Presnel Kimpembe reste au PSG malgré l’intérêt de Chelsea

Kimpembe cherchera à gagner sa place dans la formation de départ du PSG sous la direction du nouvel entraîneur-chef Christopher Galtier. Catherine Steenkeste/Getty Images

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Presnel Kimpembe devrait rester au Paris Saint-Germain cet été malgré l’intérêt

Presnel Kimpembe semble prêt à rester sur place cet été, malgré l’incertitude quant à son avenir dans la capitale française, selon L’Equipe.

Le défenseur central de 26 ans a été sur le radar des clubs européens ces dernières semaines, mais après avoir impressionné le staff du Paris Saint-Germain à l’entraînement, l’entraîneur du PSG Christopher Galtier souhaite désormais le garder au Parc des Princes.

Avec Chelsea, on rapporte maintenant qu’il a tourné son attention vers le défenseur de Leicester City Wesley Fofanales champions de Ligue 1 ne s’attendent pas à se séparer de Kimpembe cet été, et après avoir clarifié son avenir, on s’attend à ce qu’il figure dans l’équipe pour le match d’ouverture de la ligue demain contre Clermont.

L’international français est sous contrat au PSG jusqu’à l’été 2024, après avoir signé une dernière prolongation en 2020.

Potins de papier

– Leeds United devra faire une offre de 22 millions de livres sterling s’il veut signer l’attaquant du Paris Saint-Germain Arnaud Kalimuendo, rapporte CBS. Il est entendu qu’il existe une divergence d’opinion entre le directeur sportif Luis Campos et l’entraîneur Christophe Galtier, ce dernier souhaitant garder la star de 20 ans dans l’équipe au-delà de cet été. Le Stade Rennais est également intéressé par ses services.

– Galatasaray a rejoint la course pour recruter l’attaquant international turc Serdar Dursun, révèle Ekrem Konur. Le joueur de 30 ans a été sur le radar de l’Union Berlin et de Schalke 044 cet été, mais il semble qu’il suscite maintenant l’intérêt de la Super Lig. Darsun a inscrit 19 buts en 33 matches de championnat la saison dernière.

– Un accord devrait être conclu d’ici la semaine prochaine entre Tottenham Hotspur et Udinese pour Destin Udogie, écrit Gianluca Di Marzio. L’ailier de 19 ans rejoindra le club du nord de Londres pour un montant de 26 millions d’euros avant d’être prêté à l’équipe de Serie A pour la campagne 22/23. Udogie a contribué neuf buts en 35 matchs pour le Frioulani la saison dernière.

– Clélor Navas est sur la shortlist du Napoli qui cherche à acquérir un gardien cet été, selon Calciomercato. Des pourparlers auraient commencé avec le Paris Saint-Germain sur un accord potentiel pour le joueur de 35 ans, qui pourrait être disposé à déménager en raison de sa compétition pour les places au PSG avec l’international italien. Gianluigi Donnarumma.

– Avec un autre de Calciomercato, Alexis Sanchez est censé être sur le point de terminer son transfert de l’Internazionale à Marseille. La Nerazzurri sont sur le point d’offrir 7 millions d’euros au joueur de 33 ans comme indemnité de départ, ce qui a permis aux pourparlers de progresser entre le club de Ligue 1 et l’ancienne star de la Premier League. Il est rapporté qu’il a également été jugé exempté de formation.