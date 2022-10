Présidentielle brésilienne : le face-à-face de Lula et Bolsonaro au second tour

CNN

Le Brésil vote dimanche pour un nouveau président, lors du dernier tour d’une élection polarisante qui a été décrite comme la plus importante de l’histoire démocratique du pays.

Le choix est entre deux candidats radicalement différents – l’ancien président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, populairement connu sous le nom de Lula, et le sortant d’extrême droite Jair Bolsonaro – alors que le pays est aux prises avec une inflation élevée, une croissance limitée et une pauvreté croissante.

La colère croissante a éclipsé le sondage car les deux hommes ont utilisé leur influence massive, en ligne et hors ligne, pour s’attaquer à chaque tournant. Les affrontements entre leurs partisans ont laissé de nombreux électeurs s’inquiéter de ce qui reste à venir.

La course pourrait être serrée. Aucun des deux n’a gagné plus de 50% lors d’un vote au premier tour plus tôt ce mois-ci, forçant les deux principaux candidats à participer au second tour de dimanche.

Lula a été président pendant deux mandats, de 2003 à 2006 et de 2007 à 2011, où il a dirigé le pays à travers un boom des matières premières qui a aidé à financer d’énormes programmes de protection sociale et à sortir des millions de personnes de la pauvreté.

Le politicien charismatique est connu pour sa trame de fond dramatique : il n’a appris à lire qu’à l’âge de 10 ans, a quitté l’école après la cinquième année pour travailler à plein temps et a continué à mener des grèves ouvrières qui ont défié le régime militaire dans les années 1970. Il a cofondé le Parti des travailleurs (PT), qui est devenu la principale force politique de gauche du Brésil.

Lula a quitté ses fonctions avec un taux d’approbation de 90% – un record terni cependant par la plus grande enquête de corruption du Brésil, surnommée “Operation Car Wash”, qui a conduit à des accusations contre des centaines de politiciens et d’hommes d’affaires de haut rang à travers l’Amérique latine. Il a été condamné pour corruption et blanchiment d’argent en 2017, mais un tribunal a annulé sa condamnation en mars 2021, ouvrant la voie à son rebond politique “dans un complot digne de l’une des telenovelas brésiliennes bien-aimées”, Bruna Santos, conseillère principale au Brazil Center du Wilson Institute, a déclaré à CNN.

Son rival, Bolsonaro, est un ancien capitaine de l’armée qui a été député fédéral pendant 27 ans. Bolsonaro a été considéré comme une figure marginale de la politique pendant une grande partie de cette période avant d’émerger au milieu des années 2010 comme la figure de proue d’un mouvement plus radicalement de droite, qui percevait le PT comme son principal ennemi.

Il s’est présenté à la présidence en 2018 avec le Parti libéral conservateur, faisant campagne en tant qu’outsider politique et candidat anti-corruption, et a obtenu le surnom de “Trump of the Tropics”. Personnage qui divise, Bolsonaro est devenu connu pour ses déclarations grandiloquentes et son programme conservateur, qui est soutenu par d’importants dirigeants évangéliques du pays.

Mais la pauvreté a augmenté pendant son mandat de président, et sa popularité a pris un coup sur sa gestion de la pandémie, qu’il a qualifiée de «petite grippe», avant que le virus ne tue plus de 680 000 personnes dans le pays.

Le gouvernement de Bolsonaro est devenu connu pour son soutien à l’exploitation impitoyable des terres en Amazonie, entraînant des chiffres record de déforestation. Les écologistes ont averti que l’avenir de la forêt tropicale pourrait être en jeu dans cette élection.

La course est serrée pour les deux noms familiers qui épousent des chemins radicalement différents vers la prospérité.

La campagne de Bolsonaro s’inscrit dans la continuité de son programme conservateur et pro-business. Bolsonaro a promis d’augmenter l’exploitation minière, de privatiser les entreprises publiques et de produire plus d’énergie durable pour faire baisser les prix de l’énergie. Mais il s’est également engagé à continuer de verser une prestation mensuelle de 600 R$ (environ 110 $US) aux ménages à faible revenu connue sous le nom d’Auxilio Brasil, sans définir clairement comment elle sera payée.

