Président de l’Iowa : Big Ten ne prend pas de décisions d’expansion future pour « chasser les dollars »

IOWA CITY, Iowa — Alors que le Big Ten est à peine quatre semaines avant d’accepter Washington et l’Oregon comme nouveaux membres, la présidente de l’Université de l’Iowa, Barbara Wilson, a déclaré qu’elle « ne pouvait pas dire » si la ligue comptait 18 membres.

« Ce que je peux vous dire, c’est que nous ne prenons aucune décision rapidement », a déclaré Wilson aux membres de son comité présidentiel d’athlétisme jeudi. « Mais nous réfléchissons profondément aux problèmes actuels et nous ne prenons pas de décisions pour courir après les dollars pour le moment. Même si cela semble être le cas aux yeux de certains de nos critiques, ce n’est pas ce que nous faisons.»

Vendredi matin, Stanford et la Californie (ainsi que SMU) ont été acceptées comme membres de la Conférence de la côte atlantique pour la saison 2024. Les deux écoles ont été considérées comme des cibles potentielles du Big Ten aux côtés de l’Oregon et de Washington, mais une source industrielle a déclaré L’Athlétisme ils ne pensent pas que le commissaire Tony Petitti « avait les voix » pour ajouter Stanford et Cal. « Il n’y a donc jamais eu de véritable poussée pour les deux autres », a ajouté la source.

Une source scolaire du Big Ten a déclaré qu’il y avait du respect pour les prouesses académiques des deux écoles, mais que les institutions de la ligue interagissent avec Cal et Stanford par le biais de l’Association des universités américaines, un prestigieux consortium de recherche. Il n’était donc pas urgent d’ajouter l’une ou l’autre université pour l’athlétisme.

« Nous essayons vraiment de ne pas répondre aux besoins urgents des autres », a déclaré Wilson. « Nous essayons d’être plus stratégiques en tant que conférence. Et ce n’est pas toujours facile à faire.

L’Oregon et Washington sont considérés comme des programmes sportifs de niveau supérieur et tous deux sont des institutions de l’AUA, rejoignant toutes les universités Big Ten (Nebraska) sauf une dans cette coopérative.

« L’autre chose à laquelle nous pensons tout le temps est la suivante : comment pouvons-nous élever la marque Big Ten ? dit Wilson. « Pensez simplement à l’Iowa jouant au football à Los Angeles ou au basket-ball féminin. C’est formidable pour nos étudiants-athlètes. C’est formidable pour nous de faire la publicité de l’Iowa Writers Workshop à Los Angeles, où nous avons de nombreux anciens d’Hollywood.

« Nous réfléchissons également à où nous en sommes et à où nous pouvons donner une plus grande visibilité à notre université, en termes de recrutement et en termes d’impact, mais aussi en termes d’étudiants-athlètes ayant ces opportunités. C’est donc plus compliqué qu’il n’y paraît à première vue.

Wilson et la directrice par intérim des sports Beth Goetz ont également fourni des mises à jour sur d’autres sujets liés au réalignement avant et après la réunion du PCA.

Calendriers de football 2024

En juin, le Big Ten a dévoilé un plan de programmation Flex Protect-Plus qui rendait 11 rivalités de football permanentes et garantissait que chaque athlète jouerait sur chaque campus au moins une fois sur une période de quatre ans. Alors que Washington et l’Oregon rejoignent l’USC et l’UCLA en tant que nouveaux venus en 2024, la ligue doit désormais soit modifier les rivalités, la structure de rotation, soit étendre le calendrier à 10 matchs.

« Nous sommes tous concentrés sur le calendrier de neuf matchs de football », a déclaré Goetz jeudi. La composante rivalité varie selon l’école – l’Iowa en a trois, Penn State en a zéro – mais il n’y a aucune pression non plus pour les réduire.

« Dans l’ensemble, et pas nécessairement spécifiques à l’Iowa », a déclaré Goetz, « ces jeux protégés sont l’un des principes avec lesquels nous voulions exécuter les modèles. Je pense qu’ils ont besoin de voir statistiquement comment cela se passera avec l’ajout de deux équipes, mais les matchs protégés de chacun font certainement partie de la considération.

« Il est plutôt optimiste que nous puissions vivre selon ces principes et voir quelque chose ici dans un avenir proche. »

Autres sports

Goetz a déclaré que le calendrier des autres sports avait progressé et que les voyages « ne seraient pas si différents pour l’Iowa », qui a participé à trois matchs de volleyball hors conférence le week-end dernier à Sacramento, en Californie. Les administratrices principales de la ligue et la vice-présidente principale du Big Ten, Rebecca Pany. évaluent individuellement les programmes de chaque sport olympique « qui ne nécessitent qu’un seul voyage dans l’Ouest ». Wilson a déclaré que les invitations multi-événements sont également possibles.

« Il n’existe tout simplement pas d’opportunité unique », a déclaré Goetz. « Qu’il s’agisse de pouvoir jouer deux matchs en un week-end ou sur une période donnée avec le basket-ball, ou dans un sport comme le football, qui sera très différent du baseball. Alors, si vous êtes en voyage de baseball dans l’Ouest, à quoi cela ressemble-t-il ? Comment peut-on profiter et tirer parti des vacances de printemps d’une institution, ce que nous faisons de toute façon ? »

(Photo : Jeff Hanisch / USA aujourd’hui)