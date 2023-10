Président élu des Maldives : les troupes indiennes sont retirées une semaine après le nouveau mandat | Politique

Mohamed Muizzu discute de la manière dont la dynamique régionale pourrait changer après son investiture le 17 novembre.

Pour beaucoup, les Maldives représentent la destination idéale pour des vacances à la plage dans l’océan Indien.

Mais au-delà des complexes hôteliers cinq étoiles, les eaux turquoise et le sable blanc cachent des intérêts géopolitiques majeurs.

L’archipel est devenu un champ de bataille politique entre l’Inde et la Chine.

Alors que les préparatifs de la cérémonie d’investiture du président élu Mohamed Muizzu, le 17 novembre, commencent, Talk to Al Jazeera se rend à Malé, la capitale des Maldives, pour découvrir comment la dynamique régionale pourrait changer sous son administration et ce que cela pourrait signifier pour le pays et ses habitants.

Le président élu des Maldives, Mohamed Muizzu, s’entretient avec Al Jazeera.