Bolsonaro a accéléré ces paiements d’aide financière ce mois-ci, une décision considérée par les critiques comme politiquement motivée. « Alors que les élections approchaient, son gouvernement a effectué des paiements directs aux électeurs de la classe ouvrière et pauvres – dans un geste populiste classique », a déclaré Santos à CNN.

Le message socialement conservateur de Bolsonaro, qui comprend des injures contre le politiquement correct et la promotion des rôles de genre traditionnels, a effectivement rallié sa base d’électeurs conservateurs brésiliens, a-t-elle également déclaré.

L’agenda politique de Lula a été léger sur les détails, se concentrant largement sur les promesses d’améliorer la fortune des Brésiliens sur la base des réalisations passées, selon les analystes.

Il veut remettre l’État au cœur de la politique économique et des dépenses publiques, promettant un nouveau régime fiscal qui permettra une augmentation des dépenses publiques. Il a juré de mettre fin à la faim dans le pays, qui est revenu sous le gouvernement Bolsonaro. Lula promet également de travailler pour réduire les émissions de carbone et la déforestation en Amazonie.

Mais Santos prévient qu’il devra faire face à une bataille difficile : “Avec un scénario budgétaire fragile (au Brésil) et peu de pouvoir sur le budget, ce ne sera pas facile.”

Lula fait face à un congrès hostile s’il devient président. Les élections au Congrès du 3 octobre ont donné aux alliés de Bolsonaro le plus de sièges dans les deux chambres : le Parti libéral de droite de Bolsonaro a augmenté ses sièges à 99 à la chambre basse, et les partis alliés avec lui contrôlent désormais la moitié de la chambre, rapporte Reuters.

“Lula semble ignorer la recherche nécessaire de nouveaux moteurs de croissance car l’Etat ne peut pas croître davantage”, a-t-elle déclaré.

Un sondage Datafolha publié mercredi dernier a montré que 49% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles voteraient pour Lula et 45% iraient pour Bolsonaro, qui a gagné un point de pourcentage grâce à un sondage réalisé par le même institut il y a une semaine.

Mais Bolsonaro s’est mieux comporté que prévu lors du vote du premier tour du 2 octobre, privant Lula de la majorité absolue que les sondages avaient prédite. La surperformance du candidat sortant par rapport aux sondages au premier tour suggère un soutien plus large à la marque de conservatisme populiste de Bolsonaro, et les analystes s’attendent à ce que la différence dans le vote de dimanche soit beaucoup plus serrée que prévu.

Il pourrait y avoir un certain nombre d’autres surprises. Les craintes de violence ont hanté cette élection, avec plusieurs affrontements violents et parfois mortels entre les partisans de Bolsonaro et de Lula enregistrés ces derniers mois. Depuis le début de cette année jusqu’au premier tour de scrutin, l’organisation américaine à but non lucratif Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) a enregistré « 36 cas de violence politique impliquant des représentants et des partisans de partis à travers le pays », ce qui suggère « encore plus tensions et polarisation que celles enregistrées lors des précédentes élections générales.

Les critiques craignent également que Bolsonaro n’ait jeté les bases pour se présenter aux élections. Bien qu’il insiste sur le fait qu’il respectera les résultats s’ils sont “propres et transparents”, Bolsonaro a affirmé à plusieurs reprises que le système de vote électronique du Brésil était susceptible d’être frauduleux – une allégation totalement infondée qui a établi des comparaisons avec les fausses affirmations électorales de l’ancien président américain Donald Trump. . Il n’y a aucune trace de fraude dans les bulletins de vote électroniques brésiliens depuis qu’ils ont commencé en 1996, et les experts craignent que la rhétorique ne conduise à des flambées de violence si Lula gagne.

“Dans cette élection consécutive, la confiance que nous avons dans la force des institutions démocratiques brésiliennes va être remise en question”, a déclaré Santos.