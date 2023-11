Président Johnson : De nouvelles réductions SNAP pourraient ne pas avoir lieu

Un large éventail de membres du GOP confrontés à des candidatures difficiles à la réélection ont suggéré qu’ils ne soutiendraient pas de nouveaux efforts significatifs pour réduire SNAP ce Congrès, après que les républicains ont obtenu des exigences de travail supplémentaires pour les bénéficiaires dans le cadre de l’accord sur le plafond de la dette avec le président Joe Biden en mai. La bataille qui se prépare au sein du parti pourrait mettre à rude épreuve les membres républicains les plus vulnérables qui ont remporté des circonscriptions compétitives pour aider le parti républicain à décrocher sa majorité.

Selon les deux législateurs, Rep. Marc Molinaro (R.Y.), l’un des 18 républicains de la Chambre confrontés à une réélection difficile dans un district remporté par Biden, a déclaré à Johnson lors de la réunion de mardi qu’il considérait ces nouvelles restrictions SNAP comme la limite jusqu’où les républicains pourraient aller pour réduire SNAP ce Congrès. .

Johnson, en réponse, a reconnu que cela pourrait finir par être le cas. Il a indiqué que les changements SNAP intensément négociés dans l’accord sur la dette avaient fait l’objet d’un consensus entre les différentes factions républicaines de la Chambre, selon les législateurs.

Un porte-parole de Johnson n’a pas répondu à une demande. En réponse à une demande de commentaires, Molinaro a déclaré dans un communiqué qu’il était « satisfait » des « progrès » réalisés par les républicains avec SNAP, tout en « reconnaissant que dans un gouvernement bipartisan, nous aurions besoin d’obtenir l’adhésion. des démocrates et des républicains.

Le temps presse avant l’effondrement de fin d’année des programmes du Farm Bill, dont la majorité expire début 2024. Ce paquet massif finance des programmes pour l’industrie agricole, l’aide alimentaire et l’Amérique rurale. Les législateurs agricoles des États font maintenant pression pour une prolongation à court terme du projet de loi agricole de 2018 pendant qu’ils peaufinent les détails du nouveau.

L’aveu de Johnson cette semaine reconnaît non seulement les défis politiques de sa propre conférence disparate, mais aussi la réalité d’un Sénat à majorité démocrate. Les démocrates de la chambre haute sont « résolus » à bloquer toute nouvelle restriction du GOP à l’aide alimentaire au cours de ce Congrès, selon leurs collaborateurs.

En mai, Johnson, alors vice-président de la conférence House GOP, a reconnu ce défi très politique. Il a déclaré aux journalistes que les restrictions SNAP que les Républicains avaient négociées dans l’accord sur la dette « n’auraient pas été adoptées par un Sénat contrôlé par Chuck Schumer d’elles-mêmes ».

Malgré ces avertissements, un certain nombre de républicains radicaux de la Chambre des représentants continuent de faire pression sur Johnson pour qu’il obtienne ce qu’ils présentent comme des victoires conservatrices sur SNAP.

représentant Éric Burlisonun républicain du Missouri pour son premier mandat et membre du Freedom Caucus d’extrême droite, a déclaré qu’il avait récemment exprimé son inquiétude au nouveau président quant au fait que les principaux républicains, y compris certains rédacteurs du projet de loi agricole, sont moins disposés à imposer des restrictions SNAP plus sévères qui déclencheraient contrecoup des démocrates, et qui pourrait finalement faire échouer le projet de loi agricole de la Chambre.

Burlison a également déclaré que lui et d’autres républicains faisant pression pour des changements SNAP plus prononcés en avaient dit autant au président de l’agriculture de la Chambre. GT Thompson (R-Pa.) et son équipe.

“S’ils veulent l’adopter sans mon vote, c’est très bien”, a déclaré Burlison. “Mais s’ils veulent mon vote, alors je leur demande d’envisager [my] perspective.”