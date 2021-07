Président du Real Madrid: Jose Mourinho a déclaré à Mesut Ozil que sa petite amie avait été « baisée par tout l’Inter, y compris le personnel d’entraîneurs »

Les clips ont des années et ont vu Perez dénoncer un certain nombre de grands noms de l’histoire de son club, tels que les légendes Iker Casillas et Raul, qu’il a appelé « les deux plus grosses fraudes du Real Madrid ».

Et maintenant, c’est au tour du milieu de terrain offensif Ozil, qui exerce actuellement son métier à Fenerbahce.

Au début des années 2010, après une impressionnante campagne de Coupe du monde avec l’Allemagne en Afrique du Sud, le joueur de 32 ans s’est rendu au Bernabeu, où le récent triple vainqueur avec l’Inter Milan Mourinho avait repris les rênes.

| Citation de Florentino divulguée en 2006 : « Casillas n’est pas un GK pour Madrid, que voulez-vous que je vous dise ? Il ne l’a jamais été. Cela a été un grand échec que nous avons eu… Eh bien, l’une des grandes escroqueries et la le deuxième est Raúl. Les deux grandes escroqueries madrilènes. pic.twitter.com/WYx6bKZo0C – Zone de Madrid (@theMadridZone) 13 juillet 2021

Dans la dernière fuite, Perez met en lumière une partie de son processus d’adaptation en expliquant qu’il « je suis venu ici à 21 ans » comme un « Turc de troisième génération et puis il découvre Madrid ».

« Il n’y avait rien – pas de Turcs, de bites, de troisième génération ou de petite amie », il apparaît aujourd’hui.

« Il a renvoyé sa petite amie et a changé son mode de vie, tombant amoureux d’un mannequin italien de Milan. Il avait un jet privé, alors il volait là-bas, faisait l’amour et revenait. »

Selon Perez, après avoir un jour énervé Mourinho, le Portugais l’a abattu en disant : « Hé, Ozil, idiot – laisse-moi te dire quelque chose comme si j’étais ton père, parce que cette fille avec qui tu sors a baisé tout le monde à l’Inter et à l’AC Milan, y compris le staff des deux équipes. »

« [Ozil] a fini par la quitter », Pérez termine.

| Florentino Perez (2012, fuite): « Ozil est tombé amoureux d’un modèle italien de Milan. Mourinho a dit à Ozil, la dorade, ‘votre petite amie a été foutue par toute l’équipe de Milan, toute l’équipe de l’Inter et tout l’entraîneur Personnel’. » @elconfidentiel — Madrid Xtra. (@MadridXtra) 16 juillet 2021

Dans le cadre du même lot de fuites, le joueur de 74 ans a également rencontré l’ancien milieu de terrain espagnol Guti, qu’il a appelé « un crétin, son pire ennemi ».

« C’est une tasse, comme une chèvre, » a-t-il ajouté à propos du triple vainqueur de la Ligue des champions, qui a disputé 542 matchs en tant qu’homme proche d’un club.

S’exprimant sur l’ère Galacticos, il a fait une fouille à l’ancien Barcelone Luis Figo, ainsi qu’à l’actuel directeur de l’équipe de réserve du Real Madrid, Raul.

« Luis Figo est celui qui fait chier le vestiaire. Il a été un fils de pute, comme Raul, » dit Perez.

« Les deux mauvais œufs étaient Figo et Raul. Le meilleur était Zinedine Zidane, sans aucun doute. »