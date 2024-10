Présidentielle américaine : un débat Vance-Walz courtois et axé sur les enjeux | Élections américaines 2024

Le débat des colistiers JD Vance et Tim Walz, qui pourrait être le dernier duel de la campagne présidentielle, a été marqué, mardi, par des échanges de fond, mais avec une ton respectueuse qui tranche avec les deux débats présidentiels des derniers mois.

De l’économie à l’immigration en passant par l’avortement, les affaires étrangères et les changements climatiques, le débat à mis en exergue des divergences marquées autour d’arguments livrés par des candidats qui se regardent et qui se respectent loin des attaques. personnels.

Une dynamique qui contrastait avec celle qui était en jeu le mois dernier lors de l’affrontement entre Kamala Harris et Donald Trump.

Les deux hommes ont même trouvé plusieurs fois un terrain d’entente, réservant leurs attaques au candidat présidentiel du parti adverse pendant un débat qui a duré près d’une vingtaine de minutes de plus que les 90 prévues.

Avant le débat, Donald Trump avait qualifié les deux modératrices de Actualités CBS, Marguerite Brennan et Norah O’Donnellde journalistes extrêmement partial et Tim Walz de crétin total .

Une attitude qu’a évitée son colistier, d’ordinaire très pugnace.

Ouvrir en mode plein écran Le candidat républicain à la vice-présidence, le sénateur JD Vance, s’exprime lors d’un débat sur la vice-présidence organisé par CBS News, le 1er octobre 2024, à New York. Photo : Associated Press / Matt Rourke

JD Vancequi se présentait au débat avec un record historique d’impopularité pour un colistier – sans doute notamment en raison de ses propositions sur les femmes à chats sans enfants –, a d’emblée remercié le réseau, son adversaire et les téléspectateurs.

Le sénateur de l’Ohio a aussi appelé Tim Walz par son prénom à plusieurs reprises et a exprimé sa sympathie à son rival quand ce dernier a indiqué que son fils avait été témoin d’une fusillade.

Diplômé en droit de l’Université Yale, JD Vance, qui accorde fréquemment des entrevues et répond aux questions des journalistes (souvent sur une tonne de confrontation), a livré son message avec assurance. Il a mieux réussi que le numéro un du ticket républicain à véhiculer un message efficace, à savoir que Kamala Harris a eu trois ans et demi pour faire ce qu’elle promet de réaliser.

L’assaut du Capitole à l’avant-plan

Le colistier de Kamala Harris, qui a accordé peu d’entrevues depuis sa nomination, a pour sa part aurait souffert d’une moins grande pratique médiatique.

Visiblement nerveux au début du débat, Tim Walz a pris du temps à trouver ses marques, mais il a fini par gagner en assurance.

Le gouverneur du Minnesota a connu son moment le plus efficace vers la toute fin, lors d’un échange sur la présidentielle de 2020 et l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021, qui a été l’un des plus animés du débat.

Écoutez, Tim, tout d’abord, c’est vraiment riche de la part des dirigeants démocrates de dire que Donald Trump est une menace unique pour la démocratie, alors qu’il a pacifiquement cédé le pouvoir le 20 janvier, comme nous le faisons depuis 250 ans dans ce pays un dit JD Vance.

Ouvrir en mode plein écran Le candidat démocrate à la vice-présidence, le gouverneur du Minnesota Tim Walz, s’exprime lors d’un débat sur la vice-présidence organisé par CBS News, le mardi 1er octobre 2024, à New York. Photo : Associated Press / Matt Rourke

Tim Walz a directement demandé à son adversaire si Donald Trump avait perdu la présidentielle de 2020. Le colistier de l’ancien président a refusé de répondre. Tim, je me concentre sur l’avenir et il a dit.

C’est une non-réponse accablante a répliqué M. Walz, rappelant pourquoi Donald Trump avait laissé tomber l’ancien vice-président.

Écoutez, […] Mike Pence a pris la décision de certifier l’élection; c’est pourquoi Mike Pence n’est pas sur scène. Une citation de Tim Walz

Ce qui me préoccupe, c’est de savoir où est le pare-feu avec Donald Trump. Où est le pare-feu ? a -t-il demandé.

JD Vance a pour sa part affirmé que la véritable menace pour la démocratie était la censure, montrant du doigt les grandes entreprises technologiques et Kamala Harris, qui dit qu’au lieu de débattre et de persuader ses concitoyens américains, elle aimerait censurer les gens qui s’engagent dans la désinformation .

Immigration et avortement au menu

Ouvrir en mode plein écran JD Vance et Tim Walz lors du débat des colistiers Photo : Getty Images / ANGELA WEISS

Pendant le débat, le candidat républicain a souvent martelé le clou de l’immigration illégale, un enjeu pour lequel les électeurs font davantage confiance à son parti, accusant la vice-présidente d’être responsable d’une crise migratoire historique .

