Président iranien : “Pas de retour à l’accord sur le nucléaire si l’enquête continue”

Lors d’une rare conférence de presse marquant sa première année au pouvoir, le président Ebrahim Raisi a également proféré des menaces contre Israël et a tenté de paraître optimiste alors que l’économie iranienne et la monnaie du rial se sont effondrées sous le poids des sanctions internationales.

Téhéran, Iran – Le président iranien a averti lundi que toute feuille de route pour rétablir l’accord nucléaire en lambeaux de Téhéran avec les puissances mondiales doit voir les inspecteurs internationaux mettre fin à leur enquête sur les particules d’uranium artificielles trouvées sur des sites non déclarés dans le pays.

Malgré l’attention internationale sur l’accord alors que les pourparlers à Vienne sont en jeu, il a fallu plus d’une heure à Raisi avant de reconnaître pleinement les négociations en cours. Téhéran et Washington ont échangé ces dernières semaines des réponses écrites sur les points les plus délicats de la feuille de route, qui verrait la levée des sanctions contre l’Iran en échange de la restriction de son programme nucléaire qui progresse rapidement.