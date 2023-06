"Presque à la fin…": Dans Admission émotionnelle, Messi verse son cœur

Le capitaine argentin Lionel Messi est sans aucun doute l’un des plus grands joueurs du monde. Le septuple vainqueur du Ballon d’Or a guidé avec succès l’Argentine vers la victoire lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 en décembre de l’année dernière. Récemment, le capitaine argentin a mis en lumière son illustre carrière. Il a déclaré que mettre fin à sa carrière en tant que « champion de tout » est quelque chose qu’il apprécie vraiment. Il a également motivé les autres à ne pas abandonner leurs rêves.

Parlant sur Le dernier documentaire d’Adidas sur le triomphe de l’Argentine en Coupe du monde, Messi a déclaré: « Maintenant, presque à la fin de ma carrière, terminer de cette manière en tant que champion de tout est quelque chose que j’apprécie énormément. »

« J’ai appris qu’il ne s’agissait pas seulement de gagner, mais que le voyage lui-même enseigne également de précieuses leçons de vie et je crois que le désir de réussir, la volonté d’essayer, surtout quand les choses peuvent ou non fonctionner, sont cruciaux. N’abandonnez jamais vos rêves, » il ajouta.

Plus tôt jeudi, le vainqueur de la FIFA 2022 a marqué le but le plus rapide de sa carrière en inspirant les champions du monde argentins à une victoire amicale 2-0 contre l’Australie à Pékin jeudi. Pendant le match, Messi a été étreint par un envahisseur de terrain, mais le septuple vainqueur du Ballon d’Or n’a pas été impressionné par la présence du fan sur le terrain.

Messi et Rodrigo de Paul se dirigeaient vers la ligne de départ pour le coup de pied de coin de l’Argentine, mais un fan, qui portait un maillot argentin avec le nom et le numéro de Messi sur le dos, est sorti de nulle part et a étreint le joueur de 35 ans.

Cependant, le moment a été interrompu par l’approche des personnels de sécurité et le fan a dû s’échapper rapidement de la scène.

Après avoir joué avec la sécurité pendant une bonne minute ou deux, au cours de laquelle il a également réussi à obtenir un high-five du gardien argentin Emiliano Martinez, le jeune fan a finalement été attrapé par la sécurité et emporté par les bras et les jambes.