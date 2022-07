Président et PM : 2 hommes au cœur de la crise sri lankaise

NEW DELHI (AP) – Alors que la crise au Sri Lanka atteignait son paroxysme ce week-end, deux hommes au centre de la tourmente provoquée par l’effondrement économique du pays ont promis qu’ils répondraient à l’appel de dizaines de milliers de manifestants en colère et démissionneraient.

L’un est le président Gotabaya Rajapaksa, le dernier des six membres de la famille la plus influente du pays qui s’accroche encore au pouvoir.

L’autre est le Premier ministre choisi par Rajapaksa, Ranil Wickremesinghe, un politicien chevronné de l’opposition qui a été amené pour sortir le pays de l’abîme.

Samedi, des foules massives sont descendues sur la capitale, Colombo, ont fait irruption dans la résidence officielle de Rajapaksa et ont occupé son bureau en bord de mer. Quelques heures plus tard, alors que les dirigeants des partis politiques au Parlement appelaient les deux dirigeants à se retirer, les manifestants ont également pris d’assaut la résidence de Wickremesinghe et y ont mis le feu.

Le point culminant de manifestations qui ont duré des mois samedi les a conduits à accepter tous les deux de se retirer. Rajapaksa, dont on ne sait pas où il se trouve, a déclaré qu’il quitterait ses fonctions mercredi, selon le président du Parlement. Wickremesinghe a déclaré qu’il partirait dès que les partis d’opposition seraient d’accord sur un gouvernement d’union.

Voici un aperçu de leur ascension et de leur chute :

GOTABAYA RAJAPAKSA

Pendant des décennies, la puissante famille Rajapaksa, propriétaire terrien, a dominé la politique locale dans leur district rural du sud avant que Mahinda Rajapaksa ne soit élu président en 2005. Faisant appel au sentiment nationaliste de la majorité bouddhiste-cinghalaise de l’île, il a mené le Sri Lanka à une victoire triomphale sur rebelles tamouls ethniques en 2009, mettant fin à une guerre civile brutale de 26 ans qui avait divisé le pays. Son frère cadet, Gotabaya, était un puissant fonctionnaire et stratège militaire au ministère de la Défense.

Mahinda est resté en poste jusqu’en 2015, date à laquelle il a perdu face à l’opposition dirigée par son ancien assistant. Mais la famille a fait un retour en 2019, lorsque Gotabaya a remporté l’élection présidentielle sur la promesse de rétablir la sécurité à la suite des attentats-suicides terroristes du dimanche de Pâques qui ont tué 290 personnes.

Il a juré de ramener le nationalisme musclé qui avait rendu sa famille populaire auprès de la majorité bouddhiste et de sortir le pays d’un marasme économique avec un message de stabilité et de développement.

Au lieu de cela, il a commis une série d’erreurs fatales qui ont déclenché une crise sans précédent.

Alors que le tourisme plongeait à la suite des attentats à la bombe et des prêts étrangers sur des projets de développement controversés – y compris un port et un aéroport dans la région d’origine du président – devaient être remboursés, Rajapaksa a désobéi aux conseillers économiques et a imposé les plus importantes réductions d’impôts de l’histoire du pays. . Il était censé stimuler les dépenses, mais les critiques ont averti qu’il réduirait les finances du gouvernement. Les fermetures pandémiques et une interdiction malavisée des engrais chimiques ont encore plus nui à la fragile économie.

Le pays a rapidement manqué d’argent et n’a pas pu rembourser ses énormes dettes. Les pénuries de nourriture, de gaz de cuisine, de carburant et de médicaments ont alimenté la colère du public face à ce que beaucoup considéraient comme de la mauvaise gestion, de la corruption et du népotisme.

L’effondrement de la famille a commencé en avril, lorsque des protestations croissantes ont forcé trois parents de Rajapaksa, dont le ministre des Finances, à quitter leurs postes au Cabinet et un autre à quitter son poste de ministre. En mai, des partisans du gouvernement ont attaqué des manifestants dans une vague de violence qui a fait neuf morts. La colère des manifestants s’est tournée vers Mahinda Rajapaksa, qui a été contraint de démissionner de son poste de Premier ministre et s’est réfugié sur une base navale fortement fortifiée.

Mais Gotabaya a refusé d’y aller, déclenchant des chants dans les rues de “Gota Go Home!” Au lieu de cela, il a vu son sauveur en Ranil Wickremesinghe.

RANIL WICKREMESINGHE

Six fois Premier ministre, le dernier mandat de Wickremesinghe a sans doute été le plus difficile. Nommé en mai par Rajapaksa, il a été engagé pour aider à restaurer la crédibilité internationale alors que son gouvernement négociait un plan de sauvetage avec le Fonds monétaire international.

Wickremesinghe, qui était également ministre des Finances, est devenu le visage public de la crise, prononçant des discours hebdomadaires au Parlement alors qu’il entamait des négociations difficiles avec des institutions financières, des prêteurs et des alliés pour remplir les coffres et soulager les citoyens impatients.

Il a augmenté les impôts et s’est engagé à remanier un gouvernement qui avait de plus en plus concentré le pouvoir sous la présidence, un modèle dont beaucoup disent qu’il a fait basculer le pays dans la crise.

Dans son nouveau travail, il laissait peu de doute sur le grave avenir qui l’attendait. “Les deux prochains mois seront les plus difficiles de notre vie”, a-t-il déclaré aux Sri Lankais début juin, quelques semaines avant de déclarer au Parlement que le pays avait touché le fond. “Notre économie s’est complètement effondrée”, a-t-il déclaré.

En fin de compte, disent les observateurs, il manquait à la fois de poids politique et de soutien public pour faire le travail. Il était un parti unipersonnel au Parlement – ​​le seul législateur de son parti à occuper un siège après avoir subi une défaite humiliante lors des élections de 2020.

Sa réputation avait déjà été entachée par son précédent mandat de Premier ministre, alors qu’il était dans un difficile accord de partage du pouvoir avec le président de l’époque, Maithripala Sirisena. Une rupture de communication entre eux a été imputée aux défaillances du renseignement qui ont conduit à l’attaque terroriste de 2019.

Sans répit pour les personnes faisant la queue pour le carburant, la nourriture et les médicaments, Wickremesinghe est devenu de plus en plus impopulaire. De nombreux manifestants disent que sa nomination a simplement mis la pression sur Rajapaksa pour qu’il démissionne. Mais les analystes doutent qu’un nouveau dirigeant puisse faire beaucoup plus, craignant plutôt que l’incertitude politique ne fasse qu’aggraver la crise.

Krutika Pathi, L’Associated Press