Presque aucun Américain ne voit la Russie comme un problème – sondage

Seulement 1% des Américains interrogés par Gallup ont cité Moscou comme leur principale préoccupation, contre 17% pour l’inflation

Les Américains considèrent la flambée de l’inflation, la mauvaise gouvernance et l’état de l’économie comme les plus gros problèmes de leur pays, avec seulement 1% citant la Russie, selon un sondage publié lundi par Gallup.

Bien que le conflit en Ukraine reste une actualité majeure aux États-Unis, la part des personnes interrogées concernées par les actions de la Russie a fortement chuté après avoir atteint 9% en mars, le mois qui a suivi l’offensive de Moscou, a indiqué l’agence de sondage. Les dernières données ont été compilées du 5 au 26 juillet.

L’avortement est devenu un problème important pour les Américains, 8 % le citant comme le problème le plus grave du pays. Le niveau était le plus élevé depuis 1984, lorsque l’agence a commencé à le suivre.

La montée des inquiétudes concernant le droit à l’avortement fait suite à la décision de la Cour suprême des États-Unis en juin qui a annulé Roe v Wade, la décision historique de 1973 qui garantissait le droit constitutionnel d’interrompre une grossesse.

Les démocrates et les indépendants à tendance bleue ont fait grimper la mesure, 13% de ces répondants le mentionnant, contre 4% des républicains et des indépendants à tendance rouge.

LIRE LA SUITE: Biden le président le moins populaire depuis des décennies – sondage

Les questions d’avortement traînaient derrière trois problèmes que le public américain perçoit comme plus pressants. L’inflation et les dysfonctionnements du gouvernement américain pèsent chacun pour 17%, tandis que l’état général de l’économie concerne 12% des sondés. Dans l’ensemble, l’état de l’économie a été désigné comme le plus gros problème pour les États-Unis, avec 35% signalant le problème, en légère baisse par rapport à juin, a déclaré Gallup.

La Russie n’est pas la seule histoire couverte de près par les médias américains dont le public se détourne, selon le sondage. D’autres comprenaient la pandémie de Covid-19, les conditions météorologiques extrêmes, le changement climatique et les audiences du House Select Committee sur les émeutes du Capitole du 6 janvier 2021.