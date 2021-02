Sœur André a vécu la pandémie de grippe de 1918, deux guerres mondiales et «de nombreux événements tristes», a-t-elle dit un jour. En tant que personne connue la plus âgée d’Europe, elle aura 117 ans jeudi et a maintenant accompli un autre exploit: vaincre le coronavirus, avec à peine aucune complication. «Elle s’est rétablie, ainsi que tous les résidents d’ici», a déclaré David Tavella, le porte-parole du Ste. Maison de retraite Catherine Labouré à Toulon, ville du sud-est de la France, où réside sœur André. «Elle est calme, très radieuse et elle a hâte de célébrer son 117e anniversaire», a-t-il déclaré, ajoutant que la résidente la plus célèbre de la maison se reposait mercredi et avait besoin d’une pause dans les interviews. Le coronavirus a balayé la maison de soins infirmiers le mois dernier, alors que les infirmières ont commencé à consulter les résidents au sujet des vaccinations; 81 de ses 88 résidents ont été infectés, dont sœur André, et 11 sont finalement décédés. M. Tavella a déclaré que jusqu’au mois dernier, aucun cas n’avait été détecté dans la maison de soins infirmiers depuis le début de la pandémie. Pourtant, l’épidémie a rappelé brutalement que le virus a été dévastateur dans les endroits où résident les plus vulnérables, même avec des restrictions strictes qui ont transformé de nombreuses maisons de soins dans le pays et ailleurs en Europe en forteresses.

Sœur André est restée isolée pendant des semaines et s’est sentie un peu «patraque», ou pas de couleur, a dit M. Tavella, mais elle a blâmé le virus et non son âge. Elle a dormi plus que d’habitude, mais elle a prié et est restée asymptomatique. Cette semaine, elle est devenue la personne la plus âgée connue à avoir survécu à Covid-19. «Elle n’arrêtait pas de me dire:« Je n’ai pas peur de Covid parce que je n’ai pas peur de mourir, alors donnez mes doses de vaccin à ceux qui en ont besoin »», a déclaré M. Tavella. L’histoire de sœur André a fait la une des journaux en France, fournissant des nouvelles édifiantes dans un pays où des milliers d’habitants de maisons de retraite sont décédés. La France a commencé à vacciner les travailleurs de la santé cette semaine, mais les autorités ont été critiquées pour un déploiement lent qui a jusqu’à présent maintenu la France aux prises avec un nombre croissant d’infections et aucune fin aux restrictions en vue. Mercredi, 2,2 millions de personnes avaient été vaccinées, soit moins de 3% de la population. Les responsables des foyers de soins ont restreint les visites ou ont demandé à leurs proches de porter des blouses, des masques, des gants et des lunettes pour protéger les résidents. De nombreux résidents sont restés isolés pendant près d’un an, incapables de passer les vacances de Noël avec leur famille.

Sœur André est née Lucile Randon en 1904 et a pris son titre ecclésiastique en 1944 lorsqu’elle a rejoint un ordre caritatif catholique. Désormais aveugle et en fauteuil roulant, elle s’est parfois sentie seule et dépendante, a-t-elle déclaré à la presse française lors d’entretiens ces dernières années, mais a accepté l’épreuve que la pandémie a amenée, a déclaré M. Tavella. L’épidémie de coronavirus › Actualisé 10 février 2021 à 12 h 32 HE Un panel de l’OMS recommande le vaccin d’AstraZeneca même dans les pays où des variantes circulent.

Le CDC affirme que les masques ajustés ou le double masquage avec un chiffon et des masques chirurgicaux augmentent la protection.

Un haut responsable a déclaré que l’UE n’était «pas là où nous voulons être» en matière de vaccination. «Quand vous avez été adolescent pendant une pandémie qui a tué des dizaines de millions de personnes et vu les horreurs de deux guerres mondiales, vous mettez les choses en perspective», a ajouté M. Tavella. Les histoires d’autres personnages vieillissants traversant la pandémie ont également fourni des récits de résilience, de désespoir et d’espoir. En Belgique, Simon Gronowski, un survivant de la Shoah, a élevé ses voisins en jouant du piano. Dans le New Jersey, Sylvia Goldsholl, a vaincu le coronavirus l’année dernière à l’âge de 108 ans parce que, a-t-elle dit, elle «était déterminée à survivre». Tom Moore, le vétéran de l’armée britannique âgé de 100 ans qui est devenu un héros national pendant la pandémie en levant des dizaines de millions de livres pour le National Health Service britannique, est décédé du coronavirus la semaine dernière, provoquant d’innombrables hommages dans le pays et au-delà. L’épidémie de coronavirus > Laissez-nous vous aider à mieux comprendre le coronavirus Le nombre de cas de coronavirus augmente-t-il dans votre région? Nos cartes vous aideront à déterminer comment votre état, comté ou pays se porte. Les vaccins sont en cours de déploiement et atteindront nombre d’entre nous au printemps. Nous avons répondu à quelques questions courantes sur les vaccins. Maintenant que nous nous habituons tous à vivre dans une pandémie, vous pourriez avoir de nouvelles questions sur la façon de mener à bien votre routine en toute sécurité, comment vos enfants seront touchés, comment voyager et plus encore. Nous répondons également à ces questions. Jusqu’à présent, l’épidémie de coronavirus a rendu malade plus de 106 millions de personnes dans le monde. Plus de deux millions de personnes sont mortes. Une chronologie des événements qui ont conduit à ces chiffres peut vous aider à comprendre comment nous sommes arrivés ici.

M. Tavella a dit que sœur André était restée patiente pendant des semaines d’isolement, bien que la religieuse bavarde se soit demandée à quelques reprises quand elle pourrait revoir les gens. «Sœur André ne ressentait pas la maladie, alors elle se demandait beaucoup pourquoi nous parlions du coronavirus tous les jours, pourquoi elle ne pouvait pas recevoir de visites de notre part à la maison de retraite, ou de parents ou de concitoyens», M. Tavella ajoutée. Mercredi, la plupart des résidents des foyers de soins n’étaient pas isolés et sœur André se préparait pour son anniversaire.