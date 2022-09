Président iranien: aucun plan pour rencontrer Biden à l’Assemblée générale de l’ONU

Téhéran, Iran – Le président iranien s’est rendu lundi à New York, où il s’adressera à l’Assemblée générale des Nations Unies plus tard cette semaine, affirmant qu’il n’envisageait pas de rencontrer le président Joe Biden en marge de l’événement de l’ONU.

Le président iranien a qualifié son apparition aux Nations Unies d’occasion d’expliquer au monde la prétendue « malveillance » que des nations et des puissances mondiales non spécifiées ont envers l’Iran. Il n’a pas précisé.

Raisi, qui est accompagné du ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian et du négociateur nucléaire Ali Bagheri Kani, doit s’adresser à la fois à l’Assemblée générale et à une réunion de l’UNESCO sur les religions.

Les pourparlers entre l’Iran et les puissances mondiales sur la relance d’un accord nucléaire de 2015 sont restés au point mort bien que Téhéran et Washington aient échangé des réponses écrites ces derniers mois sur les points les plus subtils de la feuille de route, qui verrait les sanctions levées contre l’Iran en échange de la restriction de son programme nucléaire qui progresse rapidement. .