Il a notamment avancé qu’elle avait laissé entrer des millions d’immigrants qui amenaient le coût du logement à la hausse.

Il a par ailleurs contourné la question quand une modératrice lui a demandé si une administration de Donald Trump, qui a promis de procéder à une expulsion massive des immigrants en situation irrégulière, séparerait les parents illégalement au pays et les enfants nés sur le territoire qui ont la citoyenneté américaine.

Tim Walz a pour sa part évoque ses adversaires pour avoir affirmé à répétition que des immigrants haïtiens de Springfielden Ohio – l’État que représente JD Vance –, mangeaient des chats et des chiens. Il a rappelé au passage que Donald Trump avait incité le camp républicain à tuer un projet de loi sur la sécurité frontale, ajoutant que l’ancien président préférait en faire un enjeu de campagne.

Et lorsque cela devient un argument à mettre de l’avant comme celui-ci, nous déshumanisons d’autres êtres humains en les faisant des vilains. at-il accusé.

L’une des modératrices a souligné que la majeure partie des migrants haïtiens n’étaient pas entrés illégalement au pays, comme l’affirment Donald Trump et son colistier.

Les règles étaient que vous n’alliez pas faire de vérification des faits un réplique JD Vancequi a continué à parler après son temps de parole. Son micro a fini par être fermé. Messieurs, le public ne vous entendez pas parce que vos micros sont coupés a indiqué l’une des journalistes.

Sur l’avortement, M. Vancetrès conservateur sur ce sujet avec lequel les républicains sont davantage vulnérables, a tenté de recentrer son discours, tout en disant qu’il fallait laisser l’État chaque trancher.

En tant que républicain qui veut fièrement protéger les vies innocentes dans ce pays, qui veut fièrement protéger les êtres vulnérables, c’est que mon parti, nous devons faire beaucoup mieux pour regagner la confiance du peuple américain sur cette question où, franchement, ils ne nous faisons tout simplement pas confiance. Une citation de JD Vance

Exemples à l’appui, son adversaire a rétorqué que laisser cette décision aux États pouvait s’avérer fatale pour certaines femmes, et qu’elle l’avait même déjà été dans les dernières années.

C’est de droits de la personne fondamentaux dont il est question at-il soutenu, soulevant notamment le cas d’une jeune femme décédée en Georgie après s’être vu refuser un avortement à la suite de complications entraînées par des pilules abortives.

Comment pouvons-nous, en tant que nation, dire que votre vie et vos droits, qu’il s’agisse de [droits] aussi fondamentaux que le droit d’avoir le contrôle sur votre propre corps, sont déterminés par la géographie ? Une citation de Tim Walz

6h20

Des explications parfois difficiles

Tim Walz a par ailleurs moins bien paru quand il a été appelé à expliquer pourquoi il a déjà déclaré s’être trouvé à Hong Kong lorsque le régime chinois a réprimé dans le sang la contestation sur la place Tiananmen, en 1989. Plus tôt dans la journée, des médias américains ont rapporté qu’il avait amorcé son voyage plus tard la même année.

Il a fini par dire qu’il s’était mal exprimé . J’essaie de faire de mon mieux, mais je ne suis pas parfait, et je suis parfois un crétin et il a dit.

JD Vance a pour sa part été invité à expliquer son virage sur Donald Trump, qu’il a abondamment évoqué par le passé. Le Washington Post a rapporté au cours des derniers jours que le sénateur s’était plaint, dans des textos datant de 2020, que l’ancien président avait réussi à remplir ses promesses de populisme économique

M. Vancequi a déjà qualifié son patron actuel d’ Hitler de l’Amérique a réitéré qu’il avait cru les fabrications malhonnêtes des médias et a blâmé le Congrès pour ce que l’administration Trump aurait pu mieux faire.

Les animatrices ont ouvert le débat en demandant aux candidats s’ils appuieraient des frappes préventives d’Israël contre l’Iran, quelques heures après des tirs de missiles iraniens, mais les deux hommes n’ont pas répondu de façon explicite.

L’Ukraine a été l’un des angles morts du débat.

La joute oratoire ne laissera pas de souvenirs impérissables comme lors du premier débat présidentiel, monopolisé par la performance catastrophique de Joe Biden, ou lors du deuxième, pendant lequel Donald Trump a affirmé faussement que des immigrants mangeaient les animaux des résidents de Springfield.

À moins que le candidat républicain à la présidence, qui a refusé de croiser à nouveau le fer contre sa rivale démocrate, change d’idée, ce sera le dernier débat de la campagne présidentielle.

Ce dernier s’est terminé par une poignée de main, et les deux candidats se sont présentés à leurs épouses, qui les avaient rejointes sur scène.