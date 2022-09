Président de l’Ukraine: pas de pourparlers avec Poutine si son territoire est annexé

NATIONS UNIES – Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a averti mardi que les “faux référendums” de la Russie et les tentatives d’annexion du territoire ukrainien excluent tout pourparler avec Moscou tant que Vladimir Poutine reste président, et a appelé à “l’isolement complet” de la Russie et à de nouvelles sanctions mondiales sévères . S’adressant au Conseil de sécurité de l’ONU par liaison vidéo malgré les objections russes, il a appelé à un soutien militaire et financier supplémentaire pour défendre l’Ukraine “afin que l’agresseur perde” et à “des garanties claires et juridiquement contraignantes de sécurité collective” pour son pays en réponse aux dernières déclarations de la Russie. s’emparer du territoire ukrainien.

Les référendums, dénoncés par Kyiv et ses alliés occidentaux comme truqués, ont eu lieu dans les régions de Luhansk et de Kherson sous contrôle russe, et dans les zones occupées des régions de Donetsk et de Zaporizhzhia. Ils sont largement considérés comme un prétexte pour annoncer que la Russie annexe les territoires, tout comme elle a annexé la Crimée en 2014.

Des responsables pro-Moscou ont déclaré plus tard mardi que les habitants des quatre zones occupées d’Ukraine avaient voté pour rejoindre la Russie, un prélude probable à des annexions éventuellement dans les jours qui ouvriraient la voie à une nouvelle phase potentiellement plus dangereuse dans la guerre de sept mois qui a suivi la Russie. Le 24 février, invasion de son petit voisin.

L’Ukraine a convoqué la réunion d’urgence du Conseil de sécurité pour répondre aux référendums et aux annonces d’annexion attendues de la Russie.

“Toute annexion dans le monde moderne est un crime, un crime contre tous les États qui considèrent que l’inviolabilité des frontières est vitale pour eux-mêmes”, a déclaré Zelenskyy.

Il a accusé la Russie de détruire “l’essentiel du droit international” et de répondre à “toute proposition de pourparlers avec une nouvelle brutalité sur le champ de bataille, avec une crise et des menaces encore plus grandes pour l’Ukraine et le monde”.

“La reconnaissance par la Russie de ces référendums fictifs comme normaux, la mise en œuvre du soi-disant scénario de Crimée et une autre tentative d’annexer le territoire ukrainien signifieront qu’il n’y a rien à discuter avec ce président de la Russie”, a déclaré Zelenskyy. “L’annexion est le genre de mouvement qui le met seul contre l’ensemble de l’humanité.”

De nombreux membres du Conseil de sécurité ont dénoncé les référendums et souligné que toute annexion de territoire ne serait jamais reconnue.

L’ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield a annoncé que les États-Unis et l’Albanie allaient bientôt faire circuler une résolution du Conseil de sécurité qui condamnerait « le simulacre de référendum », appellerait tous les pays à ne reconnaître aucun statut modifié à l’Ukraine et exigerait le retrait immédiat des troupes russes de le pays.

La résolution se heurtera certainement à un veto russe, “mais nous espérons voir le reste du conseil rester ferme et refuser d’accepter le remaniement”, a-t-elle déclaré.

L’ambassadrice américaine a déclaré qu’elle s’attend à un vote du Conseil de sécurité sur la résolution en fin de semaine ou au début de la semaine prochaine.

Thomas-Greenfield a déclaré que si la Russie utilisait son veto, les États-Unis et l’Albanie présenteraient la résolution à l’Assemblée générale des Nations Unies, qui compte 193 membres, où il n’y a pas de veto, “pour envoyer un message sans équivoque à Moscou”.

L’assemblée a adopté à une écrasante majorité deux résolutions en mars, avec le soutien d’environ 140 pays, exigeant la fin immédiate de l’opération militaire de la Russie et le retrait de ses forces, et blâmant Moscou pour la crise humanitaire qui a maintenant frappé de nombreux pays, en particulier dans le monde en développement, avec de la nourriture. et les pénuries d’énergie, la hausse des prix et la hausse de l’inflation.