuni pour discuter de l’état de la nation et a conclu qu’il “n’est pas encore revenu à la normale”.

Les opposants à la junte, y compris les “Forces de défense du peuple” (PDF) anti-coup d’État et un gouvernement fantôme dominé par des législateurs de la Ligue nationale pour la démocratie (NLD) de Suu Kyi, avaient tenté de s’emparer du “pouvoir de l’État au moyen de troubles et de violence”, le conseil m’a dit.

“L’annonce nécessaire sera publiée” mercredi, a-t-il ajouté, sans donner de détails.

Les États-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne ont annoncé une nouvelle série de sanctions à l’occasion de l’anniversaire, ciblant les membres de la junte et les entités soutenues par la junte.

L’ancien dirigeant colonial du Myanmar, la Grande-Bretagne, a ciblé, entre autres, des entreprises fournissant du carburant d’aviation à l’armée et permettant sa “campagne de raids aériens barbares dans le but de maintenir le pouvoir”.

L’Australie a également annoncé ses premières sanctions, visant 16 membres de la junte “responsables de violations flagrantes des droits de l’homme” et deux conglomérats tentaculaires contrôlés par l’armée.

Les sanctions américaines visaient également la commission électorale approuvée par la junte, qui la semaine dernière a donné aux partis politiques deux mois pour se réenregistrer, signe que l’armée semblait se diriger vers de nouveaux sondages.

Mais avec la résistance armée qui fait rage dans des pans entiers du pays, les analystes affirment que les habitants de nombreuses régions sont peu susceptibles de voter – et courent le risque de représailles s’ils le font.

Un envoyé spécial de l’ONU a déclaré mardi que des élections dirigées par des militaires “alimenteraient une plus grande violence, prolongeraient le conflit et rendraient plus difficile le retour à la démocratie et à la stabilité”.

Plus de 2 900 personnes ont été tuées dans la répression de l’armée contre la dissidence depuis qu’elle a pris le pouvoir et plus de 18 000 ont été arrêtées, selon un groupe de surveillance local.

La junte a récemment conclu une série de procès à huis clos contre Suu Kyi, emprisonnant son ennemi de longue date pour un total de 33 ans dans un processus que les groupes de défense des droits ont qualifié de tromperie.

“Le principal souhait pour 2023 est que nous voulons la liberté et rentrer chez nous”, a déclaré à l’AFP Thet Naung, un militant de la région du nord de Sagaing où militaires et combattants anti-coup d’État se sont régulièrement affrontés.

“Nous avons traversé de nombreuses difficultés. Nous voulions être heureux et vivre librement mais nous avons tout perdu. Nous avons passé la plupart de notre temps dans la jungle et sommes restés loin des villes.”