Président iranien : “Pas de retour à l’accord sur le nucléaire si l’enquête continue”

Téhéran, Iran (AP) – Le président iranien a averti lundi que toute feuille de route pour rétablir l’accord nucléaire en lambeaux de Téhéran avec les puissances mondiales doit voir les inspecteurs internationaux mettre fin à leur enquête sur les particules d’uranium artificielles trouvées sur des sites non déclarés dans le pays.

Lors d’une rare conférence de presse marquant sa première année au pouvoir, le président Ebrahim Raisi a également proféré des menaces contre Israël et a tenté de paraître optimiste alors que l’économie iranienne et la monnaie du rial se sont effondrées sous le poids des sanctions internationales.

Malgré l’attention internationale sur l’accord alors que les pourparlers à Vienne sont en jeu, il a fallu plus d’une heure à Raisi avant de reconnaître pleinement les négociations en cours. Téhéran et Washington ont échangé ces dernières semaines des réponses écrites sur les points les plus délicats de la feuille de route, qui verrait la levée des sanctions contre l’Iran en échange de la restriction de son programme nucléaire qui progresse rapidement.

L’Agence internationale de l’énergie atomique demande depuis des années à l’Iran de répondre à des questions sur les particules d’uranium artificielles trouvées sur des sites non déclarés. Les agences de renseignement américaines, les pays occidentaux et l’AIEA ont déclaré que l’Iran avait mené un programme organisé d’armes nucléaires jusqu’en 2003. L’Iran a longtemps nié avoir jamais cherché à se doter d’armes nucléaires.

En tant que membre du Traité de non-prolifération nucléaire, l’Iran est tenu d’expliquer les traces radioactives et de garantir qu’elles ne sont pas utilisées dans le cadre d’un programme d’armement nucléaire. L’Iran s’est retrouvé critiqué par le Conseil des gouverneurs de l’AIEA en juin pour son incapacité à répondre aux questions sur les sites à la satisfaction des inspecteurs.

Raisi a mentionné les traces – se référant à un problème de « garanties » en utilisant le langage de l’AIEA.

“Sans règlement des questions de sauvegarde, parler d’un accord n’a aucun sens”, a déclaré Raisi.

Dans le cadre de l’accord nucléaire de 2015, Téhéran pourrait enrichir l’uranium à 3,67 %, tout en maintenant un stock d’uranium de 300 kilogrammes (660 livres) sous la surveillance constante des caméras de surveillance et des inspecteurs de l’AIEA. Le président de l’époque, Donald Trump, a unilatéralement retiré l’Amérique de l’accord en 2018, ouvrant la voie à des années de tensions croissantes.

Selon le dernier décompte public de l’AIEA, l’Iran dispose d’un stock d’environ 3 800 kilogrammes (8 370 livres) d’uranium enrichi. Plus inquiétant pour les experts non-profilés, l’Iran enrichit désormais l’uranium jusqu’à 60% de pureté – un niveau qu’il n’a jamais atteint auparavant et qui est à un pas technique de 90%. Ces experts préviennent que l’Iran dispose de suffisamment d’uranium enrichi à 60 % pour le transformer en combustible pour au moins une bombe nucléaire.

Au milieu des tensions, Israël est soupçonné d’avoir mené une série d’attaques visant des sites nucléaires iraniens, ainsi qu’un éminent scientifique. Lundi, Raisi a directement menacé Israël.

Raisi a déclaré que si Israël décidait de mettre à exécution ses menaces de détruire le programme nucléaire iranien, « ils verront si quelque chose du régime sioniste restera ou non ».

Gambrell a rapporté de Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Nasser Karimi et Jon Gambrell, Associated Press