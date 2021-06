Présidentielle au Pérou : Pedro Castillo contre Keiko Fujimori

Fujimori, 46 ans, est la fille de l’ancien président Alberto Fujimori, qui a été salué dans les années 1990 pour avoir dévisagé le violent mouvement de guérilla du Sentier lumineux, mais plus tard vilipendé comme un autocrate corrompu et impitoyable. En 2000, il a fui vers le Japon natal de sa famille après avoir tenté de voler une élection. Il est finalement retourné au Pérou et a été arrêté sur des accusations qui le liaient aux escadrons de la mort. Sa fille, qui a été sa première dame après le divorce de ses parents, a hésité entre le dénoncer et l’embrasser, selon les vents politiques.