Président du Congrès "Thé-Pakora" Leçon pour AAP sur Delhi Postings Row

Le chef du Congrès et ancien ministre de l’Union, Ajay Maken, a déclaré dimanche que le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, devrait suivre le « modèle Sheila Dikshit » consistant à s’engager respectueusement avec les officiers, à dialoguer avec eux plutôt que de les « maltraiter » et à les persuader de travailler pour l’avancement de la ville. .

Il a également déclaré que les actions passées de M. Kejriwal consistant à convoquer des officiers et à utiliser des mots durs contre eux ne faisaient que contribuer à la détresse de la ville.

Le conseil de M. Maken est venu alors que le gouvernement de Delhi est engagé dans une bataille avec le Centre pour le contrôle de la bureaucratie de la ville.

Partageant ses propres expériences en tant que ministre du gouvernement Sheila Dikshit à Delhi pendant le régime NDA dirigé par le BJP au centre au début des années 2000, M. Maken a déclaré qu’ils travaillaient avec la bureaucratie pour faire avancer les choses dans l’intérêt de Delhi.

« J’espère que l’actuel ministre en chef prendra note de ce voyage et en tirera des leçons. S’engager respectueusement avec les officiers, tenir des dialogues et les persuader de l’avancement de Delhi. Ils s’aligneront certainement sur votre vision si elle est sincère.

« Vos actions passées – convoquer des officiers à des heures impies, recourir à des mauvais traitements et à des mots durs – ne sont pas constructives. Il est crucial de reconnaître qu’un tel comportement ne fait que contribuer à la détresse de la ville », a déclaré M. Maken sur Twitter.

Partageant sur Twitter et Facebook une histoire intitulée « Une journée avec Sheila Ji : Réflexion au milieu du chaos actuel du pouvoir de Kejriwal », M. Maken a déclaré qu’au début des années 2000, un changement historique était en cours à Delhi lorsqu’il était ministre des transports, de l’électricité et du tourisme. sous feu Sheila Dikshit.

Le chef du Congrès a déclaré que le gouvernement de Delhi était le fer de lance d’une série d’initiatives, notamment la transition des transports publics vers le GNC, le lancement du métro et la réforme du service de l’électricité.

Au milieu de cela, le commissaire aux transports de l’époque, Sindhushree Khullar, a été remplacé. « Enflammés, nous avons décidé de rencontrer le lieutenant-gouverneur de Delhi. Je me souviens de ses conseils stratégiques (de Sheila Dikshit). Elle m’a dit, ‘soyez aussi énergique que possible, plaidez pour l’intérêt de Delhi. Comme je traite avec le LG quotidiennement, vous pouvez être l’énergique, je serai l’arbitre de soutien », a-t-elle dit », a déclaré M. Maken.

« Malgré notre appel passionné, le LG était inébranlable. ‘J’ai mes ordres. Je ne peux pas revenir en arrière, a-t-il répondu avec fermeté…

« Malheureusement, le soir, la décision était ferme. Ma frustration a poussé à proposer une conférence de presse pour dénoncer cette obstruction politique. Sheila Ji, cependant, avait une stratégie différente.

« Avec un léger geste de ses doigts, elle a conseillé : ‘Non, non, non… Ne parlez à personne de notre tentative ratée. Les agents ne devraient pas savoir que nous avons essayé et que nous n’avons pas pu réussir. S’ils le découvrent, ils pourraient arrêtez de nous prendre au sérieux ». Sa sagesse était profonde. Elle a poursuivi : « Appelez le nouvel officier. Dites-lui que le CM est ravi de sa nomination. Expliquez l’importance de la conversion au GNC et invitez-le à prendre le thé et les pakoras. un. Attaquez-les habilement », a déclaré M. Maken.

L’ancien ministre a déclaré que la tournure des événements était remarquable car le nouvel officier comprenait la gravité de la situation et « nous sommes restés unis contre divers lobbies et avons reçu les éloges de la Cour suprême et même du gouvernement américain ».

Il a dit qu’il pouvait dire avec fierté : « Nous sommes devenus la première ville au monde à convertir entièrement son système de transport public au GNC. Le secrétaire général de l’AICC a également déclaré : « Vraiment une histoire merveilleuse. Il s’agit d’une gouvernance par la persuasion discrète et non d’une gouvernance par les gros titres. « En réfléchissant à ces années, je crois fermement que » les six premières années du gouvernement de Sheila Dikshit Ji ont été la phase la plus productive. Elle ne s’est pas battue pour le pouvoir, mais pour l’amélioration de Delhi. hôpitaux, écoles – tout cela est arrivé parce qu’elle s’est battue sans relâche pour Delhi », a déclaré M. Maken.

« Ses leçons de leadership et de diplomatie continuent de me guider. Elle m’a appris à surmonter habilement les obstacles, à servir en mettant clairement l’accent sur le bien-être de la ville. À offrir du thé et des pakoras en cas de besoin et à rester ferme en cas de besoin. C’est l’héritage de Sheila Ji , un guide pour servir l’intérêt public avant tout », a déclaré le chef du Congrès.

