Le président de la Ligue anglaise de football, Rick Parry, a déclaré que l’organisation et les clubs s’efforçaient de trouver des réponses et de décider des mesures à prendre pour lutter contre les abus en ligne.

Les abus, la discrimination et le racisme en ligne ont augmenté ces derniers mois – en particulier sur les plateformes de médias sociaux – et de nombreux footballeurs ont été victimes de haine ciblée.

Au cours des derniers jours, Colin Kazim-Richards et d’autres joueurs de Derby, ainsi que le capitaine de Reading, Liam Moore, ont été ciblés en ligne, Moore ayant finalement désactivé son compte Twitter.

Parler à Sky Sports», A déclaré Parry, président de l’EFL: » Nous essayons de trouver des réponses. Assez, c’est assez. Il faut arrêter. Il n’y a tout simplement aucune excuse pour cela.

« Il y a tellement de points positifs [of having football online], mais malheureusement, comme toujours, une minorité a choisi d’en abuser. Et ils se sont cachés derrière ce manteau d’anonymat.

« Nous savons tous à quel point il est facile d’être courageux en tant que guerrier du clavier. Mais il faut que cela cesse. »

Le gouvernement britannique est sur le point de présenter au parlement cette année un projet de loi sur les préjudices en ligne, qui vise à obliger les entreprises technologiques à des niveaux de responsabilité plus élevés concernant la réglementation des abus.

Parry pense que cela sera utile pour forcer les plateformes de médias sociaux à être plus proactives dans la prévention des abus.

Il a déclaré: «Les entreprises en ligne doivent franchement faire beaucoup plus. Nous soutenons pleinement la [upcoming bill] – ça va être vraiment important.

















Le PDG de Kick It Out, Tony Burnett, a salué le boycott des médias sociaux par un certain nombre de clubs et de joueurs, mais estime qu’il ne doit s’agir que d’une seule initiative dans la lutte contre la haine en ligne.



« Tout d’abord, pour s’assurer que le contenu ne soit pas diffusé là-bas en premier lieu. Deuxièmement, qu’il soit supprimé tout de suite, aucune hésitation, aucune prévarication. On peut certainement faire plus là-bas.

« Troisièmement, que nous identifions les auteurs et que nous puissions ensuite les interdire, en tant que clubs. Mais aussi, le cas échéant, nous pouvons garantir des poursuites.

« C’est tout simplement inacceptable et ça gâche les choses pour tout le monde. Assez, c’est assez. Il faut agir.

« Nous sommes très sérieux à ce sujet. Les clubs sont très inquiets. Les joueurs ne le méritent tout simplement pas, ce n’est pas juste. »

Certains clubs ont pris les choses en main, alors que les équipes du championnat, Birmingham City et Swansea City, se sont éloignées de leurs canaux de médias sociaux pendant sept jours à la suite d’incidents récents.

Parry pense que cela pourrait amener les autres à suivre.

« Oui je peux [see more teams boycotting social media]», A ajouté Parry.« Voyons ce qui se passe au cours des prochains jours, mais très souvent, un mouvement commence par quelques étapes, puis les gens se joignent à eux.

« Nous avons eu des conversations avec les clubs la semaine dernière et les sentiments sont vraiment très forts. Alors surveillez cet espace. »

Le président de l’EFL, Rick Parry, s’exprimait avant la journée d’action de mercredi à l’EFL.

Les 72 clubs des trois divisions visent à s’impliquer dans la communauté et à montrer le rôle que le football peut jouer pour changer positivement la vie des gens.

Facebook: nous nous engageons à en faire plus

Facebook, qui possède également Instagram, a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’autorisait pas les attaques contre des personnes basées sur des caractéristiques protégées telles que la race, la religion, la nationalité ou l’orientation sexuelle.

Un porte-parole de Facebook a déclaré: «Nous ne voulons pas d’abus discriminatoires sur Instagram ou Facebook.

«Nous partageons l’objectif de lutter contre ce problème et voulons responsabiliser les personnes qui le partagent. Nous le faisons en agissant sur le contenu et les comptes qui enfreignent nos règles et en coopérant avec les forces de l’ordre lorsque nous recevons une demande légale valide.

«Nous avons également récemment annoncé que nous prendrons des mesures plus sévères lorsque nous prendrons connaissance de personnes enfreignant nos règles dans les DM et nous avons créé des outils pour aider à protéger les gens, y compris la possibilité de ne jamais recevoir de DM de quelqu’un que vous ne suivez pas.

« Ce travail est en cours et nous nous engageons à faire plus. Nous savons également que ces problèmes sont plus importants que nous, nous travaillons donc avec l’industrie, le gouvernement et d’autres pour conduire collectivement un changement sociétal par l’action et l’éducation. »

Twitter: pas de place pour les comportements racistes

Dans un article de blog sur leur site Web qui décrit leurs mesures en cours pour lutter contre les abus en ligne, Twitter a déclaré: «Aux côtés de nos partenaires du football, nous condamnons le racisme sous toutes ses formes.

«Les comportements racistes, les abus et le harcèlement n’ont absolument aucune place dans notre service.

« Chez Twitter, la protection de la santé de la conversation publique est essentielle pour nous, et cela signifie que Twitter est un endroit sûr pour vous exprimer et suivre la conversation sur le football, sans crainte d’abus ou d’intimidation. »

La haine ne nous arrêtera pas

Sky Sports s’engage à faire de skysports.com et de nos chaînes sur les plateformes de médias sociaux un lieu de commentaires et de débats exempt d’abus, de haine et de blasphème.

Pour plus d’informations, veuillez visiter: www.skysports.com/hatewontstopus

Si vous voyez une réponse à Sky Sports messages et / ou contenu avec une expression de haine sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la nationalité, de l’appartenance ethnique, du handicap, de la religion, de la sexualité, de l’âge ou de la classe, veuillez copier l’URL du message haineux ou capturez-le et envoyez-nous un e-mail ici.

Kick It Out signalant le racisme

Kick It Out est l’organisation du football pour l’égalité et l’inclusion – qui travaille dans les secteurs du football, de l’éducation et de la communauté pour lutter contre la discrimination, encourager les pratiques inclusives et faire campagne pour un changement positif.

www.kickitout.org