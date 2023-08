Presley remporte la primaire démocrate pour le gouverneur du Mississippi, tandis que le gouverneur Reeves affronte 2 rivaux du GOP

JACKSON, Miss. (AP) – Le démocrate Brandon Presley a remporté la nomination de son parti au poste de gouverneur du Mississippi mardi sans opposition, tandis que le gouverneur républicain Tate Reeves espérait passer devant deux nouveaux arrivants politiques lors des élections primaires et obtenir la nomination républicaine pour un second mandat .

Reeves dit que le Mississippi a un élan avec un faible taux de chômage et une croissance régulière de l’emploi, tandis que Presley – un cousin de l’icône du rock ‘n’ roll Elvis Presley – dit que Reeves est déconnecté des gens qui ont du mal à joindre les deux bouts dans l’un des États les plus pauvres des États-Unis

Presley a déclaré que la course se résumerait à quel candidat « a le courage et la colonne vertébrale pour défendre les habitants du Mississippi et quel candidat nous a constamment montré qu’il fera tout ce que ses copains lobbyistes veulent qu’il fasse et ne défendra pas les habitants du Mississippi.

Presley prévoyait de monter sur scène lors de sa fête de la victoire sur « See See Rider », la chanson qu’Elvis Presley utilisait souvent comme musique de promenade. Le candidat a cependant déclaré qu’il ne chanterait pas.

« Nous essayons d’obtenir des votes », a déclaré Presley lors d’un entretien téléphonique avant de s’adresser à des partisans de sa ville natale de Nettleton. « Nous n’essayons pas de les perdre. »

Reeves a largement ignoré ses principaux challengers républicains, qui ont mené des campagnes à petit budget : John Witcher, un médecin qui critique les vaccinations contre le COVID-19, et David Hardigree, un vétéran militaire.

Le Mississippi est l’un des trois États qui organisent des courses pour le poste de gouverneur lors d’une élection hors année. Les républicains occupent tous les bureaux de l’État du Mississippi et occupent le poste de gouverneur depuis 20 ans. Mais le président de la Democratic Governors Association, Phil Murphy, a prédit que le concours pourrait être un «dormeur» – un État où le bon démocrate pourrait gagner.

Presley, 46 ans, est né quelques semaines avant la mort de son célèbre parent. Il est membre pour quatre mandats de la Commission de la fonction publique du Mississippi, qui réglemente les services publics, et il parle souvent d’avoir grandi dans une maison où sa mère veuve avait du mal à payer ses factures avec le modeste chèque de paie qu’elle gagnait dans une usine de confection.

«Je comprends ce que signifie juste gratter. Je comprends à quel point les gens travaillent », a déclaré Presley. « Et pour tous ceux du Mississippi qui sont laissés de côté, dont Tate Reeves ne sait pas qu’ils existent – des familles comme la mienne n’existent pas dans l’esprit de Tate Reeves – quand mon nom sera sur le bulletin de vote en novembre, votre nom sera sur le bulletin de vote. »

Presley dit qu’il veut éliminer la taxe de 7% de l’État sur les produits d’épicerie. Il dit également que le Mississippi devrait rejoindre 40 autres États qui ont étendu la couverture de Medicaid aux personnes occupant des emplois à bas salaire qui ne fournissent pas de couverture d’assurance maladie privée.

Reeves, 49 ans, a régulièrement gravi les échelons politiques depuis qu’il a remporté la course au poste de trésorier de l’État en 2003. Il a servi deux mandats en tant que trésorier et deux mandats en tant que lieutenant-gouverneur avant de remporter la course au poste de gouverneur en 2019.

Reeves a fermé des écoles au début de la pandémie et imposé des restrictions aux entreprises à mesure que les cas de COVID-19 se propageaient, mais il n’a jamais ordonné la fermeture des églises et il s’est souvent vanté que le Mississippi était parmi les premiers États à supprimer les restrictions imposées aux entreprises.

Il s’oppose également à l’expansion de Medicaid, qualifiant souvent le programme d’assurance maladie du gouvernement de « bien-être ».

« Brandon Presley et son parti sont heureux de voir les gens bénéficier de l’aide sociale », a déclaré Reeves. «Il fait campagne pour vouloir plus de bien-être. Il pense que l’aide sociale est une destination. Je pense… qu’un emploi est une destination pour tout le monde dans le Mississippi – un emploi avec des avantages sociaux et des soins de santé et une chance de progresser dans le monde.

Reeves dit aux électeurs que les «libéraux nationaux» soutiennent Presley, et il vante souvent deux lois qu’il a signées limitant les droits des personnes trans: une en 2021 qui interdit aux personnes transgenres de jouer dans des équipes sportives féminines ou féminines et une cette année qui interdit le genre -affirmer les soins de santé aux personnes transgenres de moins de 18 ans.

Reeves a signé une loi sur la réduction de l’impôt sur le revenu l’année dernière et souhaite éliminer complètement l’impôt sur le revenu de l’État. Il dit également qu’il a tenu une promesse de campagne de 2019 d’augmenter le salaire des enseignants.

Le Dr Martha Morrow, une optométriste qui pratique en Alabama mais vit et vote dans le Mississippi, a déclaré qu’elle soutenait Presley parce qu’elle le considérait comme une personne honnête qui souhaitait améliorer la qualité de vie. Morrow a déclaré qu’il était crucial d’étendre Medicaid aux personnes occupant des emplois à faible revenu.

« Nous allons devoir empêcher la fermeture des hôpitaux ruraux », a déclaré Morrow. « Tate Reeves peut dire tout ce qu’il veut que ce n’est pas un problème. C’est un problème. Si vous êtes malade et que vous ne pouvez pas vous rendre à l’hôpital parce que votre hôpital est fermé, des gens meurent déjà. Et ça va continuer. »

Sue Varner, une coiffeuse à la retraite de la banlieue de Jackson à Madison, a déclaré qu’elle avait voté pour Reeves.

«J’aime juste la façon dont il a géré COVID. Je pense qu’il a fait du bon travail », a déclaré Varner, ajoutant qu’elle n’avait jamais reçu de vaccin contre le COVID-19 parce qu’elle ne leur faisait pas confiance.

Presley et le candidat républicain affronteront la candidate indépendante Gwendolyn Gray, candidate pour la première fois, aux élections générales du 7 novembre. Gray, 68 ans, dirige une organisation à but non lucratif appelée Southern Foundation for Homeless Children, qui propose des programmes de nutrition, et affirme que l’une de ses principales préoccupations en tant que gouverneure serait de réduire la pauvreté.

Mardi, le Mississippi a également une primaire républicaine de trois personnes pour la deuxième plus haute fonction du gouvernement de l’État, avec le lieutenant-gouverneur Delbert Hosemann pour le premier mandat face au sénateur Chris McDaniel et à l’éducatrice Tiffany Longino.

Bien que le gouverneur et le lieutenant-gouverneur fonctionnent comme un ticket dans certains États, ils fonctionnent séparément dans le Mississippi. Le lieutenant-gouverneur préside le Sénat de l’État, choisit les chefs de comité du Sénat et dispose d’une grande latitude pour décider quels projets de loi vivent ou meurent.

Emily Wagster Pettus, Associated